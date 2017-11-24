11 знаменитых женщин, которые доказали, что стать мамой можно и в 40, и в 45

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Наверное, многие удивятся, но ученые пришли к выводу, что рожать ребенка лучше в 30–34 года. Именно в этом возрасте баланс между здоровьем и социальным благополучием оптимален. Но некоторые идут дальше и рожают в возрасте 35+.

Нам в AdMe.ru стало интересно, кто из известных женщин рискнул стать мамой тогда, когда многие уже «довольствуются» ролью бабушки.

Сьюзан Сарандон

У Сьюзан Сарандон трое детей, и всех она родила довольно поздно — в 39, 42 и 45 лет. В молодости актрису признали бесплодной, и она много лет не пользовалась противозачаточными средствами. Но совершенно неожиданно она забеременела, а потом еще и еще раз. Сьюзан говорит, что она была счастлива почувствовать себя сильнее любых диагнозов. Посмотрите, какие красивые у нее дети. Да она и сама ничего для 71 года.

Дженнифер Лопес

У Дженнифер Лопес все получилось не так легко, как у предыдущей героини. Она очень долго хотела завести детей, но природа была непреклонна. Тогда звезда прибегла к методу ЭКО. Его суть в том, что яйцеклетку извлекают из тела, оплодотворяют «в пробирке» и возвращают в полость матки, когда становится ясно, что эмбрион развивается нормально. Процедура прошла для Дженнифер успешно не с первого раза, но сейчас она воспитывает чудесных и очень желанных двойняшек, которых родила в 38 лет.

Келли Престон

Келли Престон — супруга Джона Траволты, которая забеременела аж в 47 лет, и это стало настоящим подарком судьбы. Дело в том, что за год до этого семью Траволта постигло несчастье — погиб единственный сын Джетт. «Бенджамин дал новую жизнь нашей семье», — сказала Келли о рождении ребенка.

Селин Дион

Первого сына Рене-Шарля певица родила в 33, а близнецов Эдди и Нельсона лишь в 42. Певице пришлось пережить целых 6 попыток ЭКО и кесарево сечение, но в итоге у нее получилось родить здоровых двойняшек. Она призналась: «ЭКО — эмоционально очень тяжело, вы всегда должны помнить о том, насколько вам повезло — быть матерью».

Хэлли Берри

Актриса, кажется, и впрямь не стареет, и проявляется это не только в том, что она отлично выглядит. Хэлли Берри впервые стала мамой в 41 год, а второго ребенка родила аж в 47, что стало большим сюрпризом для нее самой. «Я думала, что все эти переживания уже остались в прошлом и я стою на пороге менопаузы, а тут такие новости», — сказала актриса о беременности.

Ким Бейсингер

У Ким Бейсингер один-единственный ребенок — дочь с красивым именем Айрленд (Ирландия). И судя по фото этих красавиц даже не скажешь, что между ними разница в 41 год. Айрленд Болдуин снимается для журналов и иногда играет в кино. Благодаря сходству с матерью она сыграла ее героиню в молодости в фильме «Забойный реванш».

Гвен Стефани

Вечно молодая бунтарка Гвен Стефани родила сыновей Кингстона и Зуму, когда ее возраст уже приближался к 40. И вот в 44 года она стала мамой еще раз, явив миру сына Аполло. И ведь как круто она смотрится с детьми — даже не скажешь, что она уже далеко не юная мама.

Сальма Хайек

По словам Сальмы, она всегда мечтала иметь детей, но здоровье не позволяло ей этого. И вот в 41 год наконец все получилось. Беременность протекала тяжело, актриса набрала 23 кг лишнего веса, но потом смогла вернуться в форму. Вот что она сказала о своем позднем материнстве: «10 лет назад я не смогла бы дать дочери столько, сколько могу дать сейчас. Ей повезло, что она родилась именно тогда, когда мне за 40».

Мадонна

Королева поп-музыки обзавелась первенцем — дочерью Лурдес в 36, а затем в 41 она родила сына Рокко. Помимо этого певица воспитывает еще четверых приемных детей из Африки. «До рождения детей я была очень эгоистичной, но материнство в корне изменило ход моих мыслей», — говорит Мадонна.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри стала мамой лишь в 41 год, и это тоже далось ей нелегко: беременность осложнилась преэклампсией (угрожающе высокое давление) и гестационным диабетом, а малыши появились на свет при помощи кесарева сечения. Мэрайя буквально вырвала свое право быть матерью из рук судьбы. Правда, с отцом детей Ником Кэнноном певица, увы, разошлась.

Моника Беллуччи

Актриса была огорошена диагнозом «бесплодие», но, к ее удивлению и радости, она внезапно забеременела в 39. «Дочь появилась в самый подходящий момент моей жизни. Я сыграла столько ролей и посетила столько мест, и теперь готова дать ей все, что потребуется», — говорит Моника. Сейчас девочке с красивым именем Дева 13 лет и она уже выше мамы.