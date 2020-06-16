11 звезд скопировали образы коллег, и мы не можем понять, кто победил в битве нарядов

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Некоторые мировые звезды нанимают целую команду стилистов и визажистов, чтобы каждый выход в свет смотрелся эффектно и оригинально. Правда, добиться уникальности при создании образа удается далеко не всем, ведь разным знаменитостям могут приглянуться похожие наряды от мировых брендов и кутюрье. А бывает и так, что наши кумиры сознательно подражают своим коллегам. И если одни делают это очень деликатно, заимствуя лишь некоторые детали и фишки, то другие полностью копируют чужой облик.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие мировые знаменитости тайком подсматривают друг за другом и черпают вдохновение из чужих образов. Оказывается, даже те, кого считают иконами стиля, и сами не раз попадались на плагиате.

Кейт Миддлтон и Кейтлин Дженнер

В 2015 году, обретя уверенность в себе, Кейтлин Дженнер стала часто появляться на публике и позировать папарацци в изысканных нарядах. Судя по всему, она решила обратиться к опыту признанной иконы стиля Кейт Миддлтон, у которой подсмотрела немало идей для своих образов. К примеру, синее платье с кружевами Кейтлин сильно напоминает наряд для выхода в свет герцогини Кембриджской в 2011 году.

Рианна и Рита Ора

С первого же появления Риты Оры в шоу-бизнесе ее стали сравнивать с Рианной. И на то были основания: многие ее наряды отчетливо напоминают костюмы барбадосской певицы. Причем Ора вдохновлялась и повседневными образами Ри-Ри, и сценическими, и вечерними. Взять хотя бы атласное платье с разрезом, в котором Рита вышла на красную ковровую дорожку спустя 2 года после того, как в аналогичном наряде блистала Рианна.

Наоми Кэмпбелл и Ким Кардашьян

Светская львица часто появляется на публике в нарядах в стиле 90-х, но вдохновляет ее, похоже, не сама эпоха, а супермодель Наоми Кэмпбелл. Ким Кардашьян заимствовала у звезды подиумов немало идей и несколько раз выходила в свет в абсолютно идентичных платьях и костюмах. Так, в 2019 году она примерила культовый леопардовый комбинезон, в котором Кэмпбелл дефилировала на показе мод в далеком 1991 году. Сама же Кардашьян подражания не стыдится, а снимки в образах, заимствованных у модели, даже подписывает: «Наоми навсегда».

Мадонна и Леди Гага

В 2011 году вокруг имени Леди Гага разгорелся нешуточный скандал: многие заметили, что ее новый трек «Born This Way» сильно напоминает хит Мадонны «Express Yourself». Сходство стилей этих двух звезд касается не только музыки, но и имиджа. Леди Гага не раз была замечена в нарядах, в которых отчетливо различался почерк Мадонны: конусообразные бра, сетчатые колготки, корсеты, высокие кожаные сапоги и многое другое.

Кейт Мосс и Сиенна Миллер

Холодная война между Кейт Мосс и Сиенной Миллер длится уже более 10 лет. Как водится, все началось с мужчины. Дело в том, что Миллер увела Джуда Лоу у лучшей подруги модели, актрисы Сэйди Фрост. Масло в огонь подлил также тот факт, что при создании образов Сиенна вдохновлялась нарядами Мосс. Джинсы и свитера в полоску, леопардовый принт, меховые пальто и куртки, сапоги с бахромой — эти элементы в гардеробе звезд дают основания полагать, что экс-возлюбленная Джуда Лоу подсматривает идеи у Кейт.

Мэрайя Кэри и Ариана Гранде

Гранде подражает своему кумиру, Мэрайе Кэри, во всем: манере исполнения, стиле музыки, поведении, образах. И, похоже, совершенно не скрывает этого. Короткие топы, джинсовые шорты, обтягивающие платья с корсетами — все это подсмотрено в гардеробе Кэри. Впрочем, есть у Арианы и собственная фишка, которую также успели перенять многие поклонники, — фирменный конский хвост.

Виктория Бекхэм и Хлоя Морец

Когда Хлоя Морец начала встречаться с Бруклином Бекхэмом, некогда любимые кукольные платья в ее гардеробе сменили наряды в деловом стиле, к которому неравнодушна Виктория. Брючные костюмы, блузки, классические пальто, жакеты оверсайз — все эти образы, судя по всему, актриса позаимствовала у потенциальной свекрови. И хотя Хлоя и Бруклин уже расстались, в строгих и лаконичных нарядах молодая звезда появляется по сей день.

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер

Младшие дети часто повторяют за старшими, вот и сестер Кардашьян эта традиция не обошла стороной. В начале своего звездного пути Кайли не раз заимствовала у Ким идеи для своих образов. С тех пор Дженнер, кажется, нашла собственный стиль, но время от времени в ее гардеробе продолжают появляться костюмы, в которых прослеживаются отсылки к нарядам старшей сестры. Впрочем, Ким это, кажется, ничуть не напрягает: в 2017 году они с Кайли совместно выпустили линейку косметики, на снимках для рекламной кампании которой предстали в практически идентичных образах.

Принцесса Диана и Кейт Миддлтон

Пока одни знаменитости вдохновляются стилем Кейт Миддлтон, сама герцогиня считает примером для подражания свекровь. Об этом говорит множество нарядов, в которых прослеживаются параллели с костюмами для культовых выходов в свет принцессы Дианы. Взять хотя бы образ герцогини на параде в 2006 году, который, вероятно, Миддлтон позаимствовала у леди Ди.

Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон

Бывших жен Брэда Питта вечно сравнивают и сталкивают лбами что в прессе, что в соцсетях. Нередко они и сами дают для этого повод. Поклонники заметили, что некоторые костюмы Джоли имеют сходство с нарядами Энистон. В частности, черное платье в пол с высоким разрезом справа, в котором Анджелина появилась на церемонии вручения премии «Оскар» в 2012 году, навевает воспоминания о выходе в свет Дженнифер в 2010 году.

Кристина Агилера и Ким Кардашьян

Как оказалось, Ким Кардашьян вдохновляется стилем не только Наоми Кэмпбелл, но и Кристины Агилеры. Подписчики светской львицы заметили, что ее белоснежный наряд с ковбойскими кожаными штанами очень похож на легендарный образ певицы из клипа «Dirrty». Интересно, что ранее в точности до деталей этот же костюм воссоздала младшая сестра Ким, Кайли Дженнер.