10 песен, которые звучали из каждого ларька, а мы и не догадывались, о чем они

В начале нулевых танцполы зажигали под хит группы O-Zone «Dragostea din tei». Но румынский язык мало кто знал, и было непонятно, о чем же поет бойз-банд из Молдавии. И если вам интересно, что же обозначает загадочное «nu ma iei», то эта статья для вас.

Мы в AdMe.ru задались целью узнать, о чем же поется в известных хитах, которые разрывали мировые чарты.

1. Sting — «Shape of My Heart»

Под эту песню Стинга танцует молодежь на свадьбах и дискотеках. Название сингла переводится как «По душе». Казалось, что композиция с такой нежной мелодией, исполненная столь проникновенным голосом, должна быть о любви. Но, увы, здесь нет даже намека на это светлое чувство. Певец говорит, что «Shape of My Heart» о «карточном игроке, который играет не ради выигрыша, не нуждается ни в славе, ни в деньгах, который увлечен разгадкой закономерности удачи, пытается найти логику в карточной игре».

I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds mean money for this art But that's not the shape of my heart Я знаю, что пики — это мечи солдат, Я знаю, что трефы — орудия войны, Я знаю, что бубны — это деньги на военные нужды, Но это не мне не по душе

2. Boney M. — «Sunny»

Популярный трек «Sunny» изначально исполнял соул-музыкант Бобб Хебб. Через 10 лет кавер на нее исполнили Boney M. — и взорвали чарты. Удивительно, но заводная песня с названием «Солнце» повествует о печальных событиях. 22 ноября 1963 года не стало брата Бобба, Гарольда. Через 48 часов музыкант написал о своей трагедии и попытке преодолеть ее.

Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. The dark days are gone, and the bright days are here, My Sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Солнышко, вчера моя жизнь была наполнена дождем. Солнышко, ты улыбнулось и облегчила мне боль. Темные дни ушли, настали светлые дни, Только мое солнышко светил так искренне. Солнышко, верно одно — я люблю тебя.

3. The Beatles — «Hey Jude»

В 1968 году Синтия Пауэлл и Джон Леннон развелись. Их общий сын Джулиан тяжело переживал развод родителей, мальчик был сильно привязан к отцу. Чтобы подбодрить малыша, Пол Маккартни написал для него песню. Музыкант вспоминал: «Это были оптимистичные, полные надежды слова ободрения для Джулиана: „Да, дружище, твои родители развелись. Понимаю, что ты чувствуешь, но со временем тебе станет легче“».

Hey Jude, don't make it bad, Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, Then you can start to make it better. Эй, Джуд, не опускай руки, Возьми грустную песню и сделай ее лучше. Не забудь впустить ее в свое сердце, Тогда ты сможешь сделать ее лучше.

4. Bon Jovi — «Livin’ On A Prayer»

Заводная песня «Бон Джови» переводится как «Живем молитвами». Но сюжет у песни не очень веселый. Это история о возлюбленных Томми и Джине. Ребята стараются строить свою жизнь, несмотря на все проблемы и переживания. Композиция сразу же понравилась рабочей молодежи США, и многие стали ассоциировать себя с героями трека.

Tommy used to work on the docks, union's been on strike. He's down on his luck, it's tough, so tough. Gina works the diner all day working for her man. She brings home her pay, for love, for love. Раньше Томми работал в доках, но профсоюз бастует. Ему так не повезло, это тяжело, так тяжело. Джина работает в закусочной весь день, она работает ради своего мужчины. Она приносит домой зарплату, во имя любви, во имя любви.

5. Wham! — «Last Christmas»

Композиция британского поп-дуэта Wham! звучит перед Новым годом в каждом торговом центре. Только текст одной из самых новогодних песен не праздничный. В нем рассказывается о тяжелом расставании перед Рождеством.

Last Christmas, I gave you my heart But the very next day you gave it away This year, to save me from tears I'll give it to someone special На прошлое Рождество я отдал тебе свое сердце, Но ты его вернула на следующий день. В этом году, чтобы оградить себя от слез, Я подарю его кому-то особенному.

6. Abba — «Happy New Year»

Еще одна, на этот раз оптимистичная песня про Новый год. Шведская четверка пела о сером утре после вечеринки и о том, что в новом году все люди станут друг другу братьями. Но есть там и депрессивные строчки: «Пусть наша жизнь будет полна надежд и стремлений. Ведь без надежды не прожить и дня».

It's the end of the party, And the morning seems so grey. So unlike yesterday. Now's the time for us to say: Happy new year Happy new year Вечеринка заканчивается, И утро кажется таким серым. Все совсем не так, как было вчера. Пришло нам время сказать. С Новым годом! С Новым годом!

7. Adriano Celentano — «Aria... non sei più tu»

Красивая мелодичная песня Челентано, под которую хочется танцевать медленный танец. Ее название переводится как «Воздух... это больше не ты». Посвящена проблемам окружающей среды и стала гимном Дней Земли в Италии.

Pura come una vergine eri, tu vivi stuprata dalla civiltà chiusa ridotta già in cattività non puoi curar più nostri guai Ты (воздух) был так девственно чист, Теперь ты живешь, замученный цивилизацией. Запертый в плену, Ты уже не можешь помочь нам.

8. Gotye feat. Kimbra — «Somebody That I Used to Know»

Песню дуэта Готье и Кимбры можно перевести как «Тот, кого я знал». В 2011 году трек несколько недель возглавлял мировые чарты. В нем поется о том, как после расставания он и она пытаются найти силы, чтобы жить дальше.

Now and then I think of when we were together, Like when you said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me. But felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember Порой я вспоминаю о времени, когда мы были вместе Когда ты сказала, что могла бы умереть от счастья. Я убеждал себя, что ты — то, что надо. Но чувствовал себя одиноким рядом с тобой. Но все же это была любовь и боль, которую я помню до сих пор.

9. John Scatman — «Scatman» (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)

Скэтмэн Джон, джазовый музыкант, выпустил свою первую сольную композицию в 52 года. Певец с детства страдал заиканием. Он переживал о том, как слушатели воспримут эту особенность, поэтому решил прямо рассказать обо всем в песне.

Everybody stutters one way or the other... So check out my message to you. As a matter of fact don't let nothin' hold you back. If the Scatman can do it, so can you. Все так или иначе заикаются... Так что не пропускай мое послание мимо ушей. Не позволяй ничему тебя сдерживать. Если Скэтмэн может, то и ты можешь.

10. O-Zone — «Dragostea din tei»

Нашумевший хит нулевых переводится с румынского «Любовь под липами». А часто повторяющееся «Dar nu ma, nu ma iei nu ma, nu ma iei» — «Но ты не берешь меня с собой.» Это легкая незамысловатая песня о признании в любви к девушке. Послушать песню и посмотреть видео можно на YouTube.

Te sun, să-ți spun, ce simt acum Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso Ți-am dat beep, și sunt voinic Dar sa știi, nu-ți cer nimic Я звоню тебе, чтобы рассказать, что я чувствую сейчас. Привет, любовь моя, это я, счастье. Привет, привет, это снова я, Пикассо. Я подал тебе сигнал, и я силен. Но ты должна знать, что я ничего от тебя не требую.