11 историй о звездах, которые вдохновят, если все вконец достало

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Герои этих историй на своем примере доказывают: помочь можно не только нестандартными сборами на благотворительность, но и простым подтверждением заявки на добавление в друзья. Пользователи делятся этими случаями в сети — ведь звездные кумиры становятся для них еще одним источником вдохновения.

AdMe.ru нашел эти 11 историй весьма воодушевляющими. Спойлер: для Эдди Редмэйна нет вообще ничего невозможного!

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Бонус: иногда нам самим надо быть чуточку добрее к своим кумирам