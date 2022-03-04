10 звезд, которые высказались против хирургических операций, и их честности можно только поаплодировать

Образы идеального мужчины и идеальной женщины зачастую навязываются знаменитостям общественностью, которая отказывается считаться с изъянами своих кумиров. И в то время как одни селебрити не прочь перекроить себя в погоне за молодостью, другие считают хирургические вмешательства в возрастные изменения неуместными и не стесняются своих морщин.

Мы в AdMe.ru восхищаемся уверенными в себе женщинами, которые не хотят слышать о пластических операциях и стареют вдохновляюще красиво.

1. Джейми Ли Кертис

Звезда кинокомедии «Чумовая пятница» не стесняется открыто выражать свое мнение против пластической хирургии. Она признается, что стала противником искусственных вмешательств в организм после неудачных косметологических услуг. «Новомодные инъекции и бьюти-процедуры, а также одержимость фильтрами и всем тем, что помогает приукрасить внешность в Zoom, уничтожает целые поколения настоящей красоты. Даже после одного вмешательства прежнее лицо уже не вернуть».

2. Дженнифер Энистон

Удостоенная многочисленных наград актриса сделала ринопластику по медицинским показаниям и считает, что результаты экспериментов с собственным лицом для удовлетворения одних лишь эстетических потребностей выглядят удручающе. «Я вижу, как женщины всеми правдами и неправдами пытаются сохранить молодость. Я благодарна за возможность учиться на чужих ошибках, поэтому не делаю „уколы красоты“. Такие люди пытаются повернуть время вспять, но все, что видят окружающие, — это неуверенного в себе человека, который запрещает себе стареть».

3. Дрю Бэрримор

По мнению актрисы, исполнившей главную роль в кинокартине «Нецелованная», важно научиться с радостью встречать и принимать процесс старения. «Я всегда говорю: „Не боритесь с кольцами на спиле дерева. Просто продолжайте считать их“. Я боюсь стать непохожей на себя. Личность человека для меня намного интереснее».

4. Эмма Томпсон

Обладательница премии «Оскар» выглядит обворожительно в свои 62 года и, судя по всему, не собирается ложиться под нож хирурга. «Бессмысленные вмешательства в организм не для меня. Мы живем под гнетом навязчивой пропаганды молодости, которая диктует выглядеть на 30 лет в 60. Это закон убывающей отдачи. Секрет в том, чтобы стареть изящно и с достоинством и сделать этот жизненный этап настолько притягательным, что другие будут предвкушать его с нетерпением».

5. Мерил Стрип

У звезды комедии «Простые сложности» уникальная внешность. Актриса отказывается обращаться к пластическим хирургам в угоду голливудским стандартам, ведь незаурядная красота — ее изюминка. «Я просто не понимаю, зачем это все. Старение нужно принимать как данность».

6. Кристен Стюарт

Отмеченная высокими наградами актриса признается, что ее пугает даже мысль о том, чтобы изменить что-то в своей внешности. «Мне не по себе от самой идеи что-то с собой делать. Я могу показаться высокомерной, но я не хочу ничего менять в себе. Мне кажется, что с женщинами, которые на это подписываются, не все в порядке. Это издевательство над собой».

7. Хэлли Берри

По мнению актрисы, известной по роли Шторм в «Людях Икс», важно признать, что мы все рано или поздно состаримся. «Старение — естественный процесс, который затронет каждого из нас. Единственное, чего я хочу, — быть собой, даже если это будет мое постаревшее „я“. Мне кажется, что излишнее увлечение косметологическими процедурами превращает тебя в другого человека».

8. Хайди Клум

Всемирно известная модель гордится природной красотой, и манипуляции с внешностью не стоят в ее планах. «Я горжусь своей естественной красотой. У каждого свое видение прекрасного, и результаты пластических операций не соответствуют моим идеалам».

9. Сальма Хайек

Актриса считает, что «каждая женщина вправе бороться за свою молодость». Но, несмотря на это, выступает против хирургических вмешательств. «Пластическая хирургия превратилась в некое подобие униформы поколения. И не все результаты одинаково красивы. Да, морщины разглаживаются, но от этого человек не становится красивее».

10. Джулианна Мур

61-летняя звезда кино уверена, что никогда не решится на пластическую операцию, потому что это негативно скажется на карьере. «Я не обращалась к пластическому хирургу. Работа очень много значит для меня. Важно уметь исполнять женские роли любого возраста, а мне не нравится, когда выражение лица как будто застревает во времени. Я не хочу лишать себя мимики».