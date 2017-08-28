10 звезд, которым пришлось спуститься с небес на землю

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Увы, популярность и талант еще не могут гарантировать обеспеченной жизни. Звезды тоже могут оказаться банкротами — по воле обстоятельств или ввиду своей неосмотрительности. К счастью, многие из них находят в себе силы попробовать снова. AdMe.ru нашел для вас 10 примеров того, что сдаваться не стоит никогда, даже если кажется, что все уже потеряно.

10. Лина Хиди

Казалось бы, участие в таком успешном проекте, как «Игра престолов», должно было гарантировать актрисе безбедное существование. Но тяжелый бракоразводный процесс чуть было не разорил ее: в какой-то момент на счету Лины оставалось всего лишь $ 5 000, так что ей пришлось продать свой дом, чтобы покрыть убытки. Но все неприятности рано или поздно заканчиваются — Лина встретила новую любовь и родила еще одного ребенка.

9. Стивен Болдуин

Младший из 4 братьев Болдуин в 1990-х вел не самый здоровый образ жизни — у него были проблемы с наркотиками. Стивен сумел вовремя остановиться и даже стал «возрожденным христианином», но все же в 2009 году ему пришлось объявить себя банкротом из-за невозможности погасить долги по ипотечным кредитам. Тем не менее актер продолжает сниматься и еженедельно появляется в религиозном ток-шоу на радио.

8. MC Hammer

Рэпер MC Hammer (настоящее имя — Стэнли Керк Берел) известен как один из самых значительных хип-хоп-исполнителей начала 1990-х. Сингл «U Can’t Touch This» принес ему мировую славу, но уже в 1996 году MC Hammer был вынужден объявить себя банкротом. Дальнейшие попытки вернуться на музыкальный олимп успехом не увенчались, но MC Hammer по-прежнему выступает и появляется в телешоу.

7. Кортни Лав

Вдова Курта Кобейна на протяжении многих лет страдала наркотической и алкогольной зависимостью, что не могло не сказаться на ее финансовом положении. В результате ей пришлось покинуть свой дом и продать 25 % музыкального наследия покойного мужа. В последние годы Кортни наконец-то удалось упорядочить свою жизнь: она пытается возобновить сольную карьеру, пишет картины и работает над своей автобиографией.

6. Памела Андерсон

Памела, один главных из секс-символов 1990-х, не смогла разумно распорядиться своими доходами. Сумма, которую Андерсон задолжала Налоговому управлению США, оказалась настолько крупной, что ей пришлось расстаться со своим особняком в Малибу и домом в Сиднее. В последние годы актриса редко участвует в съемках, зато посвящает много времени благотворительности и защите животных.

5. Майк Тайсон

Тайсон по праву считается одним из самых успешных боксеров в истории мирового спорта, но и он едва не пошел по миру. Боксер потратил больше, чем следовало, на роскошные особняки, экзотических животных и прочие атрибуты роскошной жизни и, кроме того, не раз оказывался за решеткой. В дальнейшем Майк переосмыслил свое поведение и сейчас зарабатывает на жизнь участием в фильмах и телешоу.

4. Бритни Спирс

Одна из самых заметных фигур в современной поп-культуре едва не стала «потухшей звездой», когда в 2007 году с ней произошел нервный срыв, в результате которого она была признана временно недееспособной и не могла распоряжаться своими собственными средствами. К счастью, Бритни удалось справиться с трудным периодом в своей жизни, и теперь она снова активно выступает и записывает новые синглы.

3. Линдси Лохан

В 2007 году журнал Maxim признал Лохан самой желанной женщиной мира, и в том же году ее неоднократно задерживали за вождение в нетрезвом виде. С тех пор карьера актрисы покатилась под откос, так что в конце концов ей пришлось переехать к матери — у нее не было денег даже на аренду жилья. Но не торопитесь ставить крест на Линдси Лохан: после длительного перерыва в работе и лечения от алкогольной и наркотической зависимости она снова начала сниматься.

2. Брендан Фрэйзер

Как мы уже выяснили, успешная актерская карьера далеко не всегда гарантирует отсутствие финансовых проблем. Как и Лине Хиди, Брендану Фрэйзеру пришлось пройти болезненный бракоразводный процесс. В довершение всего он получил травму во время урагана «Сэнди» в 2012 году и на какое-то время был вынужден отказаться от работы. Сейчас актер снимается в сериале Дэнни Бойла «Trust», который выйдет на экраны в 2018 году.

1. Тони Брэкстон

Одной из самых успешных певиц 1990-х пришлось продать все, включая свои награды, чтобы расплатиться с долгами. Причем это случилось дважды: в 1998 и 2011 годах. Но ни банкротство, ни проблемы со здоровьем (у певицы обнаружили волчанку) не заставили Тони Брэкстон отказаться от музыкальной карьеры: она продолжила выступать, играть в бродвейских мюзиклах, а также создала успешное семейное телешоу.

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