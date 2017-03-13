10 обворожительных звезд, чьи тела далеки от идеала, но этого никто уже не замечает

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Внешние недостатки часто становятся достоянием общественности, особенно если речь идет о знаменитостях. Мы в AdMe.ru решили составить список голливудских селебрити, признающих собственное несовершенство, но так успешно его обрамляющих, что никто в целом мире не уличит их в каких-либо изъянах.

Кира Найтли

Фигура Киры Найтли часто подвергается критике из-за небольшой груди. Однако звезда не считает, что нуждается в помощи пластического хирурга. Чтобы зрительно увеличить формы, Кира часто выбирает наряды с объемным верхом. Но это не значит, что актриса стесняется своего бюста. Часто она обтягивает его шелками, что только добавляет ее образу хрупкости и утонченности.

Бейонсе

Из-за многолетних занятий танцами ноги Бейонсе приобрели массивный вид. Даже когда певица худеет, ее бедра продолжают сохранять былые объемы. Правда, недостатком эту деталь называет разве что сама Бейонсе. Ведь тысячи поклонниц многое бы отдали за то, чтобы иметь такие женственные формы.

Дрю Бэрримор

Когда папарацци опубликовали пляжные фото Дрю Бэрримор, на которых отчетливо виден внушительный животик актрисы, поклонники были, мягко говоря, удивлены. Ведь раньше никто не догадывался о наличии у звезды лишнего веса. Как оказалось, Дрю умеет подбирать оригинальные наряды, удачно скрывающие любые недостатки.

Кристина Агилера

У Кристины Агилеры соблазнительная фигура и кукольное личико. Но мало кто знает, что этой сексуальной поп-диве приходилось комплексовать из-за своих коротких ног. Сейчас на эту особенность певицы никто не обращает внимания. К тому же Кристина научилась визуально удлинять ноги, выбирая наряды с глубокими вырезами и завышенной талией.

Гвинет Пэлтроу

Мы удивились, узнав, что у обаятельной худышки Гвинет Пэлтроу когда-то были проблемы с лишним весом. После второй беременности актриса поправилась и безумно из-за этого переживала. Правда, Гвинет решила не прятать скопившиеся килограммы под одеждой и избавилась от них. В этом ей помогли регулярные упражнения и детокс. В итоге полненькой Пэлтроу почти никто не увидел.

Ева Лонгория

Фигура Евы Лонгории чаще всего выглядит просто восхитительно. Она могла бы служить примером идеальных женских форм, если бы фанаты не обратили внимание на одну особенность ее тела. А именно — плоскую попу. Объективно оценить размер ягодиц знаменитости трудно, так как чаще она предпочитает одежду с объемным низом и крайне не любит фотографироваться в обтягивающих джинсах.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон, пожалуй, снится в самых романтических снах каждому второму мужчине планеты. Многие фанаты выпучили бы глаза от удивления, услышав, что у актрисы есть какие-то недостатки. Но сама Скарлетт признается, что у нее коренастая фигура и слишком длинное, по ее мнению, лицо. Однако стилисты, которые работают с Йоханссон, никогда не допустят, чтобы кто-то, кроме самой актрисы, назвал ее фигуру неидеальной.

Каролина Куркова

Для Каролины Курковой, как для любой модели с мировым именем, тело — это рабочий инструмент. Девушка занимается йогой и ведет здоровый образ жизни, чтобы всегда оставаться в форме. Но при этом у звезды практически отсутствует талия и из-за давней операции нет пупка. Правда, прямоугольную фигуру Каролины никак нельзя назвать недостатком. Ведь ее так часто выбирают для рекламы самых крутых брендов. А пупок модели, кстати, часто пририсовывают в фотошопе.

Виктория Бекхэм

Икона стиля Виктория Бекхэм никогда не бывает довольна собой. То она борется с лишним весом, то ругает себя за излишнюю худобу, которую впоследствии учится выгодно преподносить. А еще у дизайнера неидеальный прикус. Недовольная своими зубами Виктория никогда не демонстрирует на публике открытую улыбку.

Мэрайя Кэри