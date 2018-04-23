10 лет назад Eminem принял решение, спасшее ему жизнь, и следует ему до сих пор

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Не каждая знаменитость готова откровенно рассказать о своих вредных привычках, и это нетрудно понять. Но есть и те, кто открыто признает наличие у себя определенных проблем, — как это сделал, например, 45-летний рэпер Маршалл Мэтерс, известный как Eminem. Он своим примером доказал, что победить зависимость сложно, но вполне реально, если не сдаваться.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию историю музыканта, который вовремя нашел в себе силы изменить свою жизнь к лучшему, и вот уже 10 лет не отступает от своего решения держаться подальше от алкоголя и наркотиков.

В прошлом Eminem длительное время страдал зависимостью от различных веществ, которые, ко всему прочему, разрушительно действовали на его желудок. Чтобы не чувствовать боли от «черной дыры» в желудке, рэпер ел в огромных количествах, а потом снова принимал горстями обезболивающие таблетки, что в итоге привело его к набору веса и проблемам с печенью и почками.

В 2007 году музыкант был на волосок от гибели после случайной передозировки, и врачи уже не были уверены, что он выкарабкается. Но Eminem справился и вступил в программу «12 шагов», которая была разработана Обществом анонимных алкоголиков для того, чтобы помочь людям уйти от пагубных привычек, осознать свои ошибки и выработать здоровое поведение.

Ради своих детей — у музыканта есть родная дочь Хэйли Скотт (на фото) и две приемных — Eminem решился изменить свою жизнь, и ему это удалось. Процесс отказа от вредных привычек не был легким: рэпер почти не спал в течение 3 недель, был вынужден заново учиться двигаться и говорить. Это доказывает, что, каким бы успешным и обеспеченным ни был человек, перед лицом зависимости все равны и каждому приходится проходить через одни и те же испытания. Но, как отметил Eminem, со временем все становится лучше.

Выйдя из клиники после реабилитации, рэпер приступил к борьбе с бессонницей и лишним весом. По его словам, ему сильно помогли пробежки и другие физические упражнения, которые вытеснили его прежние пагубные привычки позитивными. А еще Eminem поблагодарил фанатов, отметив, что без их поддержки он не смог бы пережить эти темные времена.