10+ пар наших и зарубежных звезд, которые могли бы легко стать дублерами друг друга на съемках

Шанс встретить своего двойника есть практически у каждого на планете, а среди звезд эта вероятность еще выше. Случается, что наши знаменитости специально стараются быть похожими на зарубежных коллег из киноиндустрии, хотя чаще всего они просто находят своих двойников среди соотечественников. А бывает и так, что актеры и певцы противоположного пола иногда выглядят так, словно приходятся друг другу близкими родственниками.