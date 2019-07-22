10 российских музыкантов, которые отправились покорять зарубежье и не прогадали (В некоторых странах они стали популярнее, чем у нас)

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Обычно когда речь заходит о всемирно известной русской музыке, все вспоминают классику, народные песни и оперных исполнителей. И это правильно, хотя среди российских эстрадных певцов широко известные тоже есть.

AdMe.ru узнал, кто из отечественных музыкантов покорял зарубежную публику и каких успехов им удалось добиться.

Little Big

Little Big называют и самой яркой, и самой безумной, и даже самой гадкой российской группой (те, кто видел их ролики, возможно, поймут почему). Выпустив первый клип на YouTube, музыканты моментально стали популярными. А спустя некоторое время начали гастролировать по России и Европе, завоевывая новых фанатов и получая престижные награды. Хит группы «Skibidi» с незамысловатым зажигательным танцем превратился во флешмоб, в котором участвуют даже дети и пенсионеры. А поклонники группы на YouTube шутят, что просмотров у клипа больше, чем населения в России. В копилке группы — приз Berlin Music Video Awards и победа в номинации Best Music Video на кинофестивале Global Film Festival Awards в Лос-Анджелесе. А еще Little Big пока единственная группа из России, у которой есть глобальный контракт с Warner Music Group.

Группа «Парк Горького» (Gorky Park)

Рок-группа «Парк Горького» изначально сильно отличалась от многих советских групп того времени. Музыканты исполняли песни на английском, одевались как американские рокеры и гастролировали по зарубежью. Gorky Park стала одной из первых советских групп, которые засветились на американском канале MTV и попали в чарты Billboard. Несмотря на то, что там исполнители занимали не слишком высокие места (81-е в Billboard Hot 100 и 80-е в Billboard 200), группе удалось продать 300 тыс. копий своего альбома в Америке. Также к коллективу сильно прониклись меломаны Скандинавии: в Норвегии Gorky Park некоторое время входил в топ-10, а в Финляндии пластинка «Moscow Calling» стала платиновой. «Парк Горького» дал толчок карьере таких известных музыкантов, как Александр Маршал и Николай Носков.

Алсу

После того как Алсу заняла 2-е место на «Евровидении» в 2000 году, к ней пришла слава не только в России, но и за рубежом. С песней «Before you love me» певица попала на неделю в европейские чарты и начала сотрудничать с европейскими продюсерами. Алсу удалось выпустить один англоязычный студийный альбом, но от выхода второго лейбл Mercury отказался. Карьера певицы в Европе закончилась так же стремительно, как и началась.

Леонид Агутин

Леонид Агутин и его студийный альбом «Cosmopolitan Life», записанный в сотрудничестве с гитаристом-виртуозом Элом ди Меолой, в начале 2000-х были очень популярны в Америке и Европе. Диски с записью синглов вышли в России, Германии, Австрии, Великобритании, США и Канаде. За первые полгода после выхода пластинки было продано более 900 000 ее копий, а видео с концерта музыкантов покоряло вершины мировых чартов.

t.A.T.u.

Пожалуй, участницы группы t.A.T.u. до сих пор являются самыми успешными российскими исполнителями, которые добились мировой популярности. Коллективу удалось продать за рубежом около 10 млн дисков и попасть на вершины многих хит-парадов, в том числе в Великобритании, Германии, США, Австралии, Южной Корее. Англоязычная версия альбома «200 по встречной» получила платиновый статус в Европе и долгое время была на 1-м месте в чартах Великобритании. А продажи все той же пластинки в Японии побили все рекорды, обогнав по количеству реализованных копий записи Майкла Джексона, Мадонны и The Beatles.

Борис Гребенщиков

В 1989 году Борис Гребенщиков выпустил англоязычный альбом «Radio Silence», записанный вместе с популярной группой Eurythmics в США. Пластинка стала первым альбомом советского рок-музыканта, который был сделан по всем канонам западного шоу-бизнеса. Благодаря популярности диска БГ попал в хит-парад Billboard 200, колесил по Америке с концертами и мелькал с клипами на MTV. Позднее, вдохновясь успехом Гребенщикова, покорять США отправятся и другие российские рок-исполнители.

Группа Serebro

В 2007 году тогда еще никому не известная группа Serebro выступила на конкурсе «Евровидение» и заняла 3-е место. Успешный старт открыл девушкам путь к популярности за границей, и их сингл «Song#1» попал в чарты Дании, Швеции, Швейцарии, Латвии и Великобритании. Особую известность группа обрела после выхода англоязычной версии песни «Мама Люба» и композиции «Mi Мi Мi». Serebro любят в Азии (в Китае, Японии и Корее) и в Европе (в Италии, Португалии, Австрии, Германии, Ирландии и Нидерландах).

DJ Леонид Руденко

Имя молодого диджея Леонида Руденко известно не только в нашей стране. С самого начала карьеры музыкант активно сотрудничает с зарубежными исполнителями и звукозаписывающими компаниями, а его треки попадают на верхние позиции европейских и американских чартов. В 2005-2007 годах трек «Summerfish» был тепло встречен в Голландии, Франции и Японии, а в США занял 1-е место по ротации на крупнейшей танцевальной радиостанции. Позднее с синглом «Everybody» Руденко оказался на 24-м месте популярного британского чарта UK Singles Chart.

Tesla Boy

Группа Tesla Boy начала свой путь к славе с покорения интернета и уже через год после основания подписала контракт с британским лейблом Mullet Records. Музыканты стали давать концерты в России и странах СНГ, а позднее — в Америке. Их треки занимали топовые места iTunes в Европе, США и Мексике, а сами исполнители нередко участвовали в крупных зарубежных фестивалях. Сейчас концертная деятельность группы продолжается не менее активно, в том числе за рубежом.

Витас

Все, кто знаком с творчеством Витаса, помнят композицию «Опера № 2». Именно после нее в 2000 году певец стал одним из самых популярных исполнителей российской эстрады и обрел всемирную известность. С концертными турами Витас собирал полные залы в странах Прибалтики, в Казахстане, Израиле, Австралии, Канаде и США, а в Азии (Китае, Японии, Сингапуре и Тайване) стал одним из самых популярных иностранных артистов. Треки Витаса, особенно сложнейшую в исполнении «Оперу № 2», многие пытались перепевать, но достигнуть голосом такой высоты смогли лишь единицы. На YouTube певец получил прозвище Weird russian guy (Странный русский парень) за затейливую манеру исполнения и инопланетно-космические костюмы. Видео с его песнями не только собирают миллионы просмотров, но и обрастают забавными комментариями. Пользователи подсмеиваются над танцами Витаса и спрашивают, на какой планете NASA его отыскало.

Как вы думаете, кто еще из российских эстрадных исполнителей мог бы понравиться зарубежному слушателю?