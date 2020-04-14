10+ знаменитостей, которые любят одну деталь в образе и постоянно ее используют

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У нашего мозга есть отличная способность: мы можем подмечать мельчайшие детали, причем чаще всего бессознательно. И особенно ярко это проявляется, когда мы наблюдаем за знаменитостями, мелькающими на экранах и в светской хронике. У многих звезд есть особенные приметы, которые врезаются в память, будь то оригинальный аксессуар, прическа или макияж.

Мы в AdMe.ru рассмотрели фото популярных актрис, певиц и моделей и отыскали знаковые черты в их имидже, которые повторяются из раза в раз. В нашей сегодняшней подборке — известные женщины с деталью в образе, которую каждый из нас замечал, но не отдавал себе в этом отчет.

1. Адель не носит практически ничего, кроме закрытых черных платьев

2. Синди Кроуфорд любит появляться на публике в кожаных брюках

3. Ариана Гранде обожает делать конский хвост

4. Кейт Миддлтон — большая поклонница бежевых туфель-лодочек

5. Ким Кардашьян часто можно увидеть в обуви из прозрачного пластика

6. Анджелина Джоли любит подчеркивать красивые ноги платьями с разрезом

7. Сара Джессика Паркер не расстается с темной подводкой для глаз

8. Селена Гомес постоянно носит большие серьги

9. Кристен Стюарт можно легко узнать по красным теням для век

10. Белла Хадид предпочитает собирать волосы в аккуратный пучок

11. Кендалл Дженнер без ума от платьев с перьями

12. Хелена Бонэм Картер всегда дополняет прическу аксессуарами, будь то маленькая заколка или огромный бант

13. Дакота Фэннинг без ума от розового цвета и носит самые разные его оттенки

14. Практически ни один макияж Дженнифер Лопес не обходится без коричневой помады