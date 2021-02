11 популярных песен, в которых на самом деле поется не о том, о чем нам кажется

Практически всегда мы воспринимаем зарубежные песни по их ритму, а слова даже не пытаемся разобрать. Из-за этого у нас иногда создается ложное впечатление о композиции. То есть по ритму нам кажется, что она танцевальная, веселая, а на самом деле автор поет о чем-то грустном. Показателен пример с известнейшей песней Джеймса Бланта «You’re Beautiful». Люди (не только русскоязычные) считают ее невероятно романтичной, танцуют под нее на свадьбах, а в тексте, оказывается, есть слова «ты так прекрасна, но никогда нам не быть вместе».

AdMe.ru уже рассказывал об истинном смысле некоторых популярных песен. Мы решили дополнить тот список. Вот еще 11 песен, которые отныне вы будете воспринимать иначе.

1. Eagles «Hotel California»

О песне про «гостиницу, которую никогда не покинешь» до сих пор ведется много споров. Что только не выдумывали фанаты. Были версии, что под отелем «Калифорния» скрывается и церковь сатаны, и больница для душевнобольных, и реабилитационный центр для зависимых, и шотландский замок черного мага. Была даже романтичная версия о страннике, который ищет свою любовь, затем находит и счастлив до тех пор, пока его возлюбленная не стала стремиться к излишней роскоши. Немного стихли споры лишь в 2007 году, когда Дон Хенли, один из основателей The Eagles, рассказал, что на самом деле речь шла об эксцессах американской культуры и некоторых девушках, которых они знали. А также о непростом балансе между искусством и коммерцией. Песню послушать можно здесь.

2. Juanes «La Camisa Negra»

Несмотря на веселую мелодию, здесь печальная лирика. В песне автор говорит о токсичной любви. О том, что он носит черную рубашку и что для него это некий способ оплакать несчастную любовь или даже собственную смерть. Песню послушать можно здесь.

3. The Police «Every Breath You Take»

Большинство слушателей воспринимают эту композицию как милую песню о любви. На самом деле она была написана Стингом в дни, когда рушился его брак с Фрэнсис Томелти. И говорится в ней о безответной любви, об одержимости и страхе потерять любимого, ревности и слежке. Однажды некая пара сказала певцу, что им очень нравится эта песня и она была главной на их свадьбе. На что он ответил: «Что ж, удачи». Песню послушать можно здесь.

4. Eric Clapton «Tears in Heaven»

Не зная перевода этой композиции, нельзя прочувствовать всю ее боль. Эта песня была создана Эриком Клэптоном после смерти его 4-летнего сына, который в 1991 году выпал из окна 53-го этажа. Песня стала самым продаваемым синглом Клэптона в США и заняла 2-е место в Billboard Hot 100. Песню послушать можно здесь.

5. James Blunt «You’re Beautiful»

Песня, которую считают безумно романтичной и так часто включают для исполнения первого танца молодоженов, на самом деле совсем не милая любовная баллада. Сам певец пояснил, что его композиция рассказывает о парне, который преследует чужую девушку в метро. Причем несмотря на то, что она в тот момент находится с парнем. «И этого преследователя следует запереть или посадить в тюрьму за то, что он какой-то извращенец», — заявил певец. Послушать песню можно здесь.

«Работаю ведущим на свадьбах и сотни раз наблюдал, как молодожены исполняют свой танец под треки о расставаниях, предательствах, потерях и сожалениях. Самый популярный вариант — песня James Blunt „You’re Beautiful“. Трек реально классный, его очень любят брать не только на танец, но и на выход невесты к алтарю. Но там текст примерно такой: „Ты так прекрасна, но пора взглянуть правде в глаза: нам никогда не быть вместе“». Александр Попов

6. The Animals «The House of the Rising Sun»

«Дом восходящего солнца» — это на самом деле народная песня. Наибольшую известность она получила именно в исполнении группы The Animals. В сюжете рассказывается о человеке, который погубил свою жизнь в Доме восходящего солнца и предостерегает всех от такой судьбы. Однако точно установить, о каком именно доме идет речь, никому так и не удалось, и это самый интересный и загадочный вопрос о песне. Среди множества версий наиболее вероятной считается вариант с тюрьмой. Также есть предположение, что в ранней версии композиции повествование велось от лица женщины. Послушать песню можно здесь.

7. Los del Rio «Macarena»

«Макарена» — танцевальная бомба, которая взрывала площадки по всему миру в середине 90-х. Песенка, под которую задорно танцуют детишки в садиках и школах, посвящена легкомысленной девушке, которая провела своего возлюбленного в армию, а сама отправилась развлекаться и танцевать в компании симпатичных парней. Послушать песню можно здесь.

8. Whitney Houston «I Will Always Love You»

Первой эту песню исполнила не Уитни Хьюстон, а Долли Партон. Именно она сочинила ее, когда хотела выйти из состава дуэта с Портером Вагонером и заняться сольной карьерой. Вагонер был упрям и не хотел слушать объяснения Долли о том, почему она хочет уйти. Тогда она и решила, что с помощью песни у нее лучше получится донести свою мысль. На следующий же день она спела песню напарнику. Тот заплакал и отпустил девушку с условием, что будет продюсером этой записи. Таким образом, песня не о романтическом расставании, а о профессиональном. В ней говорится: «То, что я ухожу, вовсе не означает, что я не буду тебя любить. Я ценю тебя и надеюсь, что у тебя все будет отлично. Я ценю все, что ты сделал, но я ухожу». Послушать песню Уитни Хьюстон можно здесь, а в исполнении Долли Партон — тут.

9. The Righteous Brothers «Unchained Melody»

В 1990 году эта песня была записана дуэтом The Righteous Brothers в качестве саундтрека для фильма «Привидение» с Деми Мур и Патриком Суэйзи. После выхода киноленты трек взорвал все хит-парады. Сейчас при первых секундах прослушивания этой песни моментально возникает ассоциация с драмой «Привидение». Но первоначально композиция была написана специально для малоизвестного фильма 1955 года Unchained («На свободе»). В песне рассказывается история о парне, который отбывает срок за решеткой и думает: то ли ему спокойно досидеть в тюрьме, то ли сбежать к горячо любимой жене. А исполнил ее тогда Тодд Дункан, играющий одного из второстепенных персонажей. Послушать песню можно здесь.

10. OutKast «Hey Ya!»

Веселая танцевальная мелодия этой песни настраивает на какое-то безрассудное веселье. Однако смысл ее в том, что ничто не длится вечно, а чувства сложны. Она о тех людях, кто остается в отношениях, которые себя изжили, лишь по той причине, что кто-то им сказал: «Ребята, вы должны быть вместе», что, конечно же, в конечном итоге делает их несчастными на всю оставшуюся жизнь. Послушать песню можно здесь.

11. Sean Kingston «Beautiful Girls»

Эта солнечная, легкая и непринужденная по ритму песня на самом деле повествует о парне, который готов свести счеты с жизнью из-за отношений с девушкой, сообщившей ему о том, что между ними все кончено. Интересно, что песня была основана на собственном жизненном опыте Шона Кингстона. Послушать песню можно здесь.