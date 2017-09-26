11 очень странных теорий об известных личностях

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AdMe.ru обычно сторонится слухов и конспирологических теорий о знаменитых людях, но в этот раз мы захотели написать о самых интересных из них. Надо заметить, некоторые настолько несуразны, что хочется покрутить пальцем у виска. Другие вызывают светлые чувства или же мысли из серии «а вдруг это все правда?».

11. Николас Кейдж — вампир

Некоторые убеждены (надеемся, в шутку), что известный актер — вампир и ему уже сотни лет. Все началось с того, что кому-то попалась на глаза старинная фотография участника Гражданской войны, похожего на Николаса Кейджа. Имя мужчины выяснить не удалось, не нашлись и родственники. Актеру эти слухи уже надоели, и он официально попросил больше не называть его вампиром. А мы, кстати, считаем, мужчина на фото не особо-то и похож на Кейджа.

10. Песня Шакиры оказалась пророческой

В 2012 году репер Pitbull и Шакира выпустили песню «Get It Started». Некоторые усмотрели в ней пророчество исчезновения «Боинга-777» авиакомпании «Malaysia Airlines». В песне встречались слова: «Малайзия», «большие новости» и «два паспорта» (как известно, два человека находились в самолете незаконно и летели по чужим паспортам). К тому же в деле о пропавшем самолете фигурировал некий человек по прозвищу «Мистер Али», и в песне также есть упоминание этой фамилии. Но мы думаем, что это любопытное совпадение.

9. Боба Марли убило ЦРУ

По общепринятой версии, певца погубила меланома, возникшая на пальце ноги. Ее появление спровоцировал неудачный удар по мячу при игре в футбол. Согласно другой теории, люди из ЦРУ решили «убрать» музыканта, подарив ему ботинки с зараженной проволокой внутри. Действительно, в 1976 году Марли уже пережил покушение. Он оказался втянутым в противодействие двух враждующих партий Ямайки. Каждая из них хотела переманить его на свою сторону, ведь за ним последовали бы тысячи людей, но музыкант не поддавался.

8. Джоан Роулинг не существует

Норвежский режиссер Нина Грюнфельд и ее последователи считают, что книги о Гарри Поттере — это продукт творчества целой коллаборации талантливых авторов, а на публике в роли писательницы предстает специально нанятая актриса. А история разведенной женщины, которой удалось стать известнейшей писательницей, якобы была придумана специально, чтобы вдохновлять людей.

7. Джим Моррисон не погиб, а просто сменил имя

Как же люди любят верить, что их кумиры не погибли, а просто уехали подальше от суеты. Взять к примеру слухи о Джиме Моррисоне из группы The Doors. Смерть рок-иконы была довольно загадочной, а тело Моррисона не видел никто из его окружения, кроме подруги Памелы. Говорят, музыкант сменил имя на Моджо Райзин (анаграмма от «Jim Morrison» — «Mr. Mojo Risin’ », которую он придумал уже давно) и живет на Сейшелах.

6. Шекспир — это Елизавета I

Известно, что многое указывает на то, что Уильяма Шекспира никогда не было. На этот счет есть одна интересная теория. За именем Шекспира скрывалась Елизавета I. Сама она, конечно, вряд ли смогла бы написать столько произведений и править страной одновременно. Поэтому она наняла несколько поэтов, которые осуществляли ее замысел на бумаге.

5. Бейонсе — мать своей сестры

У Бейонсе есть сестра Соланж, которая всего лишь на 5 лет младше. В сети уже не первый год гуляют слухи, что на самом деле она дочь Бейонсе, а вовсе не сестра. Мы считаем, эта странная теория не выдерживает никакой критики, а слухи — лишь индикатор популярности Бейонсе. Кстати, вот детские фото сестер Ноулз.

4. Тейлор Свифт — воплощение Зины Ла-Вей

Некоторые люди заметили поразительное сходство между поп-певицей Тейлор Свифт и известной в 80-х оккультисткой Зиной Ла-Вей. Что ж, пожалуй, они и впрямь немного похожи. А сейчас держитесь: есть мнение, что Зина, которой сейчас за 50, выращивает себе клона — Тейлор Свифт, с помощью песен которой уже происходит завоевание мира.

3. Елизавета I была мужчиной

Еще одна теория о Елизавете I пытается объяснить, почему королева так и не вышла замуж и не обзавелась наследником, что нетипично для монарха. Скорее всего, она просто не хотела делить с кем-то власть. Но ходили слухи, что у Елизаветы был какой-то физический изъян, несовместимый с супружеской жизнью. Если прибавить к этому ее сильный характер и непривлекательную внешность, вывод, что она мужчина или гермафродит, напрашивался сам собой.

2. Дэвид Боуи и Канье Уэст как-то связаны

Некоторые верят, будто Дэвид Боуи предсказал, что репер Канье Уэст займет его место на музыкальном Олимпе. Во-первых, на обложке альбома «The Rise and Fall of Ziggy Stardust» мы видим табличку с надписью «K. West». Во-вторых, последний альбом Боуи называется «Blackstar» (черная звезда). В одноименной песне есть слова: «Кто-то другой занял его место, громко крича: я черная звезда! Я не гангстер!». А как известно, Уэст дистанцировался от гангстерского репа в 2002-м.

1. Майкл Джексон жив и водит всех нас за нос