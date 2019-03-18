11 историй о звездах, которые вдохновят, если все вконец достало
Герои этих историй на своем примере доказывают: помочь можно не только нестандартными сборами на благотворительность, но и простым подтверждением заявки на добавление в друзья. Пользователи делятся этими случаями в сети — ведь звездные кумиры становятся для них еще одним источником вдохновения.
AdMe.ru нашел эти 11 историй весьма воодушевляющими. Спойлер: для Эдди Редмэйна нет вообще ничего невозможного!
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© Kevin Winter / Staff / Gettyimages © Mike Segar / Reuters © VALERIE MACON/AFP/East News © moniso / Reddit
Бонус: иногда нам самим надо быть чуточку добрее к своим кумирам
А вам случалось вдохновляться примерами своих кумиров?
Фото на превью David M. Benett / Contributor / Gettyimages, ZaraUenii / Twitter