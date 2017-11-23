10 случаев, когда формы изменились, а обаяние — нет
Непозволительная роскошь — разрешить себе чуть больше, когда ты всегда должен выглядеть отлично, а для этого вынужден соблюдать строгие диеты и ежедневно тренироваться. Эти звезды позволили себе быть другими, они не стесняются фотокамер и наслаждаются жизнью.
AdMe.ru просмотрел инстаграмы любимых знаменитостей и нашел доказательства того, что они прекрасны в любой форме.
Дженнифер Лопес
Пинк
Бейонсе
Келли Кларксон
Рассел Кроу
Рианна
Кристина Агилера
Тайра Бэнкс
Стивен Сигал
Айшвария Рай
Алисса Милано
Кейт Уинслет
Аврил Лавин
Мэрайя Кэри
Ким Кардашян
Фото на превью eastnews.ru