10 легендарных русских песен, за которыми скрывается не менее легендарная история

Некоторые песни мы так много раз слышали, что можем их узнать с нескольких нот и подпеть любую строчку. Но часто ли мы задумываемся, откуда вообще взялась идея написания той или иной композиции? А ведь порой история создания хита бывает не менее яркая, чем итог работы автора.

Мы в AdMe.ru во время написания этой статьи напевали строчки из любимых песен. И теперь, зная истории их создания, будем это делать еще чаще.

«Ума Турман» и посылка с пельменями

Братья Крестовские назвали группу в честь своей любимой актрисы уже после того, как сочинили про нее песню. К слову, когда Уме Турман рассказали о том, что ее именем назван музыкальный коллектив из России, она отнеслась к этому положительно. А после передала поздравления с днем рождения одному из братьев и, по словам музыкантов, сама налепила им пельменей. Между прочим, с еще одним героем этой песни Крестовские встретились лично. Квентин Тарантино тогда приезжал в Москву на кинофестиваль, а группа выступала на его открытии. Режиссер, узнав, о чем поют музыканты, заулыбался.

«Аргентина — Ямайка 5:0» и национальная футбольная драма

Эта песня целиком и полностью основана на реальных событиях. Случились они в 1998 году на чемпионате мира по футболу. Проходил он тогда во Франции. Владимиру Шахрину, фронтмену группы «Чайф», коллектив подарил туда путевку как раз в это время. Прогуливаясь возле Эйфелевой башни, он встретил печальных ямайцев, стучащих в барабаны и поющих грустную песню. Недалеко от них радостно плясали аргентинцы, празднуя блестящую победу своей сборной. Несложно догадаться, с каким счетом команда Аргентины обыграла своих соперников с Ямайки. Вернувшись домой, музыкант написал эту песню, которая стала одной из самых успешных у группы и принесла ее автору «Золотой граммофон».

«Англо-русский словарь» и Квентин Тарантино

Есть мнение, что песню «Англо-русский словарь» Васильев написал под впечатлением от неправильного перевода фильмов Квентина Тарантино. Дескать, слова на русском языке разительно отличались по смыслу от речи киногероев на английском. Музыканту это не давало покоя, и он решил излить свое негодование в песне. Кстати, в «ламе», о котором поет группа, поклонники коллектива видели лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова: в те годы музыкант часто ездил в Тибет. Однако на самом деле «Сплин» пел о модной в середине 90-х певице Линде, дебютный альбом которой назывался «Песни тибетских лам».

«Прованс» и любовная переписка с французом

Слова хита «Прованс» написал Егор Солодовников, песни на чьи тексты пели в разное время Тина Кароль, Иракли, Наталья Подольская, Григорий Лепс. По словам автора, у героини, которая мечтает улететь во французский Прованс, был реальный прототип — его подруга Ксения. 19-летняя девушка долгое время вела романтическую переписку с иностранцем оттуда. В какой-то момент она поняла, что влюбилась в виртуального человека. Но на реальную встречу с французом девушка так и не решилась. Кстати, клип на эту композицию стал одним из самых просматриваемых русскоязычных роликов того года на YouTube.

«Дожди-пистолеты» и тайная запись на диктофон

Дебютный альбом группы «Звери» оказался настолько успешным, что начинающих музыкантов сразу после его выхода позвали выступить на «Нашествии», где участвовали лучшие рок-музыканты страны. Одной из самых ярких песен была «Дожди-пистолеты». В 2003 году на нее вышел клип, в котором в середине песни лидер коллектива Роман Билык рассказывает историю своей несчастной любви. По словам музыканта, его рассказ втайне записал на диктофон Александр Войтинский, с которым они сочиняли песни. Когда композитор показал Роману итоговый вариант песни с вставкой рассказа, Билык сначала обиделся на друга, а потом решил, что это будет интересно слушателям. Так запись на диктофон стала частью песни.

«Трава у дома» и корова, которую заменили на космонавтов

Первоначальный текст песни «Трава у дома» группы «Земляне» не имел никакого отношения к космонавтам и планетам. Он был о тоске по отчему дому: в песне говорилось про родные сердцу сарай и глаза коровы. Однако в 1982 году Владимир Мигуля решил написать строки ко Дню космонавтики. Он вспомнил о своем старом тексте и переделал его. Композиция стала настоящим гимном российской космонавтики, а ее запись можно услышать на борту МКС.

«Орбит без сахара» и разрушенный рекламный образ жвачки

Однажды Александр Васильев поругался со своей женой и, как говорит, в очередной раз расстался с ней «навечно». В тот момент она жевала жвачку. Музыкант вспылил: «Ну и жуй-жуй свой Orbit без сахара!» Так на свет родилась эта хулиганская песня. Кстати, слушатели пытались уличить музыканта в скрытой рекламе жевательной резинки, однако ее производители, наоборот, посчитали, что песня разрушает образ их продукта.

«Нас не догонят» и открытие Олимпиады

Группа «Тату» с первой же песней «Я сошла с ума» стала мегапопулярной, возглавив музыкальные чарты. И их следующая песня, как рассказывает Лена Катина, стала продолжением истории первого хита: «Сначала мы сошли с ума, а потом мы решили убежать, и нас никто не догонит. Вторая серия». И снова это был оглушительный успех. Кстати, для записи «Нас не догонят» Юля Волкова приглашала своих одноклассников, чтобы те спели некоторые строчки хором. В 2011 году группа «Тату» распалась, однако специально для церемонии открытия Олимпиады-2014 в Сочи девушки воссоединились, чтобы исполнить свой хит «Нас не догонят».

«Миллион алых роз» и безответная любовь грузинского художника

Нико Пиросмани — один из самых известных художников Грузии. Именно его история несчастной любви к французской актрисе Маргарите де Севр легла в основу песни «Миллион алых роз». В 1905 году она выступала с гастролями в Тифлисе. Чтобы покорить сердце молодой девушки, Пиросмани, находясь уже в зрелом возрасте, распродал все свое имущество. На эти деньги он купил море цветов и послал их к дому возлюбленной. К слову, о том, что это были именно розы, нигде не написано. Но дама взаимностью художнику не ответила. Спустя полвека история получила продолжение: в Лувре смотритель музея узнал среди посетителей ту самую француженку, которая приходила посмотреть на полотна своего воздыхателя.

«Знаешь ли ты» и футбольные болельщики «Спартака»

Песня «Знаешь ли ты» признана одной из самых ярких композиций нулевых. В ней Марина Максимова, а попросту Макsим, рассказала о своей любовной истории. Однако интересное продолжение хит получил спустя 7 лет. 20 апреля 2014 года фанаты футбольного клуба «Спартак» впервые исполнили ее на трибуне. С годами «Знаешь ли ты» стала гимном спартаковцев. Певица не раз пела эту песню с ними, стоя в фан-секторе на матче. Почему болельщики выбрали эту лирическую композицию для своего исполнения? Ответ на этот вопрос дают спортивные журналисты: она полностью соответствует настроению зрителей на стадионе, и ее легко петь. К слову, недавно у певицы были серьезные проблемы со здоровьем: она провела больше месяца в коме. За это время болельщики «Спартака» организовали флешмоб в поддержку певицы, записывая видео, как люди разного возраста и профессий поют «Знаешь ли ты».