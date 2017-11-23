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Непозволительная роскошь — разрешить себе чуть больше, когда ты всегда должен выглядеть отлично, а для этого вынужден соблюдать строгие диеты и ежедневно тренироваться. Эти звезды позволили себе быть другими, они не стесняются фотокамер и наслаждаются жизнью.

AdMe.ru просмотрел инстаграмы любимых знаменитостей и нашел доказательства того, что они прекрасны в любой форме.