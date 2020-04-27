10 отечественных звезд, за чьими татуировками скрываются целые истории

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Для большинства людей татуировки — это своеобразные напоминания об определенных моментах жизни. Но судьбы у всех разные и подход к украшению своих тел у всех нас тоже отличается. Кто-то несколько лет выбирал рисунок, чтобы он идеально смотрелся на коже, кто-то сделал тату спонтанно, проходя с друзьями мимо салона, а кто-то решил нанести на тело определенные символы, которые должны помогать в жизни. Знаменитости не исключение. У многих из них есть интересные рассказы о нательных рисунках: грустные, уморительные и даже нелепые.

AdMe.ru решил узнать, что стоит за татуировками людей, которые сегодня у всех на слуху.

Тина Канделаки

Тина Канделаки была вынуждена сделать такое тату, чтобы скрыть один из шрамов, полученных ею в серьезной аварии. ДТП случилось в 2006 году, когда телеведущая была в Ницце. В результате происшествия машина загорелась и Канделаки получила серьезные ожоги, один из которых расположился на кисти ее левой руки. Какое-то время Тина скрывала шрам, надевая утонченные перчатки, но потом решила сделать на этом месте необычную татуировку. По словам Канделаки, это не просто витиеватый узор, а знак силы, и его сделал мастер, который прилетел в Москву специально для этой работы. Позднее журналистка рассказала, что у нее 9 татуировок, каждая из которых имеет свой сакральный смысл.

Настя Ивлеева

Во время записи передачи «Орел и решка» в Бангкоке Настя Ивлеева решилась на то, чтобы сделать себе магическую татуировку Сак Янт. Это не просто украшение тела, а смесь буддистских молитв, шаманских заклинаний и мистических символов. Многие люди верят, что у каждой из таких тату своя миссия: одна может укрепить здоровье, другая улучшить физическую форму. Настя же выбрала символ благосостояния. Рисунок ей нанесли без использования электрической машинки (мастер работал длинной трубкой с внушительной иголкой на конце). После этого Ивлеева, по словам татуировщика, обязана была придерживаться важных правил: не воровать, уважительно отзываться о близких и не есть мясо 3 дня.

Регина Тодоренко

Еще одна ведущая «Орла и решки», которая решилась набить себе тату во время съемок передачи, — Регина Тодоренко. Для того чтобы заполучить желанный рисунок, девушка старалась меньше питаться и спала где придется. Таким образом она сумела сэкономить $ 70, которых ей хватило лишь на небольшой треугольник и 3 точки. Тату делали традиционным таитянским методом. Но мастер оказался подслеповат и узор вышел кривым. Результат Регину крайне опечалил. Сейчас она старается прятать неудачный рисунок, который, по задумке, символизирует акулий зуб, под объемными кольцами.

Ляйсан Утяшева

У гимнастки несколько татуировок. Одна из них располагается на правом запястье и выполнена в форме шестиконечной звезды. Этот рисунок символизирует положительное отношение Ляйсан ко всем религиям, существующим на планете. Но, по словам спортсменки, из-за этой татуировки она заработала искривление позвоночника. Девушка считает, что символ обладает настолько мощной энергетикой, что все притягивает в свою сторону.

Тимати

По словам музыканта, татуировки помогли ему избежать армии. К моменту призыва 60 % тела Тимати было покрыто узорами и надписями. Для комиссии это стало поводом усомниться в психическом здоровье рэпера, поэтому его направили на обследование. «Я пришел туда. Меня посмотрели и сказали: „Видимо, вы не подходите для службы в вооруженных силах“», — рассказал Тимати. По словам исполнителя, в его военном билете до сих пор значится заключение «психически неуравновешен».

Павел Прилучный

Знаменитая татуировка Павла в виде штрихкода, расположившаяся на шее, была сделана во время съемок фильма «На игре». По сюжету у персонажа Прилучного должен был присутствовать такой рисунок, правда, предполагалось, что его будут каждый день наносить гримеры. Но актер удивил съемочную группу, сделав себе настоящее тату. По признанию артиста, в тот момент он не думал, что сможет продолжить кинокарьеру, и решил, что узор останется ему на память о съемках. Как мы сегодня знаем, относительно своего актерского будущего Павел заблуждался.

Глюкоза

По признанию певицы, она страшная сластена и редко может отказать себе в удовольствии умять какой-нибудь десерт. Только такой рацион саму Наталью Ионову несколько пугает. И дело не столько в том, что она старается следить за фигурой, сколько в том, что считает сахар в принципе вредным продуктом. Певица решила, что набьет на ягодице маленькую татуировку с перечеркнутым пирожным и это ознаменует начало ее отказа от сладкого. Но этой задумке не было суждено воплотиться в жизнь. «После того как тату набили, я поняла, что зачеркнуть ее будет не очень красиво, и она осталась просто пирожным», — рассказала Глюкоза. Кстати, в итоге поменялась не только идея тату, но и планы певицы относительно питания: от сладкого она так и не отказалась.

Мария Миногарова

А вот татуировку, с которой произошел веселый случай у модели Марии Миногаровой, мы, к сожалению, уже не увидим. Накануне 26-летия девушка загрустила и решила набить на внутренней стороне губы слова «Мне 22». После сеанса Миногарова отправилась на дискотеку, где она ела, пила и не заметила, что узор сошел. «Я ходила и говорила: „Смотрите, у меня во рту татуировка!“ — поделилась Мария в одном из своих интервью. — Все мне так губу отгибали и говорили: „Маш, там ничего нет“. Я думала: „Вот дурачки, все там есть“. А потом увидела, что она пропала». В итоге Мария набила на том же месте слово «сила», только более основательно.

Оксана Акиньшина

Для многих наличие заметного тату у Оксаны долгое время было секретом. О рисунке начали говорить только в конце 2019 года, когда актриса выложила в инстаграм фото, на котором засветила узор. Его история до сих пор никому доподлинно не известна. Но интересно другое: оказывается, девушка набила эту татуировку, когда ей было всего 12 лет. А вот теперь жалеет. Оксана сама призналась, что «сердечко» ей не нравится и она намеревается в скором времени рисунок свести.

Илья Прусикин

Фронтмен группы Little Big долгое время опасался делать татуировки и предпочитал чистое от рисунков тело. Все изменилось, когда группа Прусикина смогла съездить с концертами в европейский тур. В честь этого события Прусикин набил на груди медведя, который красовался на обложке первого музыкального альбома коллектива. С этого момента Прусикин решил, что будет коллекционировать медведей на своем теле. На сегодняшний день у Ильи, помимо рычащего медведя на груди, имеется медведь в стиле геральдики, отпечатки медвежьих лап на плечах, мордочки мультяшных медведей на спине и коленях, медведица с постера документального фильма на ноге, медвежий череп на руке и множество других изображений этого животного.

А у вас есть татуировки, истории нанесения которых вы никогда не забудете? Поделитесь этими рассказами с нами, и, возможно, следующая подобная статья будет посвящена не звездам, а нашим читателям.