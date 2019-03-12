10 пар звезд, которые точно знают: дружба между мужчиной и женщиной существует

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Люди спорят не один год, бывает ли дружба между мужчиной и женщиной. Кто-то верит в такие отношения, кто-то нет. Но знаменитые герои этой статьи не сомневаются: дружить с противоположным полом можно. Кейт и Лео, Тейлор и Эд, Энн и Хью это доказали.

AdMe.ru разыскал известных людей, чьи взаимоотношения опровергают данный стереотип о друзьях.

1. Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

Дружба Кейт и Леонардо началась на съемочной площадке фильма «Титаник» в 1997 году. Они столь убедительно сыграли влюбленных, что весь мир заговорил о них как о паре. Тем не менее Уинслет и Ди Каприо связывает именно дружба, проверенная годами. За более чем два десятка лет эти двое тысячи раз поддерживали друг друга: чего стоит только трогательная радость Кейт, когда Лео наконец получил свой «Оскар».

2. Джулия Робертс и Джордж Клуни

Джулия и Джордж познакомились на съемках фильма «11 друзей Оушена». Во время работы над трилогией Робертс узнала о своей беременности, и тогда Клуни проявил себя особенно заботливым другом. Джулия с семьей часто гостит у четы Клуни и появляется на красной дорожке под руку с другом и его женой. И, кажется, красавица Амаль Клуни ни капельки не ревнует.

3. Ева Лонгория и Марио Лопес

Телеведущий Марио Лопес и Ева Лонгория — большие друзья. В прошлом году актриса родила мальчика, и Марио стал для него крестным отцом. Ведущий много времени проводит со своим крестником и всячески помогает своей подруге в воспитании малыша.

4. Энн Хэтэуэй и Хью Джекман

Они встретились во время съемок фильма «Отверженные», который вышел на экраны в 2012 году. С тех пор эти двое говорят друг о друге только хорошее и признаются в теплых чувствах. Энн даже написала очерк о Хью для журнала Time. В нем она рассказала, каким потрясающим человеком является Джекман. А мы и не сомневались.

5. Кэти Перри и Роберт Паттинсон

Кэти и Роберта часто видят вместе, поэтому нет ничего удивительного в обилии слухов об их отношениях. Но артисты признаются: они давние друзья. Паттинсон поддерживал Перри, когда та получала награду Courage Award, а певица подставила актеру плечо после того, как тот расстался с певицей FKA twigs. В День всех влюбленных молодой человек певицы, актер Орландо Блум, сделал ей предложение. Влюбленные вовсю готовятся к свадьбе. Теперь слухи о романе Кэти Перри и Роберта Паттинсона должны окончательно утихнуть даже среди тех, кто не верит в дружбу между мужчиной и женщиной.

6. Зоуи Дешанель и Джозеф Гордон-Левитт

В 2009 году актеры сыграли в романтической ленте «500 дней лета». Поклонникам сложно было поверить, что между Зоуи и Джозефом ничего нет. А те посмеивались над такими слухами и уверяли: они дружат слишком давно, чтобы портить отношения любовной связью.

7. Сиенна Миллер и Ченнинг Татум

Сиенна и Ченнинг познакомились 10 лет назад на съемках фильма «Бросок кобры». С тех пор актеры дружат, несмотря на то что живут в разных городах. Говорят, однажды звезды даже обменялись квартирами: британская актриса приехала по работе в Нью-Йорк, а семья Татума останавливалась в Лондоне. Когда у Ченнинга родился ребенок, Сиенна давала другу советы, ведь она к тому времени уже успела примерить на себя роль мамы.

8. Сандра Буллок и Райан Рейнольдс

Они познакомились на съемках фильма «Предложение». После выхода кино на экраны поклонники не раз подозревали актеров в романтических отношениях. Но те опровергают слухи и заявляют о своей дружбе. Сандра и Райан не раз поддерживали друг друга и помогали справиться с неудачами в отношениях. К слову, обоим пришлось пройти через сложный жизненный этап — развод.

9. Эшли Тисдейл и Зак Эфрон

Эти ребята подружились во время съемок в «Классном мюзикле» — серии музыкальных фильмов Disney. С тех пор они часто проводят время вместе, а Эшли поддерживает Зака во время премьер его фильмов.

10. Тейлор Свифт и Эд Ширан

Тейлор Свифт — девушка общительная и дружит со многими звездами. Но ее отношения с Эдом Шираном — особенно трогательные. Их история началась так: Ширан узнал о том, что во время концерта в Австралии Тейлор записывала текст его песни... на руке. Это поразило рыжеволосого музыканта. Он связался с менеджером Свифт, после чего звезды решили поработать над совместным проектом в 2012 году. С тех пор они закадычные друзья, а фанаты даже придумали хештег для соцсетей, составленный из частей их фамилий, — #sweeran. За 5 лет дружбы Тейлор и Эд выложили в интернет на радость поклонникам множество забавных совместных селфи, фото и сообщений.