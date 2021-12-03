10+ суперхитов, которые звучали из каждого утюга. Но их исполнителей вспомнят единицы

Путь музыканта к славе порой тернист. Даже если у него получается выпустить настоящий хит, не факт, что он сможет сделать это снова. И совсем нет гарантий того, что через некоторое время у публики будет на слуху его имя. Бывает так, что композиция становится культовой: подпеть ее могут с любой строчки целые поколения. А вот вспомнить, кто же исполняет ее в оригинале, — задача посложнее.

Мы в AdMe.ru не скоро сможем перестать напевать эти хиты и теперь уж постараемся запомнить, кто их исполняет.

«Я буду», «Розы темно-алые» — Лоя

Певица Лоя, а по паспорту Ольга Засульская, с 2006 по 2011 год была вокалисткой группы 5sta Family. Именно ей принадлежит авторство песни «Я буду», которая прославила этот коллектив и принесла ему много музыкальных премий. Способность создавать музыкальные хиты сохранилась у девушки и после ухода в сольное творчество. Первый же трек, выпущенный Лоей после расставания с 5sta Family, «Розы темно-алые», оказался успешным: получил положительные отзывы критиков и вошел в разные чарты. Кстати, в 2017 году Ольга вернулась в группу.

«На теплоходе музыка играет» — Ольга Зарубина

Песня о девушке, стоящей на берегу и смотрящей вслед теплоходу, стала популярной сразу, как только вышла. В 1987 году композиция дошла до финала телевизионного фестиваля «Песня года». Слова написал известный композитор Вячеслав Добрынин, а поет ее вот уже больше 30 лет Ольга Зарубина. Между прочим, в 2012 году этот хит в новой аранжировке вошел в альбом певицы.

«Вдох-выдох (Ода нашей любви)» — «Т9»

Шанс не услышать эту песню в конце 2010-х был почти равен нулю, ведь помимо того, что звучала на всех радиостанциях, она стала одной из заглавных в популярном в то время сериале «Ранетки». Лирический речитатив под мелодию «Tears of the Ocean» японской пианистки Кэйко Мацуи вмиг стал хитом, возглавив рейтинг самых популярных треков на радиостанциях в 2009 году. Написали и исполнили композицию Владимир Солдатов и Марина Иванова, называвшие себя группой «Т9». Кстати, с 2015 года голос Солдатова можно услышать в коллективе «Банд’Эрос».

«Бьет по глазам» — Total

Таланта продюсера, автора и композитора Макса Фадеева всегда хватало на несколько музыкальных проектов. В числе тех, кто пел его песни, — Линда, Глюк’oZa, Serebro. А в самом начале нулевых Фадеев занимался группой Total — эдакой русскоязычной Guano Apes. Одним из хитов творчества этого коллектива была композиция «Бьет по глазам». Пикантности ей добавляло то, что ее видеоклип запретили для показа на телевидении. Пластилиновый ролик был создан режиссером-мультипликатором Максимом Свиридовым.

«Любочка» — «Маша и Медведи»

«Любу знают все», — поется в песне, и ведь действительно в конце 90-х, наверное, каждый мог процитировать строчки этой композиции. Трек из 1-го альбома группы «Маша и Медведи» собрал многочисленные музыкальные награды и долгое время удерживал позиции в чартах. Кстати, автором текста можно считать Агнию Барто, ведь именно ее стихотворение вокалистка Мария Макарова немного изменила и наложила на музыку.

«Happy End» — «Пара нормальных»

Осенью 2008 года русскоязычные меломаны подпевали группе «Пара нормальных». Дуэт с 1-го же выпущенного альбома попал в чарты и ротацию на радио. В юном вокалисте непросто узнать Ивана Дорна. Именно он и хормейстер Анна Добрыднева входили в первый состав коллектива.

«Мы не ангелы, парень» — Алексей Понамарев

Кому только в интернете не приписывали авторство и исполнение этой песни, когда она появилась в конце нулевых: «Би-2», Lumen, «Агате Кристи». На самом деле создал и спел ее музыкант из Новосибирска Алексей Понамарев. Он так и не стал популярным, лишь обзавелся фан-страничкой в сети «ВКонтакте». Кстати, интересный факт: в концертной версии в композиции не 2, а 3 куплета. По сообщениям представителей Понамарева, он больше не выступает.

«Где ты?» — «Инфинити»

Дуэт вокалистки Татьяны Бондаренко и музыканта Алексея Кутузова шел к успеху с 1999 года. Слава пришла к ним в 2007-м: из каждого приемника в постсоветском пространстве звучал трек «Где ты?», исполняемый их группой «Инфинити». Он принес дуэту признание и музыкальные награды.

«На заре» — «Альянс»

Песня, концертный дебют которой состоялся зимой 1987 года на «Фестивале надежд», популярна по сей день: современные звезды делают на нее каверы, исполняют на телевизионных вокальных шоу. А в 2020 году автор музыки и текста и вовсе выпустил новую версию хита. Группа «Альянс» записала ее в студии всего за 4 часа, и на следующий день композиция была готова.

«Элис» — «Конец фильма»

Эта песня звучала в популярном в нулевых сериале «Солдаты». Кавер на композицию британской рок-группы Smokie «Living Next Door to Alice» быстро стал хитом: получил награды, возглавил хит-парады. В 2001 году он даже звучал в новогодней программе прямо перед обращением президента. Играли его на сцене уроженцы Эстонии — группа «Конец фильма». Кстати, история создания этого трека необычная. Дело в том, что лидер рок-коллектива, работая в рекламном отделе радио, придумывал ролик для сети строительных магазинов «Элис». Ему пришла в голову идея напеть русские слова под известную мелодию Smokie. Заказ был выполнен, а мотив так и засел в голове музыканта. Спустя некоторое время он завершил задуманное: дописал слова к будущему хиту.

"Дерзкая"— Тимати и Натан

В 2015 году вершины российских чартов занимала композиция «Дерзкая». Напомним, исполняли ее Тимати и Натан. Еще до выхода песни в свет в сети появился отрывок из нее, который вмиг стал вирусным. Сотни людей выкладывали его с хештегом #СлышьТыЧеТакаяДерзкая. По словам автора хита, рэпера Натана, секрет такого успеха в том, что фразы взяты из народа и понятны каждому.