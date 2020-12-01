10 песен, которые звучали из каждого ларька, а мы и не догадывались, о чем они
В начале нулевых танцполы зажигали под хит группы O-Zone «Dragostea din tei». Но румынский язык мало кто знал, и было непонятно, о чем же поет бойз-банд из Молдавии. И если вам интересно, что же обозначает загадочное «nu ma iei», то эта статья для вас.
Мы в AdMe.ru задались целью узнать, о чем же поется в известных хитах, которые разрывали мировые чарты.
1. Sting — «Shape of My Heart»
Под эту песню Стинга танцует молодежь на свадьбах и дискотеках. Название сингла переводится как «По душе». Казалось, что композиция с такой нежной мелодией, исполненная столь проникновенным голосом, должна быть о любви. Но, увы, здесь нет даже намека на это светлое чувство. Певец говорит, что «Shape of My Heart» о «карточном игроке, который играет не ради выигрыша, не нуждается ни в славе, ни в деньгах, который увлечен разгадкой закономерности удачи, пытается найти логику в карточной игре».
2. Boney M. — «Sunny»
Популярный трек «Sunny» изначально исполнял соул-музыкант Бобб Хебб. Через 10 лет кавер на нее исполнили Boney M. — и взорвали чарты. Удивительно, но заводная песня с названием «Солнце» повествует о печальных событиях. 22 ноября 1963 года не стало брата Бобба, Гарольда. Через 48 часов музыкант написал о своей трагедии и попытке преодолеть ее.
3. The Beatles — «Hey Jude»
В 1968 году Синтия Пауэлл и Джон Леннон развелись. Их общий сын Джулиан тяжело переживал развод родителей, мальчик был сильно привязан к отцу. Чтобы подбодрить малыша, Пол Маккартни написал для него песню. Музыкант вспоминал: «Это были оптимистичные, полные надежды слова ободрения для Джулиана: „Да, дружище, твои родители развелись. Понимаю, что ты чувствуешь, но со временем тебе станет легче“».
4. Bon Jovi — «Livin’ On A Prayer»
Заводная песня «Бон Джови» переводится как «Живем молитвами». Но сюжет у песни не очень веселый. Это история о возлюбленных Томми и Джине. Ребята стараются строить свою жизнь, несмотря на все проблемы и переживания. Композиция сразу же понравилась рабочей молодежи США, и многие стали ассоциировать себя с героями трека.
5. Wham! — «Last Christmas»
Композиция британского поп-дуэта Wham! звучит перед Новым годом в каждом торговом центре. Только текст одной из самых новогодних песен не праздничный. В нем рассказывается о тяжелом расставании перед Рождеством.
6. Abba — «Happy New Year»
Еще одна, на этот раз оптимистичная песня про Новый год. Шведская четверка пела о сером утре после вечеринки и о том, что в новом году все люди станут друг другу братьями. Но есть там и депрессивные строчки: «Пусть наша жизнь будет полна надежд и стремлений. Ведь без надежды не прожить и дня».
7. Adriano Celentano — «Aria... non sei più tu»
Красивая мелодичная песня Челентано, под которую хочется танцевать медленный танец. Ее название переводится как «Воздух... это больше не ты». Посвящена проблемам окружающей среды и стала гимном Дней Земли в Италии.
8. Gotye feat. Kimbra — «Somebody That I Used to Know»
Песню дуэта Готье и Кимбры можно перевести как «Тот, кого я знал». В 2011 году трек несколько недель возглавлял мировые чарты. В нем поется о том, как после расставания он и она пытаются найти силы, чтобы жить дальше.
9. John Scatman — «Scatman» (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
Скэтмэн Джон, джазовый музыкант, выпустил свою первую сольную композицию в 52 года. Певец с детства страдал заиканием. Он переживал о том, как слушатели воспримут эту особенность, поэтому решил прямо рассказать обо всем в песне.
10. O-Zone — «Dragostea din tei»
Нашумевший хит нулевых переводится с румынского «Любовь под липами». А часто повторяющееся «Dar nu ma, nu ma iei nu ma, nu ma iei» — «Но ты не берешь меня с собой.» Это легкая незамысловатая песня о признании в любви к девушке.
Послушать песню и посмотреть видео можно на YouTube.
А о каких песнях со скрытым смыслом знаете вы?