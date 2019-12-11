9 сильных женщин, которые смогли пережить серьезные испытания и вопреки пересудам остаться счастливыми

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В мире принято считать женщин более слабыми, эмоциональными и уязвимыми существами. Не такими рассудительными и хладнокровными, как мужчины. Но, как показывает практика, некоторые из них способны перенести куда больше, чем думает общество.

AdMe.ru вспомнил несколько нашумевших историй, участницы которых столкнулись с трудностями и обсуждением, но смогли найти в себе силы противостоять обстоятельствам. Их стойкости и находчивости стоит поучиться многим из нас.

Принцесса Диана тяжело переносила сплетни, но сумела остаться любимицей народа

Принцесса Диана начала сталкиваться с различными трудностями с самого первого своего появления в Букингемском дворце. Жесткие правила, осуждение королевой, измены мужа и сплетни по этому поводу опустошали принцессу и расшатывали ее психику, отчего однажды, будучи беременной старшим сыном, леди Ди сбросилась с лестницы. К счастью, тогда все обошлось. Ребенок не пострадал, а сама Диана после того случая смогла взять себя в руки и противостоять обстоятельствам. После развода принцесса полностью оправилась от влияния королевской семьи и зажила более спокойной жизнью.

Роуз Лесли поймала мужа в его же ловушку

Кит Харингтон любит шутки и веселые розыгрыши и не упускает возможности посмеяться над собой и над другими. Он не раз готовил первоапрельские розыгрыши для жены Роуз Лесли и с удовольствием наблюдал за ее реакцией, но однажды поплатился за шутку собственным кошельком. Чтобы провести девушку, актер написал фейковую статью о закрытии производства миндального молока ее любимой марки, а затем показал текст Роуз. Та хотя и поверила написанному, отреагировала на известие довольно сдержанно. Она просто взяла и выкупила на заводе целую партию молока про запас, причем расплатилась при этом кредиткой мужа.

Дрю Бэрримор смогла побороть многолетнюю зависимость, к которой пристрастилась еще в детстве

Дрю Бэрримор начала карьеру актрисы в 5 лет, в 9 впервые попробовала сигареты, а в 11 алкоголь. Взрослые вечеринки, которые Дрю посещала вместе с матерью, приучили ее курить траву и увлекаться запретными веществами. В 13 лет девочка попала в реабилитационную клинику с кокаиновой и алкогольной зависимостью и повторно лечилась там после попытки суицида в 14 лет. Ночные похождения совсем юной Бэрримор обрастали сплетнями и широко тиражировались в СМИ. Однако с помощью врачей, приложив колоссальные для ребенка в ее возрасте усилия, актриса смогла избавиться от вредных привычек. Она освободилась от токсичной родительской опеки и оставила прежний образ жизни. А позднее написала книгу «Маленькая потерянная девочка», в которой рассказала об ужасах детской зависимости.

Первая супруга Элтона Джона не стала мешать его личному счастью

Один из самых известных ныне мужчин нетрадиционной ориентации, Элтон Джон, когда-то был женат на женщине. В 1983 году певец познакомился со звукорежиссером Ренатой Блауэл и меньше чем через год сделал ей предложение. Пара устроила грандиозную свадьбу и обвенчалась в День всех влюбленных. Но прожили молодые вместе совсем недолго. Рената надеялась на перемены в Элтоне и ждала от супруга любви. Но со временем все больше убеждалась, что он не в силах сделать ее счастливой. Браку суждено было распасться. Рената поселилась в отдаленной английской деревне и прекратила всяческое общение с бывшим супругом. А Элтон наконец понял свою природу и принял себя таким, какой он есть.

Крис Дженнер смирилась с выбором мужа, который тот сделал без ее ведома

Когда в далеком 1991 году Крис Кардашьян выходила замуж за Брюса Дженнера, она представить не могла, что этот мужчина внутри чувствует себя женщиной. Олимпийский чемпион, который уже был женат дважды и имел 4 детей, скрывал от жены прием гормональных препаратов, свои увлечения женскими нарядами и косметикой. Когда Брюс после долгих размышлений решился на операцию по смене пола, Крис поддержала его, но предложила оформить развод. Несмотря на многие сложности, паре удалось сохранить теплые приятельские отношения.

Мария Шрайвер настояла на том, чтобы Арнольд Шварценеггер признал своего сына

25-летний брак актера и журналистки Марии Шрайвер распался после того, как женщина узнала, что у Арнольда есть внебрачный сын. Женщина долгое время подмечала внешнее сходство мужа и ребенка их домработницы и в какой-то момент отправилась к той на личный разговор. Мария была шокирована известием об измене мужа, но решила не мешать их отношениям с внебрачным сыном и в 2011 году подала на развод. Несмотря на размолвку, бывшие муж и жена не делят общих детей и поддерживают отношения.

Арнольд Шварценеггер и его внебрачный сын Джозеф Баэна.

Примечательно то, что Шварценеггер сам долгое время не подозревал о ребенке. Он узнал, что у него есть еще один сын, когда мальчику исполнилось 7 лет. Сейчас Арнольд очень дружен со своим младшим ребенком, а самого парня очень часто сравнивают со звездным отцом в начале карьеры.

Жена Дэвида Духовны поддерживала его в борьбе с зависимостью

Звезда «Секретных материалов» долгое время утаивал свою сексуальную одержимость от общественности и от собственной жены. Пытался с нею бороться и надеялся, что все само собой придет в норму. Но повышенное либидо скрыть не так-то просто. Особенно если за тобой по пятам частенько следуют папарацци. Для избавления от постоянного влечения к женщинам Дэвиду пришлось обратиться в специализированную клинику, где он прошел длительное лечение от гиперсексуальности. Теа Леони поддерживала супруга в ходе процедур и была готова начать отношения сначала. Но вновь возникшие разногласия помешали паре спасти брак. После 10 лет совместной жизни Дэвид Духовны и Теа Леони развелись. Пара оформила совместную опеку над детьми и осталась в дружеских отношениях.

Дженнифер Лопес смогла противостоять угрозам бывшего мужа и решить спор по закону

Красавице Дженнифер Лопес в начале карьеры крупно не повезло в любви. Ее брак с официантом Оджани Ноа продлился всего год и оставил после себя не лучшие воспоминания. Уже после расставания мужчина неоднократно шантажировал Лопес и вымогал деньги, угрожая опубликовать интимные подробности их личной жизни. Сначала он хотел пустить в печать мемуары о жизни с певицей, затем выложить в сеть видео интимного характера с Дженнифер в главной роли. Но, несмотря на угрозы Ноа, для поп-дивы все закончилось благополучно. Путем судебных разбирательств Лопес добилась постановления, что бывший муж не может раскрывать какие-либо детали их личной жизни и подвергать ее критике. Больше Ноа ее не беспокоил.

Сельма Блэр смогла принять свою болезнь и не дать ей себя разрушить

В течение 15 лет актрису Сельму Блэр мучили неприятные симптомы, раскоординированность и слабость, но специалисты долгое время не могли понять причину жалоб женщины. И только в 2018 году смогли вынести Сельме окончательный страшный диагноз: рассеянный склероз. Возможно, другой на месте Блэр, узнав о неизлечимом заболевании, опустил бы руки, но актриса решила не сдаваться и бороться за каждый отведенный ей день.

Сельма бесстрашно переносит тяжелые процедуры, необходимые для улучшения качества жизни. А в Instagram рассказывает подписчикам о своем непростом опыте, вдохновляя сотни тысяч других людей с ограниченными возможностями.