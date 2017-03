10 сериалов, в которых музыка играет одну из главных ролей

Game of Thrones, 2011 — ...

Действие сериала происходит на юге США, а события, которые разворачиваются в нем, веселыми назвать трудно. Возможно, поэтому большая часть музыки в первом сезоне — блюз, который звучит, «когда хорошим людям плохо». Песня в заставке фильма — «Far From Any Road» группы The Handsome Family.