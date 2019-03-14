100 культовых песен, завоевавших сердца нескольких поколений (Рейтинг журнала The Insider)

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Есть мелодии, которые настолько популярны, что занимают первые места в чартах, бьют рекорды и годами крутятся по радио, и их исполнители получают престижные награды. Другие не получили признания у критиков, но нежно любимы поколениями слушателей. Редакция журнала The Insider объединила музыку из обеих категорий в список, который стоит послушать хотя бы раз. Произведения расположены в случайном порядке.

Мы в AdMe.ru провели несколько упоительных часов, переслушивая любимое и открывая новое. Разделите с нами это удовольствие.

Какую песню внесли бы в этот список вы?

Фото на превью Pacific Press/ Sipa USA / East News

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