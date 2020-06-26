11 звезд, которые привыкли к ошибкам в произношении своих имен

Нередко имена зарубежных звезд произносят неправильно даже в англоговорящем мире. А при добавлении русской нотки в их звучание и вовсе часто получается путаница, например как с фамилией актера Эштона Кутчера, который был и Катчером, и Кэтчером. Подобные вопросы о правильности ударений и произношения есть и относительно имен российских знаменитостей. Например, про Кутчера, но не Эштона, а Оскара — российского актера.

AdMe.ru погрузился в происхождение фамилий и псевдонимов российских звезд. Проверьте себя: все ли имена вы произносите верно?

Настасья Самбурская

Настасья о том, что ударение в ее фамилии нужно ставить на «а» — СамбурскАя — писала у себя на страницe в Twitter еще в 2013 году. Тогда поклонники девушки удивились правильному произношению и отметили, что СамбурскАя звучит по-княжески. Стоит отметить, что это не родная фамилия девушки. Анастасия Терехова, переехав в Москву из небольшого городка и делая первые шаги в актерстве, стала Настасьей Самбурской. В том числе юная артистка поменяла фамилию из-за напряженных отношений со своими родственниками.

Oxxxymiron

Путаница с тем, как правильно произносится псевдоним популярного хип-хоп-исполнителя, связана с названием литературного приема — оксюморона. Здесь ударение на «ю» — «оксЮморон». Oxxxymiron — это сочетание имени артиста Мирон и оксюморона. При этом звезду рэп-баттлов представляют OxxxymirOn, делая ударным последний слог.

Наталья Водянова

До карьеры модели Наталья была ВодянОвой. И именно так звучит ее фамилия. Но супермодель сама решила изменить произношение своей фамилии на ВодЯнову для благозвучности.

Ингеборга Дапкунайте

Нередко ошибки становятся вечными спутниками произношения русских фамилий. А если речь идет об иностранных, то шансы поставить ударение некорректно значительно увеличиваются. Актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте уже привыкла к неправильному произношению своих имени и фамилии. Без запинки произнести «Ингеборга Дапкунайте» и при этом не исковеркать окончания и ударения — задача непростая. Особенно если знать, что в фамилии ударный слог второй — ДапкУнайте.

Агния Дитковските

Еще одна российская актриса литовского происхождения, чья фамилия заставляет испытывать трудности с произношением. ДитковскИте — именно так стоит произносить фамилию девушки.

Оскар Кучера

Начав работу на радио, Евгений Боголюбов решил стать Оскаром Кучерой. Такой сценический псевдоним прижился с ошибкой. КУчера — это фамилия мамы актера в девичестве. Сегодня Оскар КУчера стал КучЕрой. Кстати, псевдоним КучЕра склоняется. Поэтому правильно будет изменять окончания.

Елена Подкаминская

Поклонники актрисы испытывают трудности с произношением. Любители творчества девушки задаются вопросом в соцсетях, куда же ставить ударение. Правильный вариант с ударением на «И» — ПодкамИнская.

Александра Ребенок

Оказывается, Александра давно выросла и она не Ребёнок, а РебенОк. Сама актриса и телеведущая отмечает, что ее фамилия белорусская и ударение в ней ставится на последний слог, но девушка привыкла к ошибкам в произношении. Александра часто сталкивалась с забавными ситуациями, когда люди ждали ребенка и не понимали, что это фамилия.

Светлана Ходченкова

В начале актерской карьеры Светлане режиссер Станислав Говорухин предложил взять псевдоним. Так как, по его мнению, не могло быть у актрисы фамилии Ходченкова — сложно произносить, неизвестно, где ударение ставить. Но Есениной Светлана быть отказалась — именно на таком псевдониме остановил свой выбор режиссер. Актриса осталась ХОдченковой — с ударением на первый слог.

Мальбэк и Сюзанна

Рома Мальбэк и Сюзанна Абдулла — дуэт заставляет слушателей задумываться о том, как же правильно звучат имена артистов. Сюзанна АбдуллА присоединилась к группе «Мальбэк», и это стало началом яркого творческого расцвета музыкантов. Название группы произошло от одного из сортов вина — мальбек. Ударение в нем, как и в названии музыкального коллектива, падает на второй слог.

L’One / Леван Горозия

Фамилия российского рэпера грузинского происхождения, который заставил всех танцевать локтями и полюбить якутяночек, правильно произносится с ударением на второй слог — ГорОзия. Но артист больше известен под псевдонимом L’One, который имеет много вариантов произношения. Сценическое имя L’One по произношению схоже с настоящим именем артиста. Сам Леван написал у себя на странице в соцсети, что не стоит произносить L’One через мягкий знак. Корректно произносить «элван/элуан». Стоит заметить, что с 2019 года, после ухода от лейбла Black Star, артист не имеет права использовать псевдоним L’One на афишах и в рекламе. Поэтому новые музыкальные работы рэпера можно услышать от имени Левана Горозии.