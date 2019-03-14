100 культовых песен, завоевавших сердца нескольких поколений (Рейтинг журнала The Insider)
Есть мелодии, которые настолько популярны, что занимают первые места в чартах, бьют рекорды и годами крутятся по радио, и их исполнители получают престижные награды. Другие не получили признания у критиков, но нежно любимы поколениями слушателей. Редакция журнала The Insider объединила музыку из обеих категорий в список, который стоит послушать хотя бы раз. Произведения расположены в случайном порядке.
Мы в AdMe.ru провели несколько упоительных часов, переслушивая любимое и открывая новое. Разделите с нами это удовольствие.
- Led Zeppelin. Stairway to Heaven
- AC/DC. Highway to Hell
- U2. Beautiful Day
- Брюс Спрингстин. Born to Run
- Modjo. Lady (Hear Me Tonight)
- Чабби Чекер. The Twist
- Карлос Сантана и Роб Томас. Smooth
- Трейси Чэпмен. Fast Car
- The Beatles. Hey Jude
- Клод Дебюсси. Clair de Lune (инструментальное произведение)
- Элвис Пресли. That’s Alright
- Дебби Бун. You Light Up My Life
- Оливия Ньютон-Джон. Physical
- Мэрайя Кэри и Boyz II Men. One Sweet Day
- Мэрайя Кэри. We Belong Together
- Марк Ронсон и Бруно Марс. Uptown Funk
- Train. Drops of Jupiter
- Франк Тичели. An American Elegy
- Journey. Don’t Stop Believin’
- Дрейк, Лил Уэйн и Tyga. The Motto
- Дженис Джоплин. Piece of My Heart
- Grandmaster Flash and the Furious Five. The Message
- Мэри Джей Блайдж. Be Without You
- Элтон Джон. Candle in the Wind 1977/ Something About the Way You Look Tonight
- Run-D.M.C. и Aerosmith. Walk this Way
- Джонни Кэш. I Walk the Line
- Florida Georgia Line. Cruise
- Майкл Джексон. Billie Jean
- Queen. Bohemian Rhapsody
- The Allman Brothers Band. Blue Sky
- Боб Дилан. Like a Rolling Stone
- Селин Дион. My Heart Will Go On
- Ричи Валенс. La Bamba
- Booker T. and the M.G.’s. Green Onions
- Джей-Зи и Алиша Киз. Empire State of Mind
- The Fugees. Ready or Not
- Пегги Ли. Is That All There Is?
- Дайана Росс и Лайонел Ричи. Endless Love
- Дрейк, Wizkid и Кайла Райд. One Dance
- Pink Floyd. Wish You Were Here
- Робин. Dancing on My Own
- Эрик Клэптон. Tears in Heaven
- The Police. Every Breath You Take
- Queen. Don’t Stop Me Now
- The Smiths. There Is a Light That Never Goes Out
- Лиэнн Раймс. How Do I Live
- Guns N’ Roses. Welcome to the Jungle
- The Jackson 5. I Want You Back
- The Jackson 5. I’ll Be There
- Sigur Ros. Glósóli
- Daft Punk. One More Time
- Айзек Хейз. Theme from Shaft
- The Dixie Chicks. Not Ready to Make Nice
- Goo Goo Dolls. Iris
- A Tribe Called Quest. Bonita Applebum
- The Killers. Mr. Brightside
- Coldplay. Fix You
- Nirvana. Smells Like Teen Spirit
- Джон Леннон. Imagine
- Fleetwood Mac. Tusk
- Jimmy Eat World. The Middle
- Дэмьен Райс. Cannonball
- Gnarls Barkley. Crazy
- Джей-Зи. 99 Problems
- The Shins. New Slang
- Джастин Бибер и Ludacris. Baby
- Адель. Hello
- Эминем. Lose Yourself
- Radiohead. No Surprises
- M83. Outro
- New Order. Blue Monday 88
- The Emotions. Best of My Love
- Destiny’s Child. Independent Women
- Бейонсе. All Night
- Neutral Milk Hotel. Oh Comely
- Майлс Дейвис. So What
- The Beach Boys. Good Vibrations
- Принс. Purple Rain
- O.A.R. Crazy Game of Poker
- PSY. Gangnam Style
- Уиз Халифа и Чарли Пут. See You Again
- Билли Джоэл. Vienna
- Глория Гейнор. I Will Survive
- Кейлани. 24/7
- Синди Лопер. Girls Just Wanna Have Fun
- Шер. Believe
- Bon Iver. Heavenly Father
- Дэвид Боуи. Changes
- Канье Уэст, Ники Минаж, Джей-Зи, Рик Росс и Bon Iver. Monster
- The Beatles. Let It Be
- Тема из мюзикла «Гамильтон». Alexander Hamilton
- Джефф Бакли. Hallelujah
- The Rolling Stones. You Can’t Always Get What You Want
- Imagine Dragons. Radioactive
- Алекси Мердок. All of My Days
- Лорин Хилл. To Zion
- Марвин Гэй. Let’s Get It on
- Боб Марли и The Wailers. One Love/ People Get Ready
- Джони Митчелл. River
- Арета Франклин. Respect
Какую песню внесли бы в этот список вы?
Фото на превью Pacific Press/ Sipa USA / East News