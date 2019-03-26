12 братьев и сестер звезд, о которых многие не слышали (Оказывается, сестер Хадид не две, а четыре)

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Братья и сестры оказывают огромное влияние на нашу жизнь. Они помогают нам чувствовать себя менее одинокими, снижают вероятность развода в старшем возрасте, делают нас более ответственными и рассудительными. Да и в целом когда у тебя есть брат или сестра — это очень здорово, особенно если они знамениты на весь мир.

Герои новой подборки AdMe.ru не понаслышке знают, каково это — быть близким родственником известного человека.

1. Натали Джерманотта

Леди Гага и ее младшая сестра Натали Джерманотта очень близки и не устают публично выражать теплые чувства друг к другу. В своей речи на церемонии вручения премии «Оскар» Стефани (настоящее время певицы Леди Гага) поблагодарила сестру за поддержку и назвала ее своей «родственной душой». Натали в свою очередь признавалась, что бешеная популярность сестры иногда бывает немного раздражающей, однако чувство гордости за нее перевешивает все недостатки.

2. Хэлли Айзенберг

Младшая сестра звезды «Социальной сети» Джесси Айзенберга Хэлли пошла по стопам своего брата. Она стала известной благодаря участию в нескольких рекламных роликах компании Pepsi, а также ролям в детских и подростковых фильмах. В последнее время девушка практически не появляется на экране, поскольку решила сконцентрироваться на учебе.

3. Кристиан Данст

Кристиан Данст — младший брат актрисы Кирстен Данст. Кристиан время от времени появляется вместе с сестрой на красных ковровых дорожках, а также на страницах светских хроник. В остальном же о его жизни практически ничего не известно.

4. Мариэль и Алана Хадид

Фотографии Джиджи и Беллы Хадид буквально не сходят с обложек модных журналов. В последнее время в модельном бизнесе себя пробует и их младший брат Анвар, который уже успел засветиться на страницах Vogue и в рекламных кампаниях Hugo Boss и Tommy Hilfiger. Старшие сестры супермоделей тоже связали свою жизнь с миром моды. Мариэль и Алана Хадид родились в первом браке бизнесмена Мохаммеда Хадида с Мэри Батлер, с которой бизнесмен развелся в далеком 1992 году. Мариэль (на фото слева) владеет брендом солнечных очков Hadid Eyewear, а Алана (на фото справа) разрабатывает дизайн футболок под собственным брендом Current Moji и создает одежду и аксессуары для бренда Lou & Grey.

5. Адам Брафф

Адам Брафф, старший брат звезды сериала «Клиника» Зака Браффа, тоже занят в киноиндустрии. Так, он помог Заку снять фильм «Хотел бы я быть здесь», выступив в качестве продюсера и соавтора сценария. У Адама и Зака также есть средний брат Джошуа, который известен как автор нескольких романов.

6. Кристина Кусакина

У супермодели Натальи Водяновой две младшие сестры. 30-летняя Оксана живет вместе с матерью в Нижнем Новгороде. 22-летняя Кристина долгое время жила в Лондоне вместе с семьей Натальи. Сейчас девушка переехала в Вашингтон. Кристина мечтает работать в сфере искусства: для этого она поступила на факультет искусствоведения в Американском университете и прошла стажировку в аукционном доме Christie’s.

7. Трэйс и Ноа Сайрус

Трэйс Сайрус — брат Майли Сайрус по матери. Как и его сестра, Трэйс занимается музыкой: он бэк-вокалист и басист андеграундной группы Metro Station, в составе которой с первырывами выступает с 2006 года. Кроме того, Трэйс занимается дизайном одежды под брендом From Backseats to Bedrooms. Младшая сестра Майли Сайрус Ноа тоже снимается на телевидении и записывает музыку. Всего же у Майли Сайрус 5 братьев и сестер: брат и сестра по матери Трэйс и Бренди, брат по отцу Кристофер Коди, младшие брат и сестра Брейсон и Ноа.

8. Холли Купер

Голливудский красавчик Брэдли Купер очень тщательно оберегает свою семью от назойливого внимания прессы. Неудивительно, что о его старшей сестре Холли Купер (на фото слева) практически ничего не известно. Несмотря на это, Холли периодически появляется на светских мероприятиях вместе со своим братом.

9. Лу Дуайон

Лу Дуайон — дочь французского режиссера Жака Дуайона и англо-французской актрисы Джейн Биркин. Как и ее сестра по матери Шарлотта Генсбур, Лу — личность весьма разносторонняя. Она играет в кино и театре, снимается для модных журналов и известных брендов. Кроме того, Лу выпустила три музыкальных альбома и книгу со своими эскизами и рисунками.

10. Бриана Куоко

Бриана Куоко начинала карьеру в Голливуде в качестве персонального ассистента своей старшей сестры Кейли. Впоследствии она снималась в эпизодических ролях в фильмах и сериалах (в том числе в «Теории Большого взрыва»), участвовала в шоу «Голос» и различных музыкальных постановках, а также работала хореографом в нескольких телевизионных проектах.

11. Киран и Рори Калкин

Киран (слева на фото) и Рори (справа на фото) Калкин пришли в кино на волне популярности своего брата Маколея. Правда, им в основном доставались второстепенные и эпизодические роли. И все же, в отличие от Маколея, который вскоре после выхода нашумевшей комедии «Один дома» пропал с экранов, Киран и Рори продолжили сниматься. В настоящее время Киран играет в сериале «Наследники», а Рори — в сериале «Касл-Рок».

12. Татьяна Петенкова

Сестра Ирины Шейк Татьяна Петенкова живет в Челябинске вместе со своим мужем, с которым она воспитывает двоих детей. К слову, свою старшую дочь Татьяна назвала в честь сестры.