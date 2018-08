10 историй о том, как появились мировые музыкальные хиты (Спойлер: всеми любимая Venus была написана аж в 1848 году!)

Некоторые композиции становятся настолько популярными, что звучат в эфире всех радиостанций, а клипы транслируют все телеканалы. Некоторые мелодии становятся саундтреками к фильмам. Это не просто мировые хиты — это легенды, к которым многие исполнители создают кавер-версии. Что за истории стоят за такими песнями? Как они были придуманы? Какой путь проделали мелодии, прежде чем занять сердца миллионов?

Мы в AdMe.ru очень любим хорошую музыку, а потому предлагаем вам вместе с нами узнать истории создания 10 музыкальных хитов.

1. Eminem — The Real Slim Shady

Порой вдохновение приходит в самый неожиданный момент. Эминем придумал и записал трек The Real Slim Shady за 3 часа до того, как его альбом Curtain Call был полностью готов. Впоследствии рэпер откровенничал, что после многочисленного прослушивания собственных песен My Name Is и The Real Slim Shady они начинали казаться ему «стремными».

А вот Dr. Dre, долгое время сомневавшийся, что из песни The Real Slim Shady получится хит, изменил свое мнение, после того как услышал, как его собственные дети поют ее припев.

2. Radiohead — Creep

Песня была написана в далеком 1987 году, когда Том Йорк был еще студентом университета. Когда он впервые сыграл ее перед продюсерами, те чуть было не отказались записывать песню, приняв ее за кавер. К счастью, с недоразумением разобрались, и было принято решение выпустить Creep дебютным синглом группы Radiohead. Однако не всем представителям группы нравилась эта композиция. Когда в песне куплет сменяется припевом, слышны глухие удары по зажатым струнам электрогитары. Джонни Гринвуд, гитарист группы, пытался запороть запись. Но неожиданно именно это стало в итоге хорошим украшением песни.

Композиция оказалась культовой. Критики иронично прозвали коллектив «creep-бандой», а сами музыканты ее просто возненавидели. На каждом концерте зрители неизменно требовали ее, и в какой-то момент группа даже хотела полностью отказаться от исполнения композиции.

3. The Eagles — Hotel California

Была ужасная жара, Дон Фелдер лениво перебирал аккорды на своей 12-струнной гитаре, сидя в арендованном домике на пляже в Малибу, и вдруг... мелодия появилась будто из ниоткуда. Закончить мелодию помог Глен Фрей, а Дон Хенли поколдовал над текстом песни. Сингл вышел в феврале 1977 года и сразу же завоевал сердца миллионов.

Долгое время вокруг нее не утихали споры: общественность гадала о смысле композиции. И лишь в 2007 году Дон Хенли рассказал, что в ней говорится об «излишествах американской культуры и конкретных знакомых девушках», «шатком балансе между искусством и коммерцией», «ахиллесовой пяте „американской мечты“». Он также назвал песню «их трактовкой жизни светского общества Лос-Анджелеса».

4. Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Фразу «Курт пахнет Teen Spirit» написала на стене дома Кобейна его подруга Кэтлин Хана, лидер женской панк-рок-группы. Кобейн, увидев надпись, решил, что фраза — продолжение их с Кэтлин разговоров о панк-роке и анархии. Слоган ему понравился, и он сделал его названием песни.

На самом деле Хана имела в виду, что Курт пропах дезодорантом Teen Spirit («Дух молодежи»), которым тогда пользовалась девушка Кобейна Тоби Вейл. О том, что такой дезодорант вообще существует, Кобейн узнал уже сильно позже выхода песни.

5. Metallica — Nothing Else Matters

Песня начинается с перебора на открытых струнах — 1-й, 2-й, 3-й и 6-й. Джеймс Хэтфилд начал сочинять ее, разговаривая по телефону, из-за чего у него была свободна только одна рука. Тем не менее изначально сам Хэтфилд даже не хотел показывать песню коллегам по группе: «Это была моя песня, о моих чувствах, слишком личная для группы». Эту песню Хэтфилд сочинил для своей девушки и был уверен, что его друзьям она не понравится. Ведь в этой балладе, так же как и в Unforgiven, Хэтфилд сменил свой рык на мягкое пение.

Демоверсия Nothing Else Matters была записана в августе 1990 года в домашней студии Ларса Ульриха. Говорят, именно он услышал ее первым и убедил Хэтфилда включить песню в репертуар группы. Наконец, новый продюсер Metallica Боб Рок предложил записать эту песню под аккомпанемент симфонического оркестра.

6. Led Zeppelin — Stairway to Heaven

23 января 1991 года радиостанция KLSK FM в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, сменила свой формат на классический рок. Диджей Джон Себастьян решил ознаменовать это собитые проигрыванием песни Stairway to Heaven в течение 24 часов. Она прозвучала больше 200 раз, вызвав сотни гневных звонков и писем.

Дважды приезжала полиция: в первый раз потому, что слушатель решил, будто у диджея инфаркт, а второй раз потому, что решили, будто радиостанция захвачена террористами, которых послал поклонник Led Zeppelin Саддам Хусейн. Самое странное, что множество людей так и не переключились на другую станцию, решив узнать, когда это закончится.

7. Whitney Houston — I Will Always Love You

Песня, которую сочинила и изначально исполнила популярная американская кантри-певица Долли Партон в 1974-м году, никогда не подразумевалась как любовная. Она была посвящена ее другу, Портеру Вагонеру, и была приурочена к желанию девушки уйти из телешоу Портера и заняться сольной карьерой. В 1982 году она снова спела ее для фильма «Лучший бордель в Техасе», и песня опять поднялась на первую строчку чартов.

Изначально продюсер мелодрамы «Телохранитель» хотел включить в картину композицию What Becomes of the Broken Hearted. Но выяснилось, что она уже звучала в картине «Жареные зеленые помидоры». В саундтреке фильма песня Долли Партон оказалась случайно. Когда Долли Партон впервые услышала кавер Уитни Хьюстон на свою песню, то чуть не попала в аварию. Она находилась за рулем и чуть не разбила машину от неожиданности, услышав песню по радио. Однако, вопреки ожиданиям общественности, ссора между исполнительницами так и не состоялась.

8. The Shocking Blue — Venus

Маришка Вереш впервые спела Venus, не зная английского языка. Простейшая фраза She’s Got It превратилась для меломанов из СССР в загадочную «шизгару».

Корни песни берут свое начало в 1848 году. Ее исполнил Стефан Фостер, и в его версии песня носила название Oh! Susanna. В 1963-м Тим Роуз, участник The Big 3, предложил свой кавер, очень далекий от оригинала, назвав песню The Banjo Song. А в 1969 году гитарист The Shoking Blue Робби ван Леувен практически полностью скопировал The Banjo Song, за исключением текста. Он-то и стал номинальным автором песни Venus.

9. Europe — The Final Countdown

Изначально группа не планировала выпускать The Final Countdown в виде сингла и собиралась просто исполнять песню в начале своих концертов. Но Темпест, который распознал в ней потенциальный хит, настоял на сингле, и компания Epic Records, записывавшая альбом, его поддержала.

Многие клавишники пытаются воспроизвести синтезаторный тембр, которым сыгран главный рифф из песни. Секрет в том, что звук был получен слиянием двух тембров из синтезаторов Yamaha и Roland; сам клавишник группы Мик Микаэли больше не смог получить точно такой же звук и был вынужден семплировать звучание старых синтезаторов для живых выступлений. Когда гитарист группы Джон Норум впервые услышал вступление к песне, он счел рифф решительно неподходящим для рок-группы, но уже в процессе записи изменил мнение.

10. Michael Jackson — Billie Jean

Хит Billie Jean был придуман Майклом Джексоном, в то время как он вел машину по шоссе. Майкл был настолько увлечен песней, что не заметил, как его автомобиль по какой-то причине загорелся. К счастью, проезжавший мимо мотоциклист обратил внимание на дым и вовремя предупредил певца.

Песня была выпущена в 1983 году. Джексон утверждал, что она была написана в ответ на постоянные преследования назойливыми поклонницами его самого и его братьев. Однако есть и другая версия, указывающая на то, что песня связана лично с ним. В 1981 году Джексона преследовала невменяемая женщина, писавшая ему письма с угрозами и утверждавшая, что он является отцом одного из ее близнецов. А однажды она прислала пистолет, чтобы он застрелился. В результате женщину поместили на лечение в психиатрическую больницу.