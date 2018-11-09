10+ простых правил, чтобы обезопасить себя в интернете

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По состоянию на июнь 2018 года, 55,1 % населения мира имеет доступ в интернет. Он стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Однако многие пользователи не особо заботятся о своей безопасности в сети. Часто мы чересчур активно делимся личной информацией, не задумываясь о последствиях, оставляем сохраненные пароли в браузерах и наивно полагаем, что интернет — дружелюбная и безопасная среда.

AdMe.ru публикует 13 важных правил безопасного поведения в интернете. Их совсем несложно соблюдать, и они существенно снижают риск пострадать от мошенников.

1. Будьте внимательны при поиске информации о знаменитостях

Американский разработчик антивирусных программ McAfee ежегодно составляет рейтинг знаменитостей, которых опасно гуглить из-за возможности подхватить компьютерный вирус или перейти на вредоносный сайт. Самый легкий способ нарваться на мошенников — сформировать поисковый запрос с именем звезды и словами «фотографии», «смотреть бесплатно», «торрент», «скачать». Этот рейтинг составляется уже 12 лет, и обычно верхние строчки в нем занимают певцы и актеры. Рейтинг 2018 года возглавила австралийская актриса и модель Руби Роуз, исполнительница главной роли в сериале «Оранжевый — хит сезона».

Среди музыкантов самого высокого места в рейтинге достигла певица Адель, заняв 21-ю строчку.

2. Не пересылайте конфиденциальную информацию через мессенджеры социальных сетей

Под конфиденциальной информацией мы имеем в виду номера банковских карт, ПИН-коды, паспортные данные. Если вы пересылаете по электронной почте сканы или фотографии важных документов, то лучше их удалять сразу после отправки или получения. Не стоит хранить их у себя в почтовом ящике.

3. Не забывайте разлогиниться, если заходите в соцсеть или почту с чужого девайса

Если вы все-таки забыли завершить сессию после работы на чужом устройстве, нажмите в меню учетной записи ссылку «Выход на всех устройствах» или просто смените пароль.

4. Выключайте Wi-Fi, когда им не пользуетесь, и не доверяйте непроверенным Wi-Fi-соединениям

Попробуйте не держать все время включенным Wi-Fi на смартфоне или планшете: так вы не только обезопасите себя, но и сэкономите заряд батареи. Будет лучше, если вы отключите функцию автоматического подключения к Wi-Fi. Таким образом вы защитите себя от подключения к небезопасным сетям, которые не запрашивают пароль. Чаще всего именно эти сети мошенники используют для воровства ваших личных данных. Также небезопасно заходить в онлайн-банки и прочие важные сервисы и приложения через открытые Wi-Fi-сети в кафе или на улице. Для этого лучше использовать мобильный интернет.

5. Отключите голосовой помощник на смартфоне

Вряд ли вы часто пользуетесь помощью Siri, а аферисты уже научились выводить деньги через интернет-банк при помощи голосового помощника. Чтобы отключить Siri, на iPhone X или более поздних моделях зайдите в «Настройки», выберите «Основные», затем «Универсальный доступ» и «Боковая кнопка». На iPhone 8 или более ранней модели вместо «Боковой кнопки» выберите «Кнопка „Домой“». Далее в разделе «Нажмите и удерживайте, чтобы говорить» выберите вариант «Выкл.».

6. Пользуйтесь несколькими адресами электронной почты

Пусть у вас будет одна личная почта, другая — рабочая и третья — развлекательная для подписок. Это упорядочит и упростит ваше взаимодействие с электронной почтой. Также важно придумать для каждого ящика свой сложный пароль. Рекомендуется регулярно менять пароли, а также обновлять браузер и спам-фильтры.

7. Не запускайте неизвестные файлы, особенно с нестандартным расширением

Если вы получили файл из ненадежного источника или по почте от незнакомого человека, то обратите внимание на его расширение. Если файл имеет расширение .exe, .pif, .scr, .docm, .reg, то сначала лучше отослать его на проверку в VirusTotal и только потом открыть.

8. Прочитайте книгу Кевина Митника «Искусство обмана»

Митник — бывший хакер, а ныне писатель, консультант и культовая фигура в среде информационной безопасности. Книга интересно и легко написана, к тому же она будет весьма полезна. Вы узнаете, как киберпреступники втираются в доверие к людям, манипулируя их чувствами и эмоциями.

9. Ограничьте количество личной информации в сети

Не публикуйте в сети домашний адрес, не пишите, в какое время вас не бывает дома и когда вы собираетесь в отпуск или на вечеринку. Постарайтесь не хвастаться крупными покупками, да и вообще лучше не афишировать свой уровень достатка широкому кругу лиц.

10. Регулярно выполняйте резервное копирование данных

Есть простое правило «3—2—1»: нужно создать 1 основную копию и 2 резервные. Далее сохраните эти 2 копии на разных физических носителях (например на внешнем жестком диске), а 1 — в облачном хранилище («Google Диск», Dropbox, iCloud). Не пренебрегайте бэкапом всех ваших устройств: смартфонов, планшетов, ноутбуков.

11. Говорите с ребенком об интернете

Если у вас маленький ребенок, то установите для него безопасный режим на устройствах и создайте отдельную учетную запись. С ребенком более старшего возраста договоритесь, чтобы он сообщал вам о найденной нежелательной или неясной информации в сети. Объясните ему, что не вся информация в интернете достоверна, и приучите советоваться с вами по любому непонятному вопросу.

12. Обезопасьте свои онлайн-платежи

В идеале заведите отдельную, может быть, виртуальную карту для платежей в интернете. Если для оплаты в сети вы пользуетесь своей обычной картой, постарайтесь не хранить на ней слишком большую сумму. Убедитесь, что у вас подключена и работает банковская услуга СМС-информирования обо всех операциях по картам и счетам. Когда вы переходите на страницу оплаты, обратите внимание на ее внешний вид. Адрес сайта должен начинаться с https://, а рядом с ним должен быть нарисован закрытый замочек зеленого цвета. Если что-то пошло не так, помните, что деятельность интернет-магазинов регулируется теми же организациями, что и обычных: Роспотребнадзором и Обществом защиты прав потребителей. Также обязательно сообщите о проблеме на горячую линию Рунета: www.hotline.rocit.ru.

13. Будьте аккуратнее с благотворительностью

Не делайте репосты жалостливых объявлений про милого котика, который срочно ищет дом, если в посте указан номер карты, куда можно перечислить деньги на содержание животного. Велика вероятность того, что это мошенники, решившие заработать на ваших чувствах. Также помните, что логотип известного благотворительного фонда еще не означает, что деньги пойдут именно туда: реквизиты счета могут быть подделаны. Если хотите помогать людям, лучше делайте это только для лично знакомых или знакомых знакомых.

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