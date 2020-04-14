10+ знаменитостей, которые любят одну деталь в образе и постоянно ее используют
У нашего мозга есть отличная способность: мы можем подмечать мельчайшие детали, причем чаще всего бессознательно. И особенно ярко это проявляется, когда мы наблюдаем за знаменитостями, мелькающими на экранах и в светской хронике. У многих звезд есть особенные приметы, которые врезаются в память, будь то оригинальный аксессуар, прическа или макияж.
Мы в AdMe.ru рассмотрели фото популярных актрис, певиц и моделей и отыскали знаковые черты в их имидже, которые повторяются из раза в раз. В нашей сегодняшней подборке — известные женщины с деталью в образе, которую каждый из нас замечал, но не отдавал себе в этом отчет.
1. Адель не носит практически ничего, кроме закрытых черных платьев
2. Синди Кроуфорд любит появляться на публике в кожаных брюках
3. Ариана Гранде обожает делать конский хвост
4. Кейт Миддлтон — большая поклонница бежевых туфель-лодочек
5. Ким Кардашьян часто можно увидеть в обуви из прозрачного пластика
6. Анджелина Джоли любит подчеркивать красивые ноги платьями с разрезом
7. Сара Джессика Паркер не расстается с темной подводкой для глаз
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8. Селена Гомес постоянно носит большие серьги
9. Кристен Стюарт можно легко узнать по красным теням для век
10. Белла Хадид предпочитает собирать волосы в аккуратный пучок
11. Кендалл Дженнер без ума от платьев с перьями
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12. Хелена Бонэм Картер всегда дополняет прическу аксессуарами, будь то маленькая заколка или огромный бант
13. Дакота Фэннинг без ума от розового цвета и носит самые разные его оттенки
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14. Практически ни один макияж Дженнифер Лопес не обходится без коричневой помады
А какие отличительные особенности имиджа знаменитостей подмечали вы?