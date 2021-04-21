10 песен из нашей юности, за созданием которых скрываются целые истории
Биографы The Beatles утверждают, что их самая знаменитая песня «Yesterday» приснилась Полу Маккартни во сне. Проснувшись, музыкант поспешил к пианино, чтобы записать мелодию. И это лишь одна из многочисленных историй успеха. Порой за созданием всенародно любимых хитов скрывается такое, что впору снимать голливудский блокбастер.
Мы в AdMe.ru решили копнуть глубже и узнать, какой смысл несут в себе песни, знакомые многим с детства.
1. Том Джонс — «Delilah»
С первых нот кажется, что песня про Делайлу повествует о чем-то веселом. Однако это история про мужа и его неверную жену. Возвращаясь с работы домой, муж увидел, что его любимая отдыхает с другим. Тогда обманутый супруг хватается за нож и идет мстить: «Я сжал нож в руке, и смех ее умолк навсегда».
По одной версии, автор Барри Мейсон посвятил песню девушке, которую встретил на отдыхе в Блэкпуле, Англия. Но жена Мейсона опровергла эту историю. Она была одним из соавторов «Delilah» и рассказала более прозаичную историю. Барри Мейсон и его друг музыкант Лес Рид сначала придумали строчку «Iy Yi Yi, Delilah». И вокруг нее сочинили песню, которая была вдохновлена историей любви Кармен и дона Хозе.
2. Alphaville — «Forever Young»
«Forever young» — это не воспевающая молодость песня. Она о юноше, который чувствует безысходность перед ядерным ударом. Внимательный слушатель может обнаружить в тексте страх старения и гибели. «Forever Young» («Вечно молодой») была написана в период, когда страны активно разрабатывали ядерное оружие.
3. Кристина Агилера — «Hurt»
Кристина Агилера хотела написать песню о боли и утрате любимого человека. Она попросила помощи у своего соавтора Лидии Перри: «Агилера пришла ко мне. У нее были два аккорда, которые она написала. Она сказала: „Мне очень нравятся эти аккорды, ты можешь превратить их в песню? Я хочу, чтобы песня была такой. О потере кого-то“».
Перри была близка эта тема. Менее года назад у нее ушел из жизни отец, и девушка долгое время не могла оправиться от горя. Во время написания сингла она долго размышляла о непростых отношениях с папой.
4. The Mamas & the Papas — "California Dreamin’"
Самая известная песня The Mamas & the Papas «Мечты о Калифорнии» занимает 89-е место в рейтинге «500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone». Ее авторы — семейная пара Мишель и Джон Филлипс. Мишель была родом из Калифорнии, но переехала в Нью-Йорк. Зимними ночами она мечтала снова оказаться в теплой Калифорнии. Эта история вдохновила Джона, и за ночь он написал первый куплет песни.
5. Дэвид Боуи — «Heroes»
Берлинский период Дэвида Боуи считается одним из самых плодотворных в творчестве музыканта. С 1976 по 1979 год он жил в Германии и написал 3 альбома. Одним из них стал «Heroes», включающий одноименную песню. Это история двух влюбленных, которые каждую ночь встречаются у Берлинской стены.
У героев композиции были реальные прототипы. Однажды Боуи увидел, как продюсер Тони Висконти и бэк-вокалистка Антония Маас мило обнимались. Висконти на тот момент был женат, поэтому Боуи долгое время рассказывал в интервью, что это песня о неизвестной паре.
6. Eurythmics — «Sweet Dreams»
Песня «Sweet Dreams» («Сладкие мечты») — это яркий пример того, как негативные эмоции перерождаются в нечто гениальное. Музыканты группы Энни Леннокс и Дэвид А. Стюарт расстались как пара, но продолжали работать вместе. Они пытались создавать странную электронную музыку, но ничего не получалось. У группы были большие финансовые долги. Стюарт вспоминает это время так:
Звукозаписывающие компании долгое время не хотели выпускать песню потому, что у нее не было припева. Но все же она попала на радио и стала хитом номер один. «Sweet Dreams» вошла в список «500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone».
7. Queen — «Delilah»
Еще одна песня про Делайлу, но на этот раз от группы Queen. Делайла — это кошка Фредди Меркьюри. У музыканта было 11 кошек, но эта была особенной. У Меркьюри были особые отношения со своими животными. Он разговаривал с ними по телефону, а на рождество дарил носочки с кормом.
8. Pink Floyd — «Another Brick in the Wall»
Басист Pink Floyd Роджер Уотерс написал песню под впечатлением о своих школьных годах. Он учился в Кембриджширской школе для мальчиков и ненавидел своих учителей. Он считал, что педагоги не были заинтересованы в том, чтобы чему-то научить. Им было важно, чтобы дети молчали и не задавали лишних вопросов. Стена — это эмоциональный барьер, который Уотерс выставил вокруг себя, а кирпичи — это неприятные события, которые помогли выстроить стену.
9. Минни Рипертон — «Lovin’ You»
Песня «Lovin’ You» вошла во 2-й студийный альбом Минни Рипертон, а ее продюсером выступил сам Стиви Уандер. А в 1975 году композиция заняла 1-е место в чарте «Billboard Hot 100». Но несмотря на то, что в песне есть намеки на отношения между влюбленными, Минни говорила, что посвятила ее дочери. Мелодия «Lovin’ You» была создана в качестве колыбельной, чтобы успокоить маленькую Майю. В день записи сингла девочка была на студии вместе с мамой, и если прислушаться, то можно услышать, как в конце песни Минни несколько раз повторяет имя дочери.
10. Селин Дион — «All by Myself»
Еще одна композиция, казалось бы, созданная для первого танца любви. Однако в «All by Myself» нет никакой романтики. Это песня об одиночестве.
Написал и впервые исполнил сингл Эрик Кармен, но популярным его сделала Селин Дион. Кармен был убежден, что ощущение себя несчастным — это отличный катализатор для написания песен. И один из таких приступов апатии вылился в композицию «All by Myself». Это песня о состоянии, в котором хоть раз в своей жизни оказывался каждый.
А о каких песнях со скрытым смыслом знаете вы?