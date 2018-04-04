10 звезд с непростым детством, у которых можно поучиться тому, как справляться с ударами судьбы

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Психологи говорят, что сложные жизненные ситуации во многом формируют личность человека. Многие звезды столкнулись с серьезными проблемами в детском возрасте: жизнь в трейлере, работа с 5-летнего возраста, уход из дома. Трудности не стали препятствием на их пути, а только закалили и помогли стать теми, кто они есть сейчас.

AdMe.ru расскажет истории непростого детства самых знаменитых звезд. Читаешь и думаешь: раз они преодолели эти испытания и достигли вершин, то в жизни точно можно справиться с чем угодно.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон первой из родившихся в Африке актрис была удостоена премии «Оскар» за исполнение главной роли. Терон выросла на ферме в Южной Африке и в 15 лет стала свидетелем трагедии: на глазах дочери мать застрелила ее отца в целях самообороны. «Я думаю, эта ситуация во многом повлияла на мою взрослую жизнь... Было тяжело в детстве жить рядом с алкоголиком и просыпаться, не зная, что может произойти», — поделилась актриса. В 16 лет Шарлиз начала долгую карьеру модели. Однажды она победила в модельном конкурсе и вскоре объездила всю Европу, пока ею не заинтересовался импресарио Джон Кросби, который и вывел ее в Голливуд.

Том Круз

Том Круз, начав карьеру в 19 лет, сегодня стал одним из самых знаменитых актеров в мире. В интервью Том часто говорит, что благодарен тяжелому детству за полезный опыт. Отец, который неуважительно относился к матери, и бедность сделали актера тем, кем он является сегодня. Родители Тома Круза развелись, когда ему было 12 лет. Том остался с матерью. Чтобы обеспечить 4 детей, она постоянно работала на 2–3 нестабильных работах, а дети подрабатывали. Но мать актера вскоре счастливо вышла замуж, а Том начал играть в театральных постановках. Первую главную роль он получил в фильме «Рискованный бизнес», когда ему был 21 год, — с нее и началась карьера актера.

Хилари Суонк

Хилари Суонк, одна из самых знаменитых актрис современности, получила 2 премии «Оскар» за лучшую женскую роль — в 2000-м и 2005 годах. Карьера актрисы началась с подработки. Хилари с матерью были очень бедными и не имели собственного дома — ночевали то в машине, то у друзей. В школе Хилари жестоко унижали за их бедность. Во взрослом возрасте она говорит: «Я с детства знала, что значит быть изгоем». В 15 лет девочка начала подрабатывать актрисой, снимаясь в незначительных ролях. А первую главную роль она получила в 20 лет в фильме «Малыш-каратист — 4».

Роуз Макгоуэн

Роуз Макгоуэн, звезда «Зачарованных», родилась в семье писательницы и художника. Ее отец вступил в секту «Дети бога» и потянул за собой жену и 6 детей. Эта секта представляла собой абсолютно закрытую от внешнего мира коммуну. Когда Роуз было 10 лет, они с матерью сбежали оттуда и перебрались в Вашингтон. Там мама Роуз встретила мужчину, который убедил ее, что Роуз — наркоманка, и отправил ее в клинику для лечения наркозависимости. Спустя год девушка сбежала оттуда и отказалась от опеки родителей. Стала жить с бабушкой, поступила в Голливудскую школу искусств и там в возрасте 14 лет всерьез занялась актерской деятельностью.

Деми Мур

Деми Мур — первая голливудская актриса с гонораром более $ 10 млн за фильм, номинантка на премию «Золотой глобус». В детстве актрисы семья все время переезжала. Деми как-то посчитала, что за ее детство семья сменила 30 городов. Мать и отчим пили, в доме постоянно были скандалы и драки. В 16 лет Деми сбежала от родителей и бросила школу ради карьеры модели и актрисы. Тогда ее спас музыкант Фредди Мур — первый муж Деми, который и вывел ее в Голливуд.

Жерар Депардье

Жерар Депардье — рыцарь Национального ордена Квебека, кавалер ордена Почетного легиона и один из любимейших французских актеров современности. А родом он из простой и бедной семьи: его отец был жестянщиком, не умел даже читать и писать. Семья Жерара жила практически на одно социальное пособие, которого явно не хватало на 6 детей. Депардье рос застенчивым и слабым, заикался, обладал очень плохой дикцией. Работая над собой, он начал заниматься боксом, ходить на разные секции, а однажды случайно попал в кружок актерского мастерства — с него и началась карьера актера.

Лейтон Мистер

Лейтон Мистер, американская актриса, сыгравшая одну из главных ролей в «Сплетнице», практически родилась в тюрьме. Ее мама отбывала срок за нарушение закона. После рождения дочки женщине позволили провести с нею 3 месяца, после чего она вернулась в тюрьму, а Лейтон забрала на воспитание бабушка. С детства девочка участвовала в постановках местного драмтеатра, а в 11 лет переехала в Нью-Йорк вместе с мамой и начала серьезную карьеру. О прошлом своей мамы Лейтон говорит: «Я осознала, что нельзя никого судить, особенно своих родителей, за то, что они сделали в прошлом, потому что люди меняются». Несмотря на такую серьезную ошибку мамы, актриса ни в чем ее не винит.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер — Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе» — актриса с состоянием в $ 100 млн. Актриса признается: из-за бедного детства она не смогла побороть страх перед нищетой. В ее семье было 8 детей, денег было катастрофически мало, больше всего на свете Паркер боялась оставить семью без еды. Начиная карьеру, Паркер стремилась в первую очередь к богатству, а известность была на втором плане. С 6 лет девочка зарабатывала деньги актерской игрой, с 14 играла в спектаклях на Бродвее по вечерам, а днем подрабатывала продавщицей. В 18 лет впервые получила роль в фильме («Где-нибудь завтра») — так началась ее настоящая карьера.

Селин Дион

Селин Дион — сегодня одна из самых популярных певиц в мире. Она вышла из бедной многодетной семьи: Селин была 14-м ребенком. С 5 лет девочка помогала обеспечивать семью: она выступала с песнями в небольшом ресторане «Старый бочонок», которым заведовали ее родители. А уже в 12 Селин записала свою первую песню: ее менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать запись. Так началась карьера Дион — уже с первой записи она стала звездой во франкоязычном мире.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес — певица, модельер, продюсер и первая латиноамериканская актриса, заработавшая $ 1 млн за фильм («Вне поля зрения»). Родители актрисы были эмигрантами из Пуэрто-Рико: мама — воспитательница, папа — программист. Родители Дженни боялись, что она попадет под пагубное влияние улиц, и в 5 лет отправили ее в католическую школу для девочек. Когда в юности Лопес приняла решение стать актрисой, родители ее не поддержали: они надеялись, что дочь будет адвокатом. Дженнифер ушла из дома и участвовала во всех кастингах. Из-за происхождения долгое время ее брали на роли неохотно, ей приходилось ночевать в танцевальных студиях. Актерская карьера пошла в гору в 1997 году, с главной роли в фильме «Селена».