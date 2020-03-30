11 звезд, чьи взрослые дети тщательно скрывают свою личную жизнь

16 7 21 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Дети знаменитостей часто получают щедрую долю популярности с самого детства. Например, сын звездной пары Плющенко и Рудковской уже уверенно догоняет родителей по числу подписчиков в инстаграме. Но есть и те, кто предпочитает скрывать свою личную жизнь до победного, и часто наличие повзрослевших детей становится настоящим сюрпризом для фанатов.

Мы в AdMe.ru стараемся следить за жизнью звезд, но признаемся честно: некоторые герои нашей статьи и для нас стали большим открытием.

1. Наталья Водянова и ее сын Лукас

18-летний парень с яркой внешностью недавно появился на обложке журнала вместе со своей мамой. До этого Лукас дебютировал на показе мод французского бренда Balmain. Однако нельзя сказать, что он стремится к популярности, модельный бизнес его мало интересует, а чем заниматься в жизни, он еще не определился.

2. Сергей Шнуров и его дети Аполлон и Серафима

Дети рокеров редко идут по стопам отцов. Однако отпрыски Шнурова унаследовали его творческую жилку. Старшая дочка пишет стихи, рисует натюрморты, профессию выбрала тоже творческую: Серафима — графический дизайнер. Аполлон тоже мечтает о карьере художника, он уже принимал участие в нескольких выставках.

3. Сергей Бодров и его старшая дочь Ольга

Старшая дочь народного любимца пошла по стопам отца, но больших ролей на экране у девушки пока не было. Актриса играет в Театральном центре «На Страстном» и делится со своей небольшой аудиторией тонкостями закулисья. У Сергея также остался сын Александр, о нем известно, что он увлекается музыкой и выступает под псевдонимом Simple Саня.

4. София Ротару и ее сын Руслан

Руслан и его супруга, с которой они вместе уже 25 лет, занимаются музыкальным продюсированием, вместе воспитывают 2 детей. Руслан и его семья — не публичные люди, но ведут активную светскую жизнь.

5. Денис Клявер и его дети Тимофей и Эвелин

Старшему сыну певца 18 лет, сейчас он служит в армии. Парень с детства профессионально занимается тхэквондо и в 2018 году получил титул чемпиона мира. Об Эвелин Польне известно мало, 14-летняя девочка родилась в Москве и живет вместе с мамой и сводной сестрой.

6. Екатерина Андреева с дочерью Натальей

Наталья окончила финансовый факультет МГИМО, живет в Москве и личную жизнь скрывает тщательно. Но иногда все же появляется на совместных фото в аккаунте своей мамы, где они выглядят как подружки.

7. Кристина Орбайкайте и ее сын Дени

Средний сын народной артистки после школы поступил в университет Лондона и с 2017-го живет в Британии. Парень увлекается фотографией и является одним из создателей художественной мастерской, которая специализируется на арт-терапии.

8. Валерий Меладзе и его сын Константин

У певца 5 детей, из них 2 сыновей от Альбины Джанабаевой. Константину 16 лет, отец с детства оберегал его от папарацци и не всем показывал. Да и сейчас парень редко появляется в аккаунтах своих именитых родителей. Он не любит шоу-бизнес, не ходит на концерты. Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт.

9. Валерий Сюткин и его дочь Виола

Виола с детства проявила себя творческой личностью, в 10 лет она с помощью родителей издала свой сборник стихов и рассказов, в подростковом возрасте была режиссером школьных постановок. После школы дочь известного музыканта уехала учиться за границу и сейчас живет в Париже, свободно говорит на английском и французском языках.

10. Ольга Орлова и ее сын Артем

18-летний юноша не очень любит светиться в прессе, о нем известно, что он окончил школу с золотой медалью. Чем сейчас занимается Артем, неизвестно, в соцсетях у него закрытые странички, а в мамином инстаграме он появляется нечасто.

11. Тина Канделаки и ее дети Мелания и Леонтий

Мелания и Леонтий — погодки, они родились в Москве от первого брака их звездной мамы. После окончания школы Мелания поступила на журфак, но через год перевелась на факультет искусств. Леонтий на протяжении многих лет серьезно увлекается музыкой и мечтает создать свою рок-группу.

Кто из героев этой подборки, по вашему мнению, сорвал генетический куш и взял от своих родителей максимум?