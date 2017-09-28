10 звезд, которые забыли о диетах

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Быть известной личностью непросто, ведь звезд пристально рассматривают и нещадно критикуют за каждый недостаток и каждый лишний килограмм. AdMe.ru нашел 10 звезд, которые не комплексуют по поводу своего веса и не собираются худеть в угоду общественному мнению.

Вин Дизель

Когда фото актера с выпирающим животом появилось в сети, многие поклонники отказывались верить в его подлинность. Оно оказалось настоящим — так Вин Дизель выглядел в 2015 году. Но надо отдать ему должное: звезда умеет молниеносно приводить себя в прекрасную форму перед очередными съемками.

Кристиан Бэйл

Говорят, что нынешний вес актер набрал не из-за того, что махнул на себя рукой, а для новой роли. Мы охотно в это верим, ведь в 2004 году Кристиан похудел до 55 кг ради фильма «Машинист», а потом набрал 45 кг для съемок в картине «Бэтмен: Начало».

Рианна

Фанаты Рианны в недоумении: в последнее время певица поправилась более чем на 10 кг. Но, похоже, саму Рианну это мало беспокоит — она по-прежнему появляется в открытых нарядах.

Нелли Фуртадо

Некогда стройную девушку теперь не узнать. Возможно, на вес певицы повлияли проблемы в личной жизни: год назад она развелась с мужем Демасио Кастельона, ради которого в свое время оставила шоу-бизнес.

Kesha

Певица утверждает, что ее продюсер, с которым она рассталась со скандалом, всячески издевался над ней и высмеивал ее «неидеальную» фигуру, чем довел ее до нервного срыва. Что ж, теперь у девушки появилась свобода быть собой.

Дженнифер Лав Хьюитт

Как говорит сама Дженнифер, родив двоих детей, она чувствует себя более женственной и счастливой и потому не собирается больше худеть. Нам ли ее критиковать?

Стивен Сигал

Стивена Сигала и в молодые годы было трудно назвать худым, но благодаря интенсивным тренировкам он не поправлялся. Сейчас актер весит 130 кг, что многовато даже при его росте в 193. Но похоже, что самого Стивена эти перемены не волнуют.

Джессика Симпсон

В начале своей карьеры певица имела фигуру, близкую к модельной, но сейчас она заметно поправилась. Впрочем, все последние годы она то и дело набирала вес и снова худела. Так что можно сделать вывод, что ее нынешняя форма — не финальный результат.

Брендан Фрэйзер

Актер пережил болезненный развод и физическую травму, за которой последовал перерыв в карьере. Все это не лучшим образом отразилось на внешности Брендана, но, к счастью, не повлияло на его актерский талант.

Келли Кларксон