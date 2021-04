10 песен из нашей юности, за созданием которых скрываются целые истории

Биографы The Beatles утверждают, что их самая знаменитая песня «Yesterday» приснилась Полу Маккартни во сне. Проснувшись, музыкант поспешил к пианино, чтобы записать мелодию. И это лишь одна из многочисленных историй успеха. Порой за созданием всенародно любимых хитов скрывается такое, что впору снимать голливудский блокбастер.

Мы в AdMe.ru решили копнуть глубже и узнать, какой смысл несут в себе песни, знакомые многим с детства.

1. Том Джонс — «Delilah»

С первых нот кажется, что песня про Делайлу повествует о чем-то веселом. Однако это история про мужа и его неверную жену. Возвращаясь с работы домой, муж увидел, что его любимая отдыхает с другим. Тогда обманутый супруг хватается за нож и идет мстить: «Я сжал нож в руке, и смех ее умолк навсегда». По одной версии, автор Барри Мейсон посвятил песню девушке, которую встретил на отдыхе в Блэкпуле, Англия. Но жена Мейсона опровергла эту историю. Она была одним из соавторов «Delilah» и рассказала более прозаичную историю. Барри Мейсон и его друг музыкант Лес Рид сначала придумали строчку «Iy Yi Yi, Delilah». И вокруг нее сочинили песню, которая была вдохновлена историей любви Кармен и дона Хозе.

I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Я увидел свет в ту ночь, когда проходил мимо ее окна. Я увидел дрожащие тени любви на ее шторах. Она была моей женщиной. Я смотрел, как она изменяет мне, и сошел с ума. Tom Jones

2. Alphaville — «Forever Young»

«Forever young» — это не воспевающая молодость песня. Она о юноше, который чувствует безысходность перед ядерным ударом. Внимательный слушатель может обнаружить в тексте страх старения и гибели. «Forever Young» («Вечно молодой») была написана в период, когда страны активно разрабатывали ядерное оружие.

Heaven can wait We’re only watching the skies. Hoping for the best, But expecting the worst. Are you going to drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. Небеса подождут, Поэтому мы просто глядим на них, Надеясь на лучшее, Но ожидая худшего. Упадет ли на нас бомба? Уйдем сейчас или будем жить вечно. Alphaville

3. Кристина Агилера — «Hurt»

Кристина Агилера хотела написать песню о боли и утрате любимого человека. Она попросила помощи у своего соавтора Лидии Перри: «Агилера пришла ко мне. У нее были два аккорда, которые она написала. Она сказала: „Мне очень нравятся эти аккорды, ты можешь превратить их в песню? Я хочу, чтобы песня была такой. О потере кого-то“». Перри была близка эта тема. Менее года назад у нее ушел из жизни отец, и девушка долгое время не могла оправиться от горя. Во время написания сингла она долго размышляла о непростых отношениях с папой.

I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you’ve done Forgive all your mistakes. There’s nothing I wouldn’t do To hear your voice again. Sometimes I wanna call you, But I know you won’t be there. Я бы крепко тебя обняла. Я избавила бы тебя от боли. Поблагодарила бы за все, что ты сделал. Простила бы тебе все ошибки. Нет того, чего бы я не сделала, Лишь бы снова услышать твой голос. Иногда мне хочется позвонить тебе, Но я знаю, что ты не ответишь. Christina Aguilera

4. The Mamas & the Papas — "California Dreamin’"‎

Самая известная песня The Mamas & the Papas «Мечты о Калифорнии» занимает 89-е место в рейтинге «500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone». Ее авторы — семейная пара Мишель и Джон Филлипс. Мишель была родом из Калифорнии, но переехала в Нью-Йорк. Зимними ночами она мечтала снова оказаться в теплой Калифорнии. Эта история вдохновила Джона, и за ночь он написал первый куплет песни.

All the leaves are brown and the sky is grey. I’ve been for a walk on a winter’s day. I’d be safe and warm if I was in L.A.; California dreamin’ on such a winter’s day. Листья стали коричневыми, а небо серым. В этот зимний день я был на прогулке. Мне бы было комфортно и тепло, если бы жил в Лос-Анджелесе. Мечты о Калифорнии в этот зимний день. The Mamas & the Papas

5. Дэвид Боуи — «Heroes»

Берлинский период Дэвида Боуи считается одним из самых плодотворных в творчестве музыканта. С 1976 по 1979 год он жил в Германии и написал 3 альбома. Одним из них стал «Heroes», включающий одноименную песню. Это история двух влюбленных, которые каждую ночь встречаются у Берлинской стены. У героев композиции были реальные прототипы. Однажды Боуи увидел, как продюсер Тони Висконти и бэк-вокалистка Антония Маас мило обнимались. Висконти на тот момент был женат, поэтому Боуи долгое время рассказывал в интервью, что это песня о неизвестной паре.

I can remember Standing, by the wall. And the guns, shot above our heads And we kissed, as though nothing could fall. Я помню, как мы стояли у стены. И ружья палили поверх наших голов, А мы целовались, как будто ничего плохого не могло случиться. David Bowie

6. Eurythmics — «Sweet Dreams»

Песня «Sweet Dreams» («Сладкие мечты») — это яркий пример того, как негативные эмоции перерождаются в нечто гениальное. Музыканты группы Энни Леннокс и Дэвид А. Стюарт расстались как пара, но продолжали работать вместе. Они пытались создавать странную электронную музыку, но ничего не получалось. У группы были большие финансовые долги. Стюарт вспоминает это время так:

«К этому моменту Энни была в депрессии. Она лежала на полу в позе эмбриона, когда мне удалось придумать бит. Она вдруг спросила: „Что это, черт возьми?“ Вскочила и начала играть на другом синтезаторе». Dave Stewart

Звукозаписывающие компании долгое время не хотели выпускать песню потому, что у нее не было припева. Но все же она попала на радио и стала хитом номер один. «Sweet Dreams» вошла в список «500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone».

Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas, Everybody’s looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Из этого состоят сладкие мечты. Но кто я такая, чтобы не соглашаться? Я путешествую по миру и семи морям. Все чего-то ищут. Кто-то хочет использовать тебя. Кто-то хочет, чтобы его использовали. Кто-то хочет оскорбить тебя. Кто-то хочет, чтобы его оскорбляли. Eurythmics

7. Queen — «Delilah»

Еще одна песня про Делайлу, но на этот раз от группы Queen. Делайла — это кошка Фредди Меркьюри. У музыканта было 11 кошек, но эта была особенной. У Меркьюри были особые отношения со своими животными. Он разговаривал с ними по телефону, а на рождество дарил носочки с кормом.

You take over my house and home. You even try to answer my telephone. Delilah, you’re the apple of my eyes. Meeow, meeow, meeow. Delilah, I love you. Ты властвуешь над моим домом, Ты пытаешься отвечать на телефонные звонки, Делайла, свет очей моих. Мяу, мяу, мяу. Делайла, я люблю тебя. Queen

8. Pink Floyd — «Another Brick in the Wall»

Басист Pink Floyd Роджер Уотерс написал песню под впечатлением о своих школьных годах. Он учился в Кембриджширской школе для мальчиков и ненавидел своих учителей. Он считал, что педагоги не были заинтересованы в том, чтобы чему-то научить. Им было важно, чтобы дети молчали и не задавали лишних вопросов. Стена — это эмоциональный барьер, который Уотерс выставил вокруг себя, а кирпичи — это неприятные события, которые помогли выстроить стену.

We don’t need no education. We don’t need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave those kids alone. Нам не нужно образование. Нам не нужен контроль мыслей. Никаких издевательств в классе. Учитель, оставь детей в покое. Pink Floyd

9. Минни Рипертон — «Lovin’ You»

Песня «Lovin’ You» вошла во 2-й студийный альбом Минни Рипертон, а ее продюсером выступил сам Стиви Уандер. А в 1975 году композиция заняла 1-е место в чарте «Billboard Hot 100». Но несмотря на то, что в песне есть намеки на отношения между влюбленными, Минни говорила, что посвятила ее дочери. Мелодия «Lovin’ You» была создана в качестве колыбельной, чтобы успокоить маленькую Майю. В день записи сингла девочка была на студии вместе с мамой, и если прислушаться, то можно услышать, как в конце песни Минни несколько раз повторяет имя дочери.

Stay with me while we grow old, And we will live each day in springtime Cause lovin’ you has made my life so beautiful, And every day my life is filled with lovin’ you. Останься со мной до старости, И мы будем жить друг с другом душа в душу. Потому что любовь к тебе сделала мою жизнь прекрасной. Каждый день моя жизнь наполнена любовью к тебе. Minnie Riperton

10. Селин Дион — «All by Myself»

Еще одна композиция, казалось бы, созданная для первого танца любви. Однако в «All by Myself» нет никакой романтики. Это песня об одиночестве. Написал и впервые исполнил сингл Эрик Кармен, но популярным его сделала Селин Дион. Кармен был убежден, что ощущение себя несчастным — это отличный катализатор для написания песен. И один из таких приступов апатии вылился в композицию «All by Myself». Это песня о состоянии, в котором хоть раз в своей жизни оказывался каждый.

When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun Those days are gone Living alone. I think of all the friends I’ve known, But when I dial the telephone. Nobody’s home. Когда я была молода, Я ни в ком не нуждалась И любовь для меня была забавой. Но дни прошли. Живя в одиночестве, Я вспоминаю всех друзей, которых знала. Но, когда я звоню по телефону, Никого нет дома. CelineDion