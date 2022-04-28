11 звезд, которые показали, что в реальной жизни они еще круче, чем на экране

Спустя полгода после родов участвовать в изнурительной спортивной гонке, ловить преступников, воплощать детские мечты и спасать пчел от исчезновения — это лишь немногое из того, на что способны наши любимые знаменитости.

Редакции AdMe.ru нравится узнавать такие светлые факты и сообщать о них нашим читателям. И сегодня мы хотим осветить малоизвестные подробности жизни знаменитостей, которые в очередной раз покажут, насколько они круты.

Адель навестила больную 12-летнюю фанатку перед своим концертом

12-летняя Ребекка была слишком слаба, чтобы посещать концерты певицы, и ее мама решила написать письмо Адель с просьбой посетить девочку. Хотя менеджер Адель отвечал на письма мамы Ребекки, толку не было, пока сообщение не увидела сама певица. Не откладывая дело в долгий ящик, она навестила девочку прямо перед своим концертом и тем самым осуществила мечту Ребекки.

Шэрон Стоун вернулась в университет и получила ученую степень в 58 лет

В 43 года у актрисы случился инсульт, но в больнице ей поначалу не поверили, предполагая, что она просто «играет роль», и даже хотели отправить домой. Лишь исследование мозга показало, как все серьезно. В течение 3 лет Шэрон не могла даже написать свое имя, у нее были проблемы со слухом и зрением, а муж подал на развод и забрал сына себе. Но Шэрон оказалась крепким орешком: она заново научилась говорить, читать и писать, вернула себе опеку над сыном и в довершение всего в 58 лет получила ученую степень в университете.

Дженнифер Лопес спустя всего 6 месяцев после родов приняла участие в соревнованиях по триатлону

В 2008 году певица доказала, что для нее нет ничего невозможного, приняв участие в соревнованиях по плаванию на 800 м, велогонке почти на 29 км и в беге на 6,4 км. В том же состязании принимал участие и Мэттью Макконахи. Лопес рассчитывала, что подготовка к триатлону с тренером поможет ей привести фигуру в порядок после родов. Триатлон прошел не без сюрпризов: когда Дженнифер вышла из воды после заплыва, оказалось, что часть ее вещей, необходимых для продолжения дистанции, исчезла. Другие участники одолжили ей футболку и кроссовки, и певица смогла пройти триатлон за 2 часа 23 минуты.

Роуэн Аткинсон поборол заикание

Трудно заинтересовать именитых режиссеров и добиться успеха на актерском поприще, не обладая выдающимися внешними данными и к тому же являясь заикой. Но Роуэн Аткинсон смог. Когда он, вопреки своему дефекту речи, пытался ворваться на актерский олимп, то неожиданно заметил, что перестает заикаться, как только вживается в роль персонажа, отличного от него по характеру. И вместо того, чтобы оббивать пороги киностудий в надежде получить роль, актер придумал свой собственный сериал «Мистер Бин», где сыграл главного героя — мужчину, который ведет себя как ребенок. Этот ситком получил «Золотую розу» и был продан в 245 странах мира. А сам Аткинсон за свои заслуги в драматическом искусстве получил рыцарский орден.

Юэн Макгрегор открывает силой джедая двери супермаркетов

Вероятно, за Макгрегором интересно наблюдать не только на экране, но и в жизни: актер признался, что любит раздвигать двери супермаркетов «силой джедая», делая характерный жест рукой. Он делает это просто для того, чтобы поднять себе настроение, и немного смущается, когда его застают за этим занятием. К сожалению, утверждает актер, его трюки по управлению разумом оказываются совершенно бесполезными, когда дело касается влияния на детей.

Селена Гомес поставила 12 мировых рекордов Гиннесса

Селена Гомес умудрилась установить 12 мировых рекордов Гиннесса за 3 года. В 2017 году певица побила рекорд по популярности среди женщин в TikTok, набрав 11,1 млн подписчиков. Кроме того, она входит в число наиболее популярных актрис и дважды устанавливала рекорды после победы на Kids’ Choice Awards.

Том Харди поймал вора

По рассказам очевидцев, Том Харди выглядел как настоящий супергерой, когда погнался за преступником, укравшим мопед, догнал его и, ухватив за шиворот, задержал. По словам актера, он сделал это для того, чтобы парень понес наказание и смог в дальнейшем исправиться.

Эминем мог бы претендовать на звание самого крутого отца

Песня «Lose Youself» принесла Эминему «Оскар», но он не пришел на вручение награды. Вместо этого он просто уложил дочь спать и лег сам, ведь девочке на следующий день нужно было рано вставать в школу. Популярный рэпер может считаться по-настоящему образцовым папой, ведь дома Эминем никогда не употреблял нецензурных выражений, а помимо дочки Хейли он вырастил, как родных, еще 2 девочек, которые до этого воспитывались в проблемных семьях.

Морган Фримен получил лицензию пилота в 65 лет

Морган Фримен с юных лет мечтал летать и в молодости даже отказался от стипендии в области драматического искусства, чтобы поработать в авиации, в результате чего дослужился до летчика 1-го класса. После чего Фримен стал строить карьеру в кино. А в возрасте 65 лет он снова начал брать уроки пилотирования и получил лицензию.

Леди Гага с одинаковым размахом делает пожертвования и собирает награды

Леди Гага с 13-й статуэткой «Грэмми», полученной в апреле 2022 года.

В 2010 году Леди Гага решила отдать все деньги, заработанные ею за шоу, людям на Гаити, пострадавшим от стихийных бедствий. В результате сумма превысила $ 500 тыс. Однако популярная дива впечатляет не только своей добротой и щедростью, но и размахом таланта: за фильм «Звезда родилась» (2018) она получила сразу «Оскар», «Грэмми», «Золотой глобус» и премию BAFTA, став первой женщиной, получившей все перечисленное в один год.

Анджелина Джоли покрыла свое тело пчелами

В 2021 году Анджелина Джоли покрыла свое тело пчелами, чтобы привлечь внимание людей к проблеме их исчезновения и помочь 50 женщинам-пчеловодам получить работу в заповедниках. За 3 дня до этой смелой фотосессии актрисе запретили принимать душ, потому что любой посторонний аромат на коже, включая запах шампуня, мог сбить с толку насекомых. На время съемки тело звезды покрыли феромоном, который должен был привлечь пчел и в то же время не позволял бы им роиться. Вся съемка длилась 18 минут, и, к счастью, обошлось без укусов.