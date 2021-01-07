AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

10+ пар наших и зарубежных звезд, которые могли бы легко стать дублерами друг друга на съемках

2--1
-

Шанс встретить своего двойника есть практически у каждого на планете, а среди звезд эта вероятность еще выше. Случается, что наши знаменитости специально стараются быть похожими на зарубежных коллег из киноиндустрии, хотя чаще всего они просто находят своих двойников среди соотечественников. А бывает и так, что актеры и певцы противоположного пола иногда выглядят так, словно приходятся друг другу близкими родственниками.

Мы в AdMe.ru сравнили десятки фотографий наших и зарубежных звезд и, кажется, нашли те пары, у которых определенно есть общие черты во внешности.

Анна Седокова и Анна Плетнева

Алика Смехова и Анастасия Мыскина

Анна Цуканова и Михаил Звездинский

Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид

Сергей Пенкин и Ольга Хохлова

Ангелина Вовк и Хлоя Уэбб

Ирина Медведева и Лаия Коста

Данила Якушев и Райан Гослинг

Андрей Гайдулян и Руслан Алехно

Наталья Рудова и Хейли Бибер

Егор Крид и Хлоя Грейс Морец

У какой пары знаменитостей оказалось больше всего общих черт во внешности?

2--1
-