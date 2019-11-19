11 звезд, которые недавно решились на смену имиджа и приковали к себе внимание

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Знаменитые люди постоянно на виду, поэтому они стараются всегда выглядеть сногсшибательно. При этом любой артист хочет выделяться на фоне других и запоминаться зрителям. Смелые эксперименты с внешностью помогают звездам снова и снова поражать публику и заставляют говорить о себе. В этом году нас ошеломили перемены в образе заморской актрисы Моники Беллуччи и нашей артистки Ларисы Гузеевой.

AdMe.ru узнал, кто из звезд недавно решился на изменение имиджа. Кое-кого не так-то просто узнать.

1. Моника Беллуччи

© Piero Olios / Polaris Images / East News   © Matteo Nardone / Pacific PR / SIPA/ Sipa Press Russia / East News  

11 звезд, которые недавно решились на смену имиджа и приковали к себе внимание

На Неделе моды в Милане Моника Беллуччи поразила поклонников своим новым имиджем. Она обрезала длинные волосы, к которым мы так привыкли. Короткая стрижка и темные очки — и вот актрису не все узнали с первого взгляда. Однако стоит признать, что Беллуччи чувствует стиль и в любом образе выглядит обворожительно.

2. Дженнифер Лопес

© Invision / East News   © Gilbert Flores / Broadimage / East News  

11 звезд, которые недавно решились на смену имиджа и приковали к себе внимание

В сентябре 50-летняя Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке Международного кинофестиваля в Торонто в обновленном образе — с асимметричным каре и золотистым цветом волос.

3. Кристен Стюарт

© Loic Venance / AFP / East News   © AFP / East News  

11 звезд, которые недавно решились на смену имиджа и приковали к себе внимание

Кристен Стюарт не боится экспериментировать с внешностью и недавно появилась на кинофестивале во Франции в уже привычном бунтарском стиле: короткая стрижка довершалась смелыми розовыми прядями. Что ж, выглядит девушка свежо.

4. Иванка Трамп

© Fadel Senna / AFP / East News   © ddp images / East News  

11 звезд, которые недавно решились на смену имиджа и приковали к себе внимание

Сентябрь стал месяцем изменений и для Иванки Трамп. Она обрезала волосы, отдав предпочтение боб-каре. В таком виде дочь американского президента выглядит еще более изящной и элегантной.

5. Лариса Гузеева

© _larisa_guzeeva_ / instagram   © Давай поженимся / Первый канал  

11 звезд, которые недавно решились на смену имиджа и приковали к себе внимание

Лариса Гузеева удивила поклонников преображением: она перекрасилась в блондинку. Несмотря на то, что зрители полюбили актрису в образе хрупкой брюнетки из «Жестокого романса», светлый цвет волос ей тоже к лицу.

6. Бритни Спирс

© PacificCoastNews/ BWP Media / East News   © Gilbert Flores / Broadimage  

11 звезд, которые недавно решились на смену имиджа и приковали к себе внимание

Бритни Спирс уже переходила на темную сторону в выборе прически. Вот и в начале осени певицу вновь потянуло на эксперименты. Однако брюнеткой Спирс пробыла недолго и уже в конце октября вернулась к привычным светлым волосам. Нам все-таки кажется, что блонд — визитная карточка Бритни Спирс. А как считаете вы?

7. Настя Самбурская

© samburskaya / instagram   © samburskaya / instagram  

11 звезд, которые недавно решились на смену имиджа и приковали к себе внимание

Настя Самбурская решилась на кардинальные перемены во внешнем облике: звезда сделала ультракороткую стрижку и перекрасилась в блондинку. Смелости Насте точно не занимать.

8. Эмма Робертс

© emmaroberts / instagram   © emmaroberts / instagram  

11 звезд, которые недавно решились на смену имиджа и приковали к себе внимание

Эмма Робертс любит поэкспериментировать с цветом волос. Вот и сейчас актриса, к которой мы только-только начали привыкать как к блондинке, превратилась в брюнетку. На этот раз Эмма выбрала для своего имиджа глубокий шоколадный оттенок.

9. Дуа Липа

© dualipa / instagram   © Janet Gough / AFP-USA.com / MEGA / Mega Agency / East News  

11 звезд, которые недавно решились на смену имиджа и приковали к себе внимание

Дуа Липа анонсировала выход нового альбома необычным способом: она сменила образ и стала блондинкой. Новый альбом — новый имидж. Напомним, 1-я пластинка девушки вышла в 2017 году.

10. Джон Траволта

© johntravolta / instagram   © Stefano Constantino / Mega Agency / East News  

11 звезд, которые недавно решились на смену имиджа и приковали к себе внимание

Несколько месяцев назад Джон Траволта окончательно решил расстаться со своей шевелюрой. Теперь знаменитый актер щеголяет брутальной лысиной и легкой небритостью. А каким он нравится больше вам?

11. Ченнинг Татум

© channingtatum / instagram   © Steve Ross / Capital Pictures / East News  

11 звезд, которые недавно решились на смену имиджа и приковали к себе внимание

Актер Ченнинг Татум тоже, видимо, устал от волос и решился на перемены. Теперь он коротко стриженный блондин.

Как часто вы меняете имидж?

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