10 сериалов, в которых музыка играет одну из главных ролей

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Лучшие сериалы — лучшие во всем: сюжет, игра актеров, костюмы, спецэффекты и, конечно же, музыка. AdMe.ru предлагает подборку сериалов, в которых саундтреки играют одну из главных ролей.

Игра престолов Game of Thrones, 2011 — ...

Мощные, величественные инструменталы в сериале сочинил композитор Рамин Джавади. Его музыка часто звучит в современных фильмах и сериалах. Названия композиций — это оглавление фэнтези-саги: «К северу от Стены», «Пламя и Кровь», «Золотой Венец», «Зима близко». Самой узнаваемой является, конечно, главная тема сериала. Сегодня она на каждом втором рингтоне и в репертуаре каждого первого оркестра.

Шерлок Sherlock, 2010 — ...

Музыку, звучащую в заставке сериала «Шерлок», поклонники сериала узнают с первого аккорда. Ее сочинили композиторы Майкл Прайс и Дэвид Арнольд. «Первой скрипкой» сериала (правда, закадровой) стала Эос Чатер — именно она сыграла все скрипичные партии, которые в кадре исполняет главный герой. В «Шерлоке» звучит музыка и других композиторов, классическая и современная — один саундтрек Мориарти чего стоит!

Настоящий детектив True Detective, 2014 — ...

Действие сериала происходит на юге США, а события, которые разворачиваются в нем, веселыми назвать трудно. Возможно, поэтому большая часть музыки в первом сезоне — блюз, который звучит, «когда хорошим людям плохо». Песня в заставке фильма — «Far From Any Road» группы The Handsome Family.

Твин Пикс Twin Peaks, 1990–1991

Тот самый случай, когда композитор — почти полноправный соавтор режиссера. Анджело Бадаламенти создал музыку ко многим фильмам Линча, но эта, безусловно, самая атмосферная и запоминающаяся. Главной музыкальной темой сериала стала песня «Falling» американской певицы Джули Круз, автор текста песни — сам Дэвид Линч.

Во все тяжкие Breaking Bad, 2008–2013

Вся оригинальная музыка, включая и тему заставки, была написана американским композитором Дэйвом Портером. Обычно «заставочная» композиция — самая хитовая, но тут все вышло по-другому. Главная песня сериала — «Baby Blue» в исполнении Badsinger из финальной серии.

Секретные материалы The X Files, 1993 — ...

Признайтесь, когда произносят это название, у вас в голове сразу начинает играть мелодия из заставки. Ее, как и большую часть музыки из сериала, сочинил Марк Сноу. Кроме того, в сериале звучат композиции Элиса Купера, Брайана Ино и Шерил Кроу, что, в общем, неудивительно — у культового сериала и музыка должна быть соответствующей.

Открывающая тема сериала — композиция «I’ll Be There for You» группы Rembrandts. Веселая, вдохновляющая, полная энергии, бьющей через край, эта песня после выхода сериала на экран мгновенно взлетела в чартах. В различных сезонах «Друзей» звучат песни Эрика Клэптона, Лу Рида, Боба Дилана.

Аббатство Даунтон Downton Abbey, 2010–2015

Отзыв об этом сериале может состоять всего из одного слова: роскошно. Вполне в духе эпохи, которой сериал и посвящен, — аристократической Англии 100-летней давности. Костюмы, диалоги, работа оператора и музыка — далеко не в последнюю очередь. Автор всех композиций — Джон Ланн.

Основная музыкальная тема сериала — композиция «Teardrops» группы Massive Attack. Но это только вершина айсберга. А в основании — несколько хитов Rolling Stones, Джо Кокер, Рэй Чарльз — список можно продолжать. Трудно сказать, можно ли стать врачом после просмотра всех сезонов сериала, но полюбить хорошую музыку можно точно.

Обмани меня Lie to Me, 2009–2011

Жесты и мимика говорят о нас больше, чем слова, — основная идея этого сериала. Можно добавить: а еще музыка, которую мы слушаем. В сериале «Обмани меня» саундтрек очень честный и глубокий. Тут и Леонард Коэн, и Моррисси, и Pretenders. Главная тема сериала — песня «Brand New Day» в исполнении Райана Стара.