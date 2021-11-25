11 исполнителей, которых сейчас обожает молодежь, а они нам кое-кого напоминают

Ежедневно в топ-чартах оказываются новые звезды. Те, кто вчера еще был никем, внезапно становятся популярны на весь мир. И напротив, вчерашние знаменитости в одночасье могут быть забыты — на смену одним кумирам приходят другие. За небольшое количество времени предпочтения молодежи сильно поменялись, и современные молодые люди слушают совсем другую музыку.

Мы в AdMe.ru решили сравнить популярных исполнителей из прошлого и звезд современной эстрады и хотим рассказать, что между ними общего.

«Отпетые мошенники» — Little Big

В середине 90-х хиты «Мошенников» играли на всех дискотеках. Молодежь зажигала и кричала в караоке песни «Всяко-разно», «Люблю», «Люби меня, люби», «Девушки бывают разные», «А у реки», «Обратите внимание». Парни отличались яркими нарядами, ирокезами и эпатажным поведением. Спустя много лет на смену им пришли Little Big. Рейв-группа образовалась в 2013 году и покорила страну легкими запоминающимися мотивами и танцами.

Натали — Клава Кока

Популярность к певице пришла в 1997 году вместе с песней «Ветер с моря дул» и одноименным альбомом. Эта песня по итогам того же года вошла в пятерку наиболее популярных и стала визитной карточкой Натали. Яркая блондинка шикарно смотрелась на сцене и быстро набрала целую фан-базу поклонников. Как и Натали, Клава Кока в возрасте 18–19 лет начала покорять Москву. Однако слава к ней пришла не сразу. Только в 2019 году, после резкой смены имиджа, певица стала популярна. Обе артистки поют о любви и отношениях, чем и зацепили поклонников.

Богдан Титомир — Моргенштерн

Эпатажного молодого исполнителя Моргенштерна сравнивают с Богданом Титомиром. Блогер Сергей Мезенцев отметил: то, что сейчас делает Моргенштерн, раньше делал певец Богдан Титомир — его тоже «раздражали общественный вкус и мораль». Мезенцев считает, что стране нужен публичный хулиган и что Моргенштерн — «абсолютно талантливый чувак». Богдан Титомир — поп-исполнитель, которого Леонид Парфенов назвал человеком, олицетворяющим 90-е. Именно тогда из уст Титомира прозвучала фраза «пипл хавает», ставшая впоследствии крылатой. Моргенштерн же известность получил в 2018 году как автор пародий на популярных музыкальных исполнителей. Он эпатирует публику, как и Титомир, но более современными методами.

Линда — Нуки

Линда — популярная исполнительница 90-х, запомнившаяся слушателям по таким трекам, как «Я ворона» и «Мало огня». Необычные мотивы и интересный голос певицы завораживали поклонников. Редакция журнала «ОМ» включила «Ворону» в список 50 лучших российских альбомов, поместив его на 19-е место. В «Музыкальной правде» альбом был назван «произведением выше мирового уровня». В год выхода пластинки Линде было присуждено звание «Певица года» по версии газеты «Московский комсомолец». Нуки — псевдоним Дарии Ставрович. В 2016 году девушка стала полуфиналистом пятого сезона проекта «Голос». В песнях она также обращается к отчасти этническим, потусторонним темам. Как говорит сама артистка, ее песни немного фриковатые и медитативные.

Андрей Губин — Егор Крид

И Андрей, и Егор в детстве занимались шахматами. В 12 лет Андрей начал писать стихи, а затем самостоятельно выпустил первый, непрофессионально записанный диск. Егор также свою первую песню написал самостоятельно и опубликовал не через студию, а в Vk. Оба исполнителя поют лирические песни о любви. К тому же певцы отличаются чрезвычайно миловидной внешностью.

Децл — Скриптонит

Карьеру Децл начал в 17 лет. Его дебютный альбом «Кто ты?» разошелся тиражом более миллиона экземпляров и получил высокий рейтинг редакторов портала Rap.ru, которые посчитали его лучшим рэп-альбомом 2000 года. Острые тексты покорили слушателей своей простотой и складностью. Скриптонит же начал карьеру в 19 лет и еще до заключения контракта со студией обзавелся армией поклонников. Дебютный альбом Скриптонита под названием «Дом с нормальными явлениями» занимал лидирующие строчки в топ-чартах, уступив только певице Адель. Сам исполнитель рассказывает, что вдохновлялся творчеством Децла. Треки обоих рэперов называют наиболее влиятельными для российского хип-хопа.

Юрий Шатунов — Даня Милохин

И Юрий, и Даня провели детство в приюте, причем Даня в 3 года вместе со своим старшим братом оказался в детском доме, где директором была приемная мать Юрия Шатунова. Оба парня, не имея за плечами никакой поддержки, смогли добиться невероятной популярности. У «Ласкового мая» количество концертов достигало 8 в день и более 40 в месяц, а Даню Милохина российский Forbes поместил на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Лена Зосимова — Ольга Бузова

Обе девушки имели определенные бонусы, когда начинали свою карьеру. Ольга была известна по «Дому-2», а Лена — дочь основателя телеканала «MTV Россия». Песни и клипы обеих исполнительниц завоевали любовь зрителей простыми текстами и легкими мотивами, хотя слушатели сомневались в вокальных данных обеих. Лена активно гастролировала по стране и записывала все новые и новые клипы. Тем же сейчас занимается и Ольга.

«Иванушки International» — «Хлеб»

Как и в «Иванушках», в «Хлебе» три участника — и все парни. Есть разница в том, как обе группы пришли к популярности. «Иванушкам» приходилось выступать в клубах, а «Хлеб» собирал армию поклонников в интернете. В 1998 году у «Иванушек» вышла песня «Тополиный пух». Летом того же года клип широко ротировался в эфире российских телеканалов, а песня заняла первое место в чарте «Русского радио». Группа «Хлеб» же, несмотря на изначальную несерьезность, к 2016 году стала достаточно популярной: клипы на YouTube собирают миллионы просмотров, а концерты проходят в крупнейших клубах. Обе группы отличаются простыми мотивами.

Земфира — Монеточка

Несмотря на то что самой Земфире голос Монеточки не нравится, певицы похожи. Обе исполняют очень поэтичные, лирические песни. Обеих считали новаторами своего времени, но только Земфира начинала карьеру с выступлений на улице под гитару, а Монеточка свои треки выкладывала в интернет. Песни юной исполнительницы называют «простыми и очень едкими», «удивительно точно отражающими наше время», «остроумными и трогательными» и «нарочито примитивными», а ее саму — «интернет-феноменом» и «интернет-сенсацией». Земфиру же называют «самобытным поэтом». Отмечалось, что мир Земфиры — это мир глазами юного, только открывающегося для жизни человека.

«Ленинград» — The Hatters

Обе группы основаны в Санкт-Петербурге и играют рок. Только вот, отражая настрой 90-х, песни «Ленинграда» изобилуют большим количеством мата и бытовой тематикой, а сами музыканты отличаются эксцентричным поведением. The Hatters позиционируют себя музыкально-театральным проектом, а свой жанр называют «русско-цыганским уличным народным хардкором на душевных инструментах». Их творчество подвергалось влиянию цыганской музыки в сопровождении баса, аккордеона и скрипки и является объединением романса, панка, фолк-рока и этнической музыки. В «Ленинграде» также используется множество разнообразных инструментов, в том числе духовые. По словам Сергея Шнурова, «Ленинград» объединяет людей разных социальных слоев и мировоззренческих позиций.