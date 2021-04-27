Звезды «Оскар»-2021, которые переплюнули свои прошлые появления на красной дорожке

В Лос-Анджелесе в 93-й раз вручили престижную кинопремию «Оскар». В этом году церемония прошла без присущего размаха с минимумом знаменитостей, но любимое многими зрителями дефиле звезд по красной ковровой дорожке состоялось в своем привычном формате.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядели актеры и актрисы на церемониях киноакадемии в разные годы и насколько сильно изменился их подход к выбору сногсшибательных нарядов и образов.

Риз Уизерспун

2006 год.

2021 год.

Брэд Питт

2009 год.

2021 год.

Гленн Клоуз

2012 год.

2021 год.

Лора Дерн

2015 год.

2021 год.

Оливия Колман

2019 год.

2021 год.

Саша Барон Коэн

2012 год.

2021 год.

Аманда Сейфрид

2009 год.

2021 год.

Зендая

2018 год.

2021 год.

Марго Робби

2014 год.

2021 год.