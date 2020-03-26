11 звезд, которые влюбились в собственных фанатов

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Если вы до сих пор грезите выйти замуж за Джонни Деппа, но считаете мечту как минимум несбыточной, спешим разубедить. Известно немало случаев, когда преданные поклонники завоевывали сердца своих кумиров.

Мы в редакции AdMe.ru знаем примеры, которые показывают, что дотянуться до звезды не так-то сложно. А некоторые из них совершенно неожиданные: оказывается, и среди знаменитостей можно найти влюбленных фанатов. Об этой истории — в бонусе в конце статьи.

1. Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

Энн познакомилась с ювелиром Адамом Шульманом в 2008 году на кинофестивале в Палм-Спрингс, Калифорния. Это была любовь с первого взгляда. В 2012 году пара сыграла тихую свадьбу в узком семейном кругу, а в 2016-м на свет появился первый ребенок — сын Джонатан. Следующее пополнение в семье состоялось в ноябре 2019 года — у Адама и Энн родился сын Джек.

2. Мэтт Деймон и Лусиана Баррозо

История Мэтта и Лусианы напоминает сказку о Золушке. Девушка работала в одном из баров Майами, когда в заведение зашел известный актер. Он сразу заметил симпатичную барменшу, а та не постеснялась сказать, что является давней поклонницей актера. У пары сразу же завязался роман, и в 2005 году они поженились. Мэтт и Лусиана вместе уже 15 лет и воспитывают троих дочерей: Изабеллу, Джиа и Стеллу.

3. Ферги и Джош Дюамель

Актер и модель Джош Дюамель признавался, что задолго до знакомства с Ферги часто видел ее во сне и мечтал познакомиться с певицей. В самом начале своей карьеры он встретил ее на съемках сериала «Лас-Вегас» и сразу договорился о свидании. В 2009 году Джош и Ферги поженились, но спустя 10 лет брак распался. Пара сохранила дружеские отношения и воспитывает сына — 6-летнего Аксела Джека.

4. Конан О’Брайен и Лиза Пауэл

Звезда популярного вечернего шоу Конан О’Брайен познакомился с женой на записи собственной передачи. Лиза Пауэл сидела в зале, где ее и заметил ведущий. И сразу влюбился. Спустя год пара поженилась и сейчас воспитывает сына и дочь.

5. Джулия Робертс и Дэнни Модер

В 90-х многие богатые и известные мужчины боролись за сердце Джулии Робертс, но знаменитая красотка обратила внимание на простого парня — оператора Дэнни Модера. С ним она познакомилась в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец». Через пару лет они поженились, а сейчас воспитывают троих детей: дочь Хейзел и сыновей Финнеаса и Генри.

6. Кэти Холмс и Том Круз

Кажется, все кому не лень обсуждали развод знаменитых супругов. Но не менее публичным было и начало романа. Еще подростком Кэти Холмс пересматривала фильмы с красавцем Томом и мечтала выйти за него замуж. Повзрослев, она решила стать актрисой. И в конце 2004 года познакомилась с кумиром. Уже через несколько месяцев, в апреле 2005 года, весь мир следил за развитием их отношений и наблюдал, как Том Круз прыгает от счастья на шоу Опры Уинфри, рассказывая о своей любви. Увы, в 2012 году Том и Кэти развелись, но продолжают вместе воспитывать дочь Сури.

7. Джон Траволта и Келли Престон

Как и Кэти Холмс, Келли Престон давно мечтала выйти замуж за своего кумира — актера Джона Траволту. Она увидела его в детстве в подростковом фильме «Бриолин» и влюбилась. Келли не стала долго думать над выбором профессии и тоже стала актрисой. Работа помогла ей наконец-то познакомиться с Траволтой: в 1989 году они встретились на съемках картины «Эксперты» и через 2 года поженились. Сейчас пара воспитывает двоих детей.

8. Джессика Альба и Кэш Уоррен

Джессика Альба встретила будущего мужа на съемках фильма «Фантастическая четверка», где тот работал помощником продюсера. Скромный парень Кэш не ожидал, что на него обратит внимание такая девушка: в середине нулевых Джессика была на пике популярности. Спустя 4 года они поженились, и звезда полностью посвятила себя семье. Сейчас Джессика и Кэш воспитывают дочь и сына.

9. Кристиан Бейл и Сиби Блажич

Будущая жена Кристиана Бейла выбрала проверенный способ приблизиться к кумиру — решила стать актрисой. Увы, с карьерой не получилось, и девушка ушла работать к Вайноне Райдер ассистенткой. На вечеринке у Вайноны она и познакомилась с Кристианом. Тот быстро обратил внимание на эффектную Сиби и позвал на свидание. С 2000 года пара жената, сейчас воспитывает двоих детей.

10. Элвис и Присцилла Пресли

Присцилла и Элвис познакомились в Германии, в городе Висбаден, где будущий король рок-н-ролла проходил военную службу. У пары завязались теплые отношения, и музыкант даже присылал девушке свои пластинки. Спустя 4 года Элвис пригласил Присциллу к себе домой, в Штаты, а через несколько лет они поженились, у них родилась дочка Лиза-Мари. Увы, через 6 лет брак распался.

11. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Юлия была влюблена в знаменитого музыканта с детства, выросла на его песнях и всегда мечтала о сцене. Но практичный подход одержал верх, и вместо музыкальной школы девушка окончила юридическую академию и начала работать в нотариальной конторе.

В 2005 году Юлия набралась смелости: после концерта Игоря в Екатеринбурге подождала его на лестнице у служебного входа и спела для маэстро. Певец недолго думая оставил Юлии номер телефона. Через полгода, перебравшись в Москву, она позвонила кумиру. В 2010 году пара поженилась, а в 2015 году у них родилась дочь Вероника.

Бонус: Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин

Но случается и наоборот: уже состоявшиеся и признанные звезды выбирают себе кумиров среди знаменитостей в других областях искусства и не теряют шанса познакомиться с ними. Так произошло и с Гвинет Пэлтроу. В 2002 году после концерта группы Coldplay она пробралась за кулисы, чтобы взять автограф у музыканта Криса Мартина. У пары мгновенно завязался роман, и следующий альбом группы уже на треть состоял из песен, посвященных Гвинет. В 2003 году они поженились.

Увы, спустя 11 лет Гвинет и Крис расстались, но продолжают поддерживать отношения ради детей: дочери Эппл и сына Моисея.

Кто был кумиром вашего детства, с которым вы мечтали пойти под венец?

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