10 российских музыкантов, которые отправились покорять зарубежье и не прогадали (В некоторых странах они стали популярнее, чем у нас)

Little Big

В копилке группы — приз Berlin Music Video Awards и победа в номинации Best Music Video на кинофестивале Global Film Festival Awards в Лос-Анджелесе. А еще Little Big пока единственная группа из России, у которой есть глобальный контракт с Warner Music Group .

Little Big называют и самой яркой, и самой безумной, и даже самой гадкой российской группой (те, кто видел их ролики, возможно, поймут почему). Выпустив первый клип на YouTube, музыканты моментально стали популярными. А спустя некоторое время начали гастролировать по России и Европе, завоевывая новых фанатов и получая престижные награды. Хит группы « Skibidi » с незамысловатым зажигательным танцем превратился во флешмоб, в котором участвуют даже дети и пенсионеры. А поклонники группы на YouTube шутят , что просмотров у клипа больше, чем населения в России.

Группа «Парк Горького» (Gorky Park)

Алсу

После того как Алсу заняла 2-е место на «Евровидении» в 2000 году, к ней пришла слава не только в России, но и за рубежом. С песней «Before you love me» певица попала на неделю в европейские чарты и начала сотрудничать с европейскими продюсерами. Алсу удалось выпустить один англоязычный студийный альбом, но от выхода второго лейбл Mercury отказался. Карьера певицы в Европе закончилась так же стремительно, как и началась.