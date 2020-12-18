10 наших звезд, чьи настоящие имена ввергают в ступор даже самых преданных фанатов

Быть селебрити не так уж и просто: для того чтобы как можно дольше оставаться популярными, им приходится часто отказываться не только от личной жизни, но и даже от собственных имен. Согласитесь, оригинальный никнейм «Клава Кока» звучит гораздо молодежнее, чем Клавдия Высокова, а псевдоним «Амалия&Амалия» звучит чуть более экзотично, чем Людмила Парыгина.

AdMe.ru уже рассказывал про звезд, которые по разным причинам решили поменять имя и фамилию, указанные в их свидетельствах о рождении. Мы выяснили, кто же еще из наших артистов взял творческий псевдоним, который стал их настоящей визитной карточкой.

Настя Ивлеева — Анастасия Узенюк

Звезда соцсетей Настя Ивлеева в 2019 году вышла замуж за эпатажного хип-хоп-исполнителя Элджея, чье настоящее имя звучит как Алексей Узенюк. Официально став Анастасией Узенюк после свадьбы, известная телеведущая и блогер оставила свою девичью фамилию в качестве творческого псевдонима.

Пелагея — Полина Телегина

Пелагея Сергеевна Телегина — именно так звучит полное имя известной фольклорной певицы. В девичестве артистку сначала звали Полиной Сергеевой, затем Полиной Хановой, а после замужества с хоккеистом Иваном Телегиным девушка в очередной раз поменяла фамилию в паспорте.

Кай Метов — Кайрат Метов

Известный советский и российский автор-исполнитель был невероятно популярен в нашей стране в конце 90-х и начале 2000-х. Для того чтобы быстрее запомниться поклонникам, Кайрат Ерденович Метов решил немного сократить свое имя и превратился в Кая Метова — знаменитого исполнителя трека «Position № 2».

Тина Канделаки — Тинатин Канделаки

Известную российскую телеведущую на самом деле зовут Тинатин Канделаки, но для того, чтобы зрители могли без проблем запомнить ее имя, девушка слегка укоротила его. Что ж, спорить с решением телезвезды сложно: имя Тина действительно оказалось всем по нраву.

Оксана Федорова — Оксана Бородина

Российская «Мисс Вселенная» Оксана Федорова в 2011 году вышла замуж за бизнесмена Андрея Бородина. После замужества девушка сменила фамилию и официально стала Оксаной Бородиной.

Елена Темникова — Елена Сергеева

Бывшая солистка группы «Серебро» недавно вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Сергеева, чью фамилию девушка решила взять себе. Впрочем, чтобы не смущать поклонников, певица оставила свою девичью фамилию в качестве творческого псевдонима.

Амалия&Aмалия — Людмила Парыгина

Российская актриса Амалия&Амалия — рекордсмен по количеству псевдонимов. Изначально актрису звали Людмилой Парыгиной, но затем она поменяла фамилию на более звучную и стала Мордвиновой. Во время первого брака взяла фамилию мужа и стала Гольданской, во втором браке — уже Беляевой. В настоящее время актрису все знают под псевдонимом Амалия&Амалия, и, насколько это известно, в ближайшее время брать новое имя она пока не собирается.

Анет Сай — Анна Сайдалиева

Звезду лейбла Black Star на самом деле зовут Анной Сайдалиевой, и в свои 23 года девушка уже успела поработать не только певицей, но и почувствовать себя в роли модели и даже участницы конкурса красоты. Нетрудно догадаться, что артистка взяла псевдоним, лишь слегка укоротив свое настоящее имя: такое частичное изменение наверняка сыграло ей на руку в карьере кумира современных российских подростков.

Агния Дитковските — Агния Чадова

Агния Дитковските и Алексей Чадов поженились в 2012 году, тогда же актриса взяла себе фамилию мужа. Впрочем, фамилию звезда сменила только в паспорте, а на сцене и в кино девушка продолжает радовать поклонников под своей девичьей фамилией.

Клава Кока — Клавдия Высокова

Кумира зумеров — тех самых парней и девушек, которые постят видео в ТикТоке и слушают Билли Айлиш, — Клаву Коку на самом деле зовут Клавдия Вадимовна Высокова. Свой творческий псевдоним певица придумала еще в 2010 году, когда выложила в сеть одну из своих первых песен «Cuz I See». Звучный псевдоним способствовал продвижению певицы: сегодня Клава Кока пользуется бешеной популярностью среди молодежи и сотрудничает с лейблом Black Star Inc.