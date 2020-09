10 наших культовых песен, в которых больше смысла, чем кажется на первый взгляд

«Хали-гали», группа «Леприконсы»

«Вахтерам», группа «Бумбокс»

«Комарово», Игорь Скляр

«Город золотой», Борис Гребенщиков

«Синоптики», группа «Наутилус Помпилиус»

«Безвоздушная тревога», группа «Би-2»

«Владивосток-2000», группа «Мумий Тролль»

«Последняя поэма», Ирина Отиева и Вера Соколова

Я уплываю, и время несет меня

C края на край.

C берега к берегу,

C отмели к отмели,

Друг мой, прощай.

В основе песни, прозвучавшей в конце трогательного советского фильма «Вам и не снилось...», лежит перевод заключительной части поэмы индийского писателя Рабиндраната Тагора. Однако многие считают, что включить песню «Последняя поэма» на празднике — это то же самое, что сыграть марш Шопена, потому что в ее стихах — описание индийского похоронного обряда, когда тело усопшего пускают по реке Ганг. В оригинальном произведении Тагора героиня письмом прощается с возлюбленным, и в нем некоторые читатели увидели намеки на ее дальнейшую кончину. Судьба девушки автором не озвучена, так что действительно ли песня про похоронный обряд, остается вопросом.