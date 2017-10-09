10 знаменитостей, которые забили на славу и нашли себе «нормальную» работу

Если вы все еще считаете, что слава и блеск софитов — предел мечтаний любого человека, то вот 10 историй, которые вас переубедят.

AdMe.ru решил рассказать о звездах, которые не прельстились ни поклонниками, ни гонорарами и нашли для себя другую работу.

Скандар Кейнс

Глядя на юношеские фото Кейнса, непременно ассоциируешь его с Эдмундом Певенси, персонажем «Хроник Нарнии». А между тем сам актер давно перестал себя ассоциировать не только с фантастическими сагами, но и с искусством.

Скандар получил высшее образование и сегодня является парламентским советником.

Джереми Реннер

Казалось бы, гонораров, которые Реннер получал за роль Соколиного Глаза в фильмах «Тор» и «Мстители», должно ему хватить на безбедное существование. Однако сам актер утверждает, что зарабатывает намного больше на строительстве домов.

Джереми покупает недостроенные особняки, доводит их до ума и перепродает за хорошие деньги. Примечательно, что даже жить Реннер предпочитает не в роскошных апартаментах, а в домах, с которыми работает на данный момент.

Брэдли Пирс

Очаровательный мальчишка из фильма «Джуманджи» давно вырос и пресытился актерской деятельностью. Сегодня Пирс стал успешным барменом и даже создал организацию, помогающую людям овладеть этим ремеслом.

Фрэнки Муниз

Пик славы Фрэнки пришелся на его детство и юность. И хоть повзрослевшего актера еще приглашали в кино, куда большей популярности он добился в спорте.

А именно в автогонках. С 2006 года Муниз профессионально водит болид и участвует в соревнованиях.

Никки Блонски

Актриса, прославившаяся благодаря ролям в «Дурнушке» и «Лаке для волос», отдала актерскому ремеслу 10 лет своей жизни. Завоевав доверие многих поклонников, но не добившись ошеломительного успеха, Блонски решила не зацикливаться на кино и получила сертификаты косметолога, парикмахера и визажиста.

Именно это дело теперь стало для Никки основным источником дохода.

Том Селлек

Усатый и рассудительный Том Селлек, которого все мы привыкли называть детективом Магнумом, давно покинул душный город.

Уже на протяжении почти 30 лет бывший актер выращивает авокадо на собственной ферме и чертовски этим доволен.

Крис Оуэн

Актер, лицо которого нам знакомо благодаря комедиям «Майор Пейн» и «Американский пирог», тоже не стал делать ставку на один лишь свой актерский талант и сменил профессию.

Крис устроился официантом в суши-ресторан, который располагается в Калифорнии. «Жизнь не всегда идет так, как мы планировали», — рассказывает Оуэн.

Ариана Ричардс

Девочка, которую выбрали для исполнения роли Лекс Мерфи в картине «Парк Юрского периода», довольно быстро завершила актерскую карьеру.

Получив диплом в области изобразительного искусства, Ариана стала успешной художницей. Одна из ее работ даже украшает кабинет Стивена Спилберга.

Дэнни Ллойд

Для того чтобы получить роль Дэнни Торренса в величайшем фильме ужасов «Сияние», Дэнни Ллойд выдержал кастинг, в котором приняли участие около 5 тыс. детей.

Но несмотря на свой ошеломительный успех и свалившуюся славу, Ллойд завершил актерскую карьеру. Уже 10 лет он работает профессором биологии в колледже в Элизабеттаун.

Джек Глисон

После того как весь мир узнал Глисона, исполнившего роль принца Джоффри Баратеона в «Игре престолов», казалось, что актера ждет большое будущее и множество интересных ролей. Однако сам Джек решил иначе.

Он заявил, что не хочет больше жить под прицелом камер, и возглавил собственную театральную труппу, гастролирующую по миру.

Фото на превью Universal TV, East News

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