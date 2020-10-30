10+ любимых нами ретрогрупп, которые, оказывается, активны до сих пор

Многие из нас выросли на одних и тех же песнях. Их крутили на дискотеках в школе, а кассеты с лучшими подборками мы бережно хранили и давали друг другу послушать и переписать. Так, можно сказать слово «шизгара», и все сразу поймут, о какой песне идет речь. Кажется, что все эти группы остались где-то далеко в прошлом, окончательно вытесненные новыми жанрами, но, к нашему огромному удивлению, многие из них по-прежнему разъезжают по миру с концертами.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие из любимых всеми ретрогрупп еще точно рано списывать со счетов. Не забыли мы и о любителях отечественной поп-сцены: в конце статьи есть небольшой бонус, который их порадует.

A-ha

Про норвежский коллектив a-ha слышали многие, но большинство из нас вспомнят только одну песню — «Take on Me». Хоть в 80-х и 90-х она и гремела отовсюду, со временем слава трио несколько потускнела. Несколько раз группа распадалась: в 1994 году каждый из участников сосредоточился на своих проектах, в 1998-м группа объединилась снова, чтобы еще раз распасться в 2010-м. Для тех, кто думал, что на этом их история закончилась, у нас хорошие новости: с 2015 года группа снова в строю, а в 2019-м они поехали в турне.

Bananarama

Женское трио прославилось в первую очередь песней «Venus», которая моментально взлетела в топ Billboard. Группа до сих пор успешно продолжает свою деятельность, правда, уже как дуэт: одна из вокалисток, Шэвон Фахи, в 1988 году вышла замуж за Дэйва Стюарта из Eurythmics и оставила коллектив. 2 другие участницы по-прежнему выпускают альбомы, и последняя на данный момент, 11-я по счету, пластинка вышла совсем недавно — в 2019 году.

Blondie

Группа, названная в честь главной блондинки в составе Дебби Харри, начинала как пионер панк-рока в 70-х, на заре этого жанра. Но чуть позже звучание группы изменилось в сторону диско, и это лишь усилило ее популярность. К примеру, песня «Heart of Glass», записанная с обилием клавишных, занимает 255-е место в списке 500 лучших песен всех времен. В конце 80-х группа распалась, но в 1997-м весь состав снова собрался вместе, а в 2021 году группа собирается в тур по Великобритании.

Boney M

Сколько песен Boney M вы помните? Пожалуй, если вы не преданный поклонник, навскидку получится назвать лишь Daddy Cool и еще парочку. А тем временем квартет по-прежнему остается одной из самых популярных поп-групп. В начале 1986 года группа официально распалась, но спустя некоторое время оригинальный состав воссоединился, правда, уже без вокалистки Лиз Митчелл. В 1990 году состоялся суд, решение которого гласит, что каждый из участников группы имеет право делать собственные шоу от имени Boney M. Группа по-прежнему выступает с разными составами, в том числе и с Лиз Митчелл, а в конце 2017 года Boney M даже выпустили альбом.

ZZ Top

70-е годы, группа только начинает свой путь к тому самому звучанию, прославившему их в итоге, а оба гитариста ZZ Top еще не обзавелись своими знаменитыми бородами. Кстати, этот фирменный знак отличия появился у участников случайно. В конце 1976 года музыканты взяли перерыв в творчестве, а собравшись спустя 3 года для записи альбома, обнаружили, что двое из них, не сговариваясь, отрастили длинные бороды. Как-то раз компания Gillette даже предложила парням сбрить свои бороды для рекламного ролика, но они, к счастью, отказались. Состав группы остается неизменным, а последний на сегодня альбом вышел в 2012 году.

Duran Duran

В группе успело смениться множество участников, коллектив становился то трио, то квинтетом, но в конце концов группа вернулась к первоначальному составу в количестве 4 музыкантов, которые эту группу и основали. Именно в этом составе Duran Duran существуют по нынешний день. Музыкой и образами группы вдохновилось немало творческих людей, к примеру даже группа «Кино» во многом подражала именно им. В 2019 году появились первые упоминания о новом альбоме, но пока точной даты релиза нет.

Al Bano & Romina Power

Наверное, нет ни одного человека в мире, который не слышал бы их хит «Felicità». Дуэт, который до 1998 года был семейным, неоднократно занимал призовые места на песенном фестивале в Сан-Ремо. Им принадлежит абсолютный рекорд в итальянском хит-параде 1982 года: 4 песни одновременно. В 1999 году пара официально разошлась, но с 2013-го Аль Бано и Ромина Пауэр снова начали выступать вместе и успешно продолжают работать поныне.

Culture Club

Группа моментально полюбилась публике благодаря харизматичному вокалисту и бессменному лидеру Бою Джорджу. Culture Club несколько раз распадались и воссоединялись вновь, чтобы играть концерты и писать альбомы. Последнее такое воссоединение произошло в 2014 году, и после него группа успешно продолжает творческую деятельность, ездит на гастроли, а в 2018 году у них вышел альбом под названием «Life». Все это, впрочем, не мешает Бою Джорджу работать и над собственными проектами.

Dschinghis Khan

Любой наш соотечественник сходу вспомнит такие задорные треки, как «Казачок», «Moscow» и, собственно, «Dschinghis Khan», с которой группа представляла Западную Германию на «Евровидении» в 1979 году. В 80-х группа сменила свой стиль: вместо веселой танцевальной музыки они стали исполнять народную. Поклонников у группы поубавилось. Сейчас из оригинального состава в коллективе остались только Эдина Поп и Генриетта Штробель, а в Германии зарегистрировано 2 товарных знака с названием «Dschinghis Khan», один из которых принадлежит Эдине и Генриетте, а другой — Вольфгангу Хайхелю, бывшему участнику оригинального состава. Он, кстати, основал в 2018 году другой коллектив под тем же названием. Обе группы по-прежнему выступают и нередко приезжают в Россию.

Pet Shop Boys

«Парни из зоомагазина» родом из Британии — это одна из самых успешных групп своей страны. Ну а мы, пожалуй, если и не вспомним ребят по названию, то точно начнем притопывать ногой в такт, услышав хиты «It’s а Sin» или «West End Girls». С первых дней состав группы не меняется: Нил Теннант и Крис Лоу выступают вместе с 1981 года, и в 2020-м у коллектива вышел 14-й студийный альбом.

Бонус № 1: Сергей Лемох и группа «Кар-Мэн»

Отдельное место в наших сердцах занимали хиты отечественных групп. Вот, к примеру, взять хотя бы «Кар-Мэн» и их нестареющую песню «Лондон, гудбай». Кстати, современное поколение вряд ли знает, что Богдан Титомир, ныне зарекомендовавший себя как рэп-исполнитель, начинал свой музыкальный путь как второй участник «Кар-Мэн» наряду с Сергеем Лемохом.

В группе сменилось множество участников. Бессменным же лидером ее остается Сергей Лемох, который приглашает различных сессионных музыкантов и танцоров для выступлений. Деятельность группы продолжается, и летом этого года у нее вышел музыкальный клип. У «Кар-Мэн» есть несколько аккаунтов в соцсетях, где музыканты публикуют самые последние новости о своем творчестве.

Бонус № 2: группа Plazma

В начале нулевых практически все девчонки (да и некоторые парни тоже) подпевали хиту «Take My Love». Миловидные вокалисты и запоминающийся мотив сделали ребят популярными сразу после выхода их первого сингла. Кстати, именно Plazma одними из первых решили создавать англоязычную музыку для отечественных слушателей.

До сих пор в составе группы остается 2 музыканта — Роман Черницын и Максим Постельный. Для живых выступлений они приглашают сессионных участников. В 2019 году у ребят вышел клип. Как отмечают поклонники, новые песни у группы выходят не так часто, но зато видно, что над каждым новым треком музыканты стараются, доводя его до совершенства.