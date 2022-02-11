11 музыкальных групп, которые на заре карьеры назывались совсем по-другому

Перед молодыми музыкантами, стремящимися прорваться на вершину чартов, стоит нелегкая задача. Им нужно придумать своей новорожденной группе такое имя, которое будет олицетворять их творчество и при этом резко выделяться на фоне других коллективов. Часто бывает, что подобрать выдающееся название получается не с первого раза.

Мы в AdMe.ru порылись в истории популярных групп и выяснили, что некоторые могли называться совершенно иначе, чем мы привыкли. А в бонусе вы увидите группу, которая заменила скромное название на провокационное и сорвала куш.

Queen — Smile

Группа Queen начала свою головокружительную карьеру в Британии в 1970 году. Ее состав включал молодого вокалиста Фредди Меркьюри, гитариста Брайана Мэя, ударника Роджера Тейлора и басиста Джона Дикона. Немногие знают, что история легендарного коллектива началась 2 годами ранее и он имел совсем другое название. В 1968 году Мэй основал группу Smile («Улыбка»), в которой играл вместе с Тейлором. Фредди Меркьюри являлся большим поклонником их стиля. Особенно его привлекала сложная техника записи песен, которую использовали музыканты. Спустя пару лет после начала творческого пути группы он присоединился к ней в качестве вокалиста и предложил новое название, прославившее их на весь мир, — Queen.

The Beatles — Johnny & The Moondogs

«Ливерпульская четверка» стала не только национальным достоянием Британии, но и сумела покорить вершину мирового музыкального олимпа. Трудно найти хотя бы одного человека, не знакомого с творчеством группы и не бубнящего периодически себе под нос «Hey Jude» или «Yesterday». В период своего становления коллектив экспериментировал с названиями и в какой-то момент пришел к варианту Johnny & The Moondogs («Джонни и лунные собачки»). Группа даже несколько раз выступала под этим именем, но позже решила сменить его на более короткое. Так сначала появился вариант Silver Beatles, а затем его решили сократить до привычного нам Beatles.

Pink Floyd — Tea Set

Pink Floyd стала одной из популярнейших рок-групп своего времени. Они удачно экспериментировали со звуковыми эффектами, писали песни с глубоким смыслом и закатывали грандиозные концерты на радость своим многочисленным поклонникам. В начале своего пути молодые музыканты выбрали название The Tea Set («Чаепитие»), но с ним произошел конфуз. Приехав на один из концертов для начинающих исполнителей, они с ужасом обнаружили, что в списке участников уже есть похожая группа. Пришлось на ходу выкручиваться из ситуации. Так родилось название The Pink Floyd Sound, которое потом для удобства сократили до знакомого нам Pink Floyd.

A-ha — Bridges

В 80-х хиты этой группы звучали из каждого утюга, да и сегодня, наверное, не найдется слушателя, не знакомого с песнями A-ha. Все началось с группы Bridges («Мосты»), в которой выступали Пол Воктор-Савой и Магне Фурухольмен. Позже к музыкантам в качестве вокалиста присоединился Мортен Харкет. Сформировавшееся в Норвегии трио перебралось в Лондон, где видело больше возможностей для развития. Выбирая себе название, музыканты хотели выбрать какое-то звучное норвежское слово, которое легко бы произносилось на английском языке. Не найдя ничего подходящего, вокалист Мортен Харкет случайно обратил внимание на песню под названием «A-ha», записанную в блокноте гитариста Пола Воктора-Савоя. «Это была ужасная песня, но с прекрасным названием», — признался позже фронтмен группы.

Bon Jovi — Johnny Electric

Любой поклонник творчества этой легендарной рок-группы знает, что ее название взято из фамилии основателя и фронтмена Джона Бон Джови. Но мы вполне могли бы знать эту команду ярких музыкантов под другим названием. Группа начала свое формирование в 1983 году, и ее участники планировали дать ей звучное искрящееся имя Johnny Electric («Электрический Джонни»). Но этот вариант не очень понравился сотруднице, работающей с их музыкальным менеджером, и она предложила новый — Bon Jovi, приведя в пример успешные группы, использующие названия из 2 слов. Участники коллектива весьма кисло приняли это предложение, но именно под новым именем они ворвались на вершины чартов и украли сердца миллионов фанатов.

Destiny’s Child — Girl’s Tyme

Эта группа была признана одним из самых успешных женских коллективов в истории музыкального мира. Это было начало яркой певческой карьеры Бейонсе, которая стояла у истоков создания Destiny’s Child. В начале пути группа получила название Girl’s Tyme («Время девочек») и под этим именем начала давать свои первые выступления. Некоторые из них были неудачными, но это не остановило девушек, и они продолжали упорно трудиться над завоеванием популярности. В 1996 году Girl’s Tyme сменили имя на Destiny’s Child, а вскоре записали свой первый альбом, ставший в последствии платиновым и прославивший трио на всю планету.

Maroon 5 — Kara’s Flowers

Фронтмен группы Адам Левин и его школьные друзья основали группу под названием Kara’s Flowers («Цветы Кары») в 1994 году. В начале карьеры ребятам удалось выпустить 2 альбома, один из которых они записали сами, а второй — после заключения контракта со звукозаписывающей студией. Настоящую популярность начинающие артисты ощутили в начале нулевых, когда сменили название на Maroon 5 и выпустили альбом «Songs About Jane». Пластинка получила платиновый статус и принесла группе статуэтку «Грэмми». У исполнителей не раз спрашивали о значении имени Maroon 5, но участники коллектива отказываются раскрывать этот секрет.

Spice Girls — Touch

Создатели этого задорного девичьего коллектива задумывали создать конкуренцию популярным в то время бойз-бэндам. Участниц набирали через объявление в газете Stages. Из 400 откликнувшихся девушек в состав группы вошли 5 кандидаток. Новоиспеченную группу назвали Touch («Прикосновение»). Вскоре дела коллектива пошли в гору. Группа сменила название на Spice Girls, заключила контракт с известной записывающей студией и выпустила дебютную песню «Wannabe», ставшую хитом в Британии.

Depeche Mode — Composition of Sound

Эта британская группа электронщиков в представлении не нуждается. Ее история началась с дружбы 2 одноклассников, Энди Флетчера и Винса Кларка, которые в 1980 году создали дуэт под названием Composition of Sound («Композиция звука»). Чтобы заработать денег на синтезаторы, молодым музыкантам пришлось скрести по сусекам. Они одалживали деньги у знакомых и подрабатывали выступлениями. Вскоре к ним присоединились Мартин Гор и Дэйв Гаан, и участники группы решили дать обновленному проекту новое имя. Ребятам понравилось название французского модного журнала Dépêche Mode, и они остановили выбор на этом названии.

Linkin Park — Hybrid Theory

И снова все началось со школьной дружбы, когда одноклассники Майк Шинода, Брэд Дэлсон и Роб Бурдон поняли, что хотят связать свою жизнь с музыкой. Они назвали свою группу Xero и начали непростое восхождение к вершине славы. После присоединения к команде Честера Беннингтона группа выбрала себе новое имя — Hybrid Theory («Гибридная теория») — и готова была с рвением начать оглушительную карьеру. Но тут выяснилось, что есть британская группа с похожим названием Hybrid, и, чтобы избежать путаницы, им пришлось срочно придумывать что-то новенькое. Музыканты решили взять имя Lincoln Park, чтобы отдать дань уважения Парку Линкольна в городе Санта-Моника. Смена слова Lincoln на Linkin была нужна, чтобы получить домен linkinpark.com.

Бонус: «ВИА Гра» — «Серебро»

Эта женская группа много раз меняла состав участниц, но продолжала нести в отечественную поп-музыку один хит за другим. Любопытно, что название «ВИА Гра» было не первым. Сначала создатели группы планировали назвать ее «Серебро», но в итоге сделали ставку на более эффектное имя и не прогадали.