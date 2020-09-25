10 наших культовых песен, в которых больше смысла, чем кажется на первый взгляд

В английском языке есть понятие earworm. Дословно оно переводится как «ушной червь», а означает мелодию, которая засела в голове. И вот временами мы ходим и механически мурлычем под нос мотив некоей известной песни, а сами не догадываемся, о чем она. Ведь в некоторых культовых песнях, которые каждый из нас хотя бы раз в жизни напевал, есть загадочные слова и фразы.

Мы в AdMe.ru были шокированы тем, сколько смысла может нести в себе одна строчка из представленной ниже подборки песен. А в конце статьи вас ждет бонус, из которого вы узнаете, что песня «Хафанана», оказывается, рассказывает о серьезных вещах.

«Хали-гали», группа «Леприконсы»

«Хали-гали», а «Паратрупер»,

Нам с тобою было супер.

«Супер-8», а «Хали-гали»,

Мы с тобой весь день летали. Если «хали-гали» можно было принять за некую кричалку, то что такое загадочный «паратрупер», мало кто понимал. Английское слово paratrooper, что переводится как «десантник», «парашютист», ясности не добавило. Однако припев обретает смысл, когда узнаешь, что «Хали-гали», «Паратрупер», «Супер-8» — это названия аттракционов в парке Челюскинцев города Минска, в котором была создана группа. К настоящему времени, к сожалению, эти карусели уже заменили новейшими. Таким образом, лирический герой песни копил на новый велосипед, но познакомился с девочкой и спустил все деньги, чтобы покатать ее на каруселях в парке отдыха. Узнала, что такое «Хали-гали», «Паратрупер» и «Супер-8»... Моя жизнь никогда не будет прежней. © tangerinegaline / Twitter

«Вахтерам», группа «Бумбокс»

Тебе не нравится дым, черт с ним!

Он убивает слова, кругом голова.

Уже разносит молва по дворам,

Что между нами Чиуауа. Слушатели восприняли вот это «Чиуауа» как некое выдуманное кодовое слово, обозначающее любовь между героями. Но меломаны решили копнуть глубже и выяснили, что упоминается мексиканский город Чиуауа, печально известный разборками среди преступных группировок. Эту версию подтвердил Алексей Хлывнюк, фронтмен группы. Таким образом, молва по дворам о Чиуауа между героями песни — это скорее слухи о том, что они по-мексикански темпераментно и опасно выясняют отношения.

«Комарово», Игорь Скляр

Hа недельку, до второго,

Я уеду в Комарово,

Где качается на дюнах

Шереметьевский баркас. Строки всем известной позитивной песни о русском поселке на Финском заливе, которую знают абсолютно все благодаря мультфильму «Ну, погоди!», являются загадкой, достойной Сфинкса. Дело в том, что уже годами не утихают споры, что за Шереметьевский баркас такой, о котором не знают даже местные. Одни говорят, что это отсылка к подводной лодке «Фельдмаршал Граф Шереметев», затонувшей в порту Санкт-Петербурга в начале XX века, а лирический герой песни хочет быть водолазом и выступает «за то, чтоб в синем море не тонули корабли». Другие полагают, что речь об одноименном кабаке, некогда качающемся на волнах в районе санатория «Дюны». Третьи считают, что вышеописанные версии притянуты за уши и что автор строк, Игорь Николаев, просто написал про баркас для красного словца.

«Город золотой», Борис Гребенщиков

Под небом голубым есть город золотой

С прозрачными воротами и ясною звездой,

А в городе том сад, все травы да цветы,

Гуляют там животные невиданной красы. Многие задавались вопросом, о каком таком месте поет гуру русского рока? Какой город символизируют золото и животные невиданной красы? Некоторые блогеры полагают, что речь об Иерусалиме, где во время заката белые дома окрашиваются в золотой цвет. Но разгадка кроется в том факте, что в основу песни легло стихотворение Анри Волохонского, которое начинается со слов «Над небом голубым» и называется «Рай». Неизвестно, по ошибке или умышленно Борис Гребенщиков сменил предлог «над» на предлог «под», но речь идет не о каком-то конкретном городе, а о метафизическом месте.

«Синоптики», группа «Наутилус Помпилиус»

Синоптики белых стыдливых ночей,

Сумевшие выжить на лютом морозе,

Вы сделали нас чуть теплей, чуть светлей,

Мы стали подвижней в оттаявших позах. Хит про синоптиков Вячеслав Бутусов написал под впечатлением от первого посещения ленинградского рок-клуба. Считается, что «синоптики» — это молодые рок-музыканты Ленинграда, о чем говорят «белые стыдливые ночи». «Лютый мороз» символизирует советскую действительность, когда любое творчество подвергалось строгой цензуре, но музыканты сумели выжить и помогают другим становиться смелее в выражении своих взглядов — «подвижней в оттаявших позах». Второй куплет песни посвящен иностранным рокерам и хиппи, а в третьем певец возвращается снова к советским.

«Безвоздушная тревога», группа «Би-2»

Ровно дыши,

Капитан моей распущенной души.

В этом городе так странно звучит

Безвоздушная тревога. Что за «безвоздушная тревога» и в каком городе она «звучит», объяснили сами музыканты. Речь идет об иерусалимском синдроме, который встречается у гостей этого города и который участники группы, по их словам, тоже там ощутили. Это психическое расстройство, при котором человек начинает считать себя проводником некоей религиозной мудрости. Сопровождается оно беспокойным состоянием и проходит, когда человек уезжает из Иерусалима.

«Владивосток-2000», группа «Мумий Тролль»

Я отходил спокойно, не прятался, не вор,

Колесами печально в небо смотрит круизер. Кажется, что «круизер» в песне «Владивосток-2000» — это название какого-нибудь корабля. На самом деле это не так. Здесь поется об автомобиле Toyota Land Cruiser. В 90-е во Владивостоке эту марку могли позволить себе единицы, часто это были криминальные элементы. После бандитских разборок эти автомобили «печально смотрели колесами в небо». Так одной строчкой Лагутенко рассказал об эпохе 90-х во Владивостоке.

«Последняя поэма», Ирина Отиева и Вера Соколова

Я уплываю, и время несет меня

C края на край.

C берега к берегу,

C отмели к отмели,

Друг мой, прощай. В основе песни, прозвучавшей в конце трогательного советского фильма «Вам и не снилось...», лежит перевод заключительной части поэмы индийского писателя Рабиндраната Тагора. Однако многие считают, что включить песню «Последняя поэма» на празднике — это то же самое, что сыграть марш Шопена, потому что в ее стихах — описание индийского похоронного обряда, когда тело усопшего пускают по реке Ганг. В оригинальном произведении Тагора героиня письмом прощается с возлюбленным, и в нем некоторые читатели увидели намеки на ее дальнейшую кончину. Судьба девушки автором не озвучена, так что действительно ли песня про похоронный обряд, остается вопросом.

«Группа крови», группа «Кино»

Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве,

Пожелай мне удачи в бою. Многие думают, что «Группа крови» о войне, но есть причины полагать, что это не так. Когда Виктор Цой написал эту песню, служащим в армии не делали нашивки на рукавах с группой крови. Литературоведы в области рок-поэзии говорят, что эту фразу можно трактовать двояко. Во-первых, как пролившуюся кровь, которая вытерта рукавом или попала на него, а во-вторых, как некую индивидуальную черту человека, по которой природа или «высокая в небе звезда» его определила в ту или иную группу людей. Об этом говорит и «порядковый номер». Таким образом, это песня о некоей личной борьбе индивидуума, которая обусловлена его врожденными качествами.

«Пятнадцать человек на сундук мертвеца», мультфильм «Остров сокровищ»

Пятнадцать человек на Сундук Мертвеца. Мультипликационно-игровой фильм, снятый по мотивам романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», включает в себя и песню пиратов, припев которой описан в оригинальном произведении. Это и есть те самые «пятнадцать человек на Сундук Мертвеца». Казалось бы, что подразумевал автор под такой мрачной строчкой? Исчерпывающую расшифровку дала благотворительная организация, которая занимается популяризацией творчества Стивенсона. Сундук Мертвеца — это остров, часть Виргинских островов, куда в начале XVIII века пират Эдвард Тич Черная Борода высадил 15 мятежников. Каждому из них он вручил саблю, чтобы они расправились друг с другом, ведь добыть на острове пропитание практически нереально из-за его скудной флоры и фауны. Но когда через месяц Черная Борода вернулся, то с удивлением обнаружил, что все 15 человек живы. Эта история легла в основу песни.

Бонус: «хафанана», оказывается, не просто междометие

Сложно представить человека с постсоветского пространства, который не слышал бы заводную песню Африка Симона. Само слово Hafanana в переводе с африканского языка тсонга означает «расслабься, забей, не воспринимай всерьез». В припеве исполнитель призывает всех забить на цвет кожи, потому что все люди равны. Вот так проживаешь третий десяток и даже не знаешь, что «Хафанана» — это песня-протест против расизма. © antiflasher / Twitter