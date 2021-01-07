10+ пар наших и зарубежных звезд, которые могли бы легко стать дублерами друг друга на съемках
Шанс встретить своего двойника есть практически у каждого на планете, а среди звезд эта вероятность еще выше. Случается, что наши знаменитости специально стараются быть похожими на зарубежных коллег из киноиндустрии, хотя чаще всего они просто находят своих двойников среди соотечественников. А бывает и так, что актеры и певцы противоположного пола иногда выглядят так, словно приходятся друг другу близкими родственниками.
Мы в AdMe.ru сравнили десятки фотографий наших и зарубежных звезд и, кажется, нашли те пары, у которых определенно есть общие черты во внешности.
Анна Седокова и Анна Плетнева
Алика Смехова и Анастасия Мыскина
Анна Цуканова и Михаил Звездинский
Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид
Сергей Пенкин и Ольга Хохлова
Ангелина Вовк и Хлоя Уэбб
Ирина Медведева и Лаия Коста
Данила Якушев и Райан Гослинг
Андрей Гайдулян и Руслан Алехно
Наталья Рудова и Хейли Бибер
Егор Крид и Хлоя Грейс Морец
У какой пары знаменитостей оказалось больше всего общих черт во внешности?