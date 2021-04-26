10 наших звезд, которые настолько очаровались своими фанатками, что повели их под венец

Многие девушки втайне, а может быть, и явно мечтают выйти замуж за известного музыканта. Пока одним эта мечта кажется неосуществимой, другие хватают удачу за хвост и пытаются добиться расположения кумира. К примеру, мало кто знает, но Стас Михайлов и его супруга Инна, которая была его поклонницей, вместе уже 15 лет, а Баста и почитательница его таланта Елена женаты 12 лет. А в бонусе мы расскажем о паре, которая еще не оформила свои отношения, но уже собирается это сделать.

Мы в AdMe.ru даже не подозревали, что, написав своему любимому музыканту в соцсети, можно дождаться от него ответа и даже последующего развития отношений, как это произошло в случае Алексея Кабанова и его жены Розалии. Или же, спев песню у служебного входа, как это сделала Юлия Проскурякова ради Игоря Николаева, можно запасть в душу певцу и потом выйти за него замуж.

1. Алексей Кабанов и Розалия Коноян

Их знакомство состоялось в 2012 году, когда Розалия написала сообщение любимому артисту в соцсети. Он пригласил ее в кино и, когда погас свет, попытался поцеловать. Она позволила поцеловать себя, но лишь в щечку. Спустя год Алексей сделал Розалии предложение. Молодой человек пригласил девушку в ресторан, вышел на сцену и спел для нее песню, после чего встал на одно колено и сказал: «У меня есть маленькое предложение для моей маленькой принцессы». В 2014 году у пары родилась дочь Алиса.

2. Стас и Инна Михайловы

Стас Михайлов познакомился со своей женой Инной на собственном концерте. Это произошло в 2006 году. К тому времени у Инны за плечами были несложившиеся отношения с футболистом Андреем Канчельскисом, а у него — 2 неудачных брака. После концерта певец поехал в клуб, где снова столкнулся с Инной. В 2011 году они оформили свои отношения. Пара воспитывает 2 общих детей — Иванну (2009) и Марию (2012).

«У меня не было ничего, но она приняла условия моей жизни. Мы снимали с ней однокомнатную квартиру. Я никогда не видел на ее лице дискомфорта. Она пришла в момент, когда у меня ничего не было, кроме песен. За это я ее больше всего люблю и уважаю. Она пошла со мной по жизни». Стас Михайлов

3. Рома Билык и Марина Королева

Любовь Марины Королевой к лидеру группы «Звери» началась с клипа «Дожди-пистолеты». Она вспоминала: «Парень такой поет, гитару разбивает, орет, плохо ему. И я подумала: парень-то прямо мой». Она решила поглубже вникнуть в его творчество и пошла на концерт, там он ей понравился еще больше. С Ромой она познакомилась уже на следующем выступлении: ей удалось попасть в гримерку и пригласить его на свидание. В 2004 году они поженились. В 2008 году у пары родилась дочь Ольга, а в 2015-м — Зоя.

4. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова познакомились на его концерте в 2004 году. До этого она не была его фанаткой, а просто пошла на выступление артиста за компанию с подругой. Там она буквально влюбилась в Игоря. После концерта Юлия дождалась мэтра российской эстрады и попросила прослушать ее (она была начинающей певицей). Ну а спела она ему песню прямо у служебного входа. Певец был очарован не только голосом, но и всем остальным: «Эта девочка запала мне. И как она поет, как она общается, как разговаривает. Сама девочка. Мне показалось, что „ну надо же какой человек, какие бывают люди все-таки классные“. Да. Мне понравилась она, очень». В 2010 году они поженились (для певца это 3-й брак), а в 2015-м у них появилась на свет дочь Вероника.

5. Марина Ичетовкина и Владимир Левкин

Впервые Марина Ичетовкина попала на концерт группы «На-На» в 11 лет и сразу же влюбилась в улыбчивого блондина Владимира. Она пришла домой и заявила, что выйдет замуж только за Левкина. После окончания института девушка перебралась в Москву из Ижевска и спустя несколько лет пошла на встречу фанатов певца. Владимир заметил Марину и попросил ее подвезти его и поговорить по дороге. Они были очарованы друг другом и начали встречаться. В 2012 году влюбленные узаконили свои отношения, и в этом же году у них родилась дочь Ника.

6. Татьяна и Константин Бурдаевы

Первая встреча будущих супругов состоялась в 2005 году. Тогда Таня встретила Костю на улице, но он этого не помнит. А по-настоящему они познакомились в 2011 году, когда поклонница пришла на концерт «Братьев Грим» и попросила кумира сфотографироваться с ней. Константин вспоминал: «Я ее тогда и запомнил. Подумал: „Какая милая, интеллигентная девушка“». Чуть позже они начали встречаться, через 1,5 недели съехались, а через 1,5 месяца подали заявление в ЗАГС. Свадьбу сыграли 15 августа 2018 года.

7. Глеб Самойлов и Татьяна Ларионова

Журналистка Татьяна Ларионова долгое время являлась фанаткой творчества Глеба Самойлова. Как-то ей пришлось брать у него интервью — так они и познакомились. После беседы с Татьяной Глеб предложил ей продолжить знакомство. Она младше него на 18 лет, но это не помешало их любви. В 2016 году Глеб распрощался со статусом холостяка, взяв в жены Татьяну. Сам артист так прокомментировал свадьбу: «Да, мы поженились из-за того, что Таня моя поклонница, а я настолько же поклонник ее. И это не имеет отношения к публичности наших персон».

8. Баста и Елена Вакуленко

Они познакомились в 2007 году в ресторане. Певец пришел в компании другой девушки. Елена, увидев кумира, долго не решалась подойти к нему, но в конце концов набралась смелости — подошла уже на улице, где выразила восхищение его творчеством и попросила дать разрешение на перепевку его песни. Молодые люди обменялись телефонами, начали общаться, а через полгода съехались. В 2009 году они расписались, тогда же у них родилась дочь Мария, а через 4 года — Василиса.

9. Анастасия и Сергей Трофимовы

На концерт Сергея Трофимова Анастасию пригласил друг. Девушка вспоминала: «Я, совершенно зачарованная, не сводила с поющего Сережи глаз. Как только его увидела, сразу же влюбилась. Все в нем было настолько мне близко». После этого она слушала только песни Сергея, а спустя некоторое время пошла на второй концерт. Они познакомились, обменялись телефонами и начали встречаться в 2003 году. Вскоре у них родился сын Иван, а в 2005 году влюбленные сыграли свадьбу. В 2009-м на свет появилась дочь Елизавета.

10. Регина Тодоренко и Влад Топалов

В одном из своих интервью Регина признавалась: «С детства знала, что выйду замуж за светленького из Smash!!». На момент знакомства молодых людей она уже была успешной телеведущей. Влад говорил: «Мне нравилась Регина как ведущая: яркая, симпатичная, энергичная». А познакомились они на репетиции одного спектакля, где играли вместе. После репетиции Влад пригласил Регину в ресторан, где они узнали друг друга получше. Через некоторое время они стали жить вместе, а спустя полгода певец сделал возлюбленной предложение. В октябре 2018 года они поженились, а через 2 месяца у пары родился сын Михаил.

Бонус: Анастасия Рожкова и Кай Метов

Анастасия Рожкова рассказывала: «В 90-х смотрела по телевизору все его клипы. И вот судьба нас свела. Наши отношения начались с дружбы». Она младше старшей дочери Кая и моложе его самого на 28 лет, но это не испугало влюбленных. Не так давно в сети появилась информация о том, что пара собирается заключить брак, однако официального подтверждения этим данным пока нет.