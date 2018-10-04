Актеры, которые связали свою судьбу с венценосными особами и аристократами (Про Джейми Ли Кертис неожиданно)

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Одним из самых ярких и обсуждаемых событий 2018 года стала свадьба британского принца Гарри и голливудской актрисы Меган Маркл. Мы решили изучить историю вопроса, и оказалось, что это далеко не единичный случай, когда венценосные особы и представители аристократических династий связывают свою судьбу с актерами. В нашей подборке есть несколько неожиданных имен, в том числе мужчина-актер, который женился на дочери принцессы.

AdMe.ru рассказывает о союзах актеров и аристократов, сделавших выбор в пользу любви, а не вековых традиций.

Рита Хейворт

Карьера актрисы: Рита Хейворт — одна из самых знаменитых звезд Голливуда 1940-х годов. Легенда своей эпохи. Самые яркие фильмы с ее участием: «Кровь и песок», «Девушка с обложки», «Ты никогда не будешь богаче», «Гильда», «Леди из Шанхая».

Рита Хейворт — одна из самых знаменитых звезд Голливуда 1940-х годов. Легенда своей эпохи. Самые яркие фильмы с ее участием: «Кровь и песок», «Девушка с обложки», «Ты никогда не будешь богаче», «Гильда», «Леди из Шанхая». Муж: пакистанский принц Али Хан, сын султана Ага Хана III.

пакистанский принц Али Хан, сын султана Ага Хана III. Титул после замужества: принцесса. Хейворт была замужем 5 раз. Ее третьим мужем стал принц Али Хан. Актриса и принц, который на тот момент был женат, познакомились на Каннском кинофестивале, и у них завязался роман. Когда Хейворт забеременела, Хан развелся с женой, и в мае 1949 года состоялась их свадьба. Рита Хейворт стала принцессой Ритой, и это был первый случай, когда голливудская актриса стала обладательницей такого высокого титула. У пары родилась дочь — принцесса Ясмин Ага Хан. С принцем Хейворт развелась в 1953 году, не выдержав его измен.

Грейс Келли

Карьера актрисы: на счету актрисы 11 фильмов, в числе которых «В случае убийства набирайте „М“», «Окно во двор», «Поймать вора», а также «Деревенская девушка», за роль в котором Грейс была удостоена премии «Оскар». Грейс Келли была музой режиссера Альфреда Хичкока и самой кассовой актрисой своего времени.

на счету актрисы 11 фильмов, в числе которых «В случае убийства набирайте „М“», «Окно во двор», «Поймать вора», а также «Деревенская девушка», за роль в котором Грейс была удостоена премии «Оскар». Грейс Келли была музой режиссера Альфреда Хичкока и самой кассовой актрисой своего времени. Муж: князь Монако Ренье III.

князь Монако Ренье III. Титул после замужества: княгиня Монако. Знакомство актрисы и князя Монако произошло на съемках фильма «Поймать вора». После свадьбы с венценосным мужем Грейс Келли оставила кинокарьеру. У пары родилось 3 детей. Ушла из жизни Грейс в возрасте 52 лет: погибла в автокатастрофе. У нее случился инсульт, в результате чего она потеряла управление автомобилем, и тот сорвался с крутого поворота и упал на склон горы.

Оливия Уайлд

Карьера актрисы: Оливия начинала как сериальная актриса. Наибольшую известность ей принесла роль в сериале «Доктор Хаус».

Оливия начинала как сериальная актриса. Наибольшую известность ей принесла роль в сериале «Доктор Хаус». Муж: в 2003–2011 годах Оливия была замужем за режиссером Тао Располи. Тао Располи — сын итальянского аристократа, князя Алессандро Располи. Оливии Уайлд было всего 18 лет, когда она вышла замуж за представителя одной из известнейших римских аристократических фамилий — принца Тао Располи. Бракосочетание состоялось в старинном итальянском замке. Спустя 8 лет брака пара распалась.

Элия Захария

Карьера актрисы: Элия — албанская актриса и певица. Играла преимущественно на сцене Национального театра Албании.

Элия — албанская актриса и певица. Играла преимущественно на сцене Национального театра Албании. Муж: Лека, наследный принц Албании. Албанские монархисты его называют Лека II Зогу, он король Албании с 2011 года.

Лека, наследный принц Албании. Албанские монархисты его называют Лека II Зогу, он король Албании с 2011 года. Титул после замужества: кронпринцесса Албании. 10 мая 2010 года было объявлено о помолвке наследного принца Албании Леки с актрисой Элией Захарией. Элия родилась в 1983 году, ее семья имеет аристократические корни. Свадьба состоялась 8 октября 2016 года в Тиране, спустя 6 лет после помолвки. На свадьбе присутствовало около 100 представителей монарших династий из разных стран, а также дипломаты из Европы и Ближнего Востока.

Клотильда Куро

Карьера актрисы: на счету актрисы 41 фильм — начиная с 1988 года. Одна из ярких работ последнего времени — роль Анетты в фильме «Жизнь в розовом цвете».

на счету актрисы 41 фильм — начиная с 1988 года. Одна из ярких работ последнего времени — роль Анетты в фильме «Жизнь в розовом цвете». Муж: Эммануэль Филиберто Савойский, принц Венеции, член Королевского дома Савой, сын главы Савойской династии Виктора Эммануила Савойского, внук последнего короля Италии Умберто II.

Эммануэль Филиберто Савойский, принц Венеции, член Королевского дома Савой, сын главы Савойской династии Виктора Эммануила Савойского, внук последнего короля Италии Умберто II. Титул после замужества: принцесса Венецианская и Пьемонтская. Принц Венецианский и Пьемонтский Эммануэль Филиберто де Савой и французская актриса Клотильда Куро поженились в сентябре 2003 года. Родственников жениха сначала смущало отсутствие знатного происхождения и публичная профессия его избранницы. Но Клотильда стала верной спутницей супругу и поддержкой во всех его начинаниях. У пары есть 2 дочери.

Джейми Ли Кертис

Карьера актрисы: на ранних этапах своей карьеры стала известна благодаря ролям в ряде фильмов ужасов, таких как «Хеллоуин», «Поезд страха», «Школьный бал», «Хеллоуин-2». Другие известные фильмы с ее участием: «Рыбка по имени Ванда», «Правдивая ложь», «Чумовая пятница».

на ранних этапах своей карьеры стала известна благодаря ролям в ряде фильмов ужасов, таких как «Хеллоуин», «Поезд страха», «Школьный бал», «Хеллоуин-2». Другие известные фильмы с ее участием: «Рыбка по имени Ванда», «Правдивая ложь», «Чумовая пятница». Муж: Кристофер Гест, английский лорд и 5-й барон Хейден-Гест (он унаследовал этот титул в 1996 году, после смерти своего отца).

Кристофер Гест, английский лорд и 5-й барон Хейден-Гест (он унаследовал этот титул в 1996 году, после смерти своего отца). Титул: с 1996 года имеет титул баронессы. Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест поженились в 1984 году, и вместе они уже более 30 лет. У пары двое приемных детей. Кристофер Гест сценарист, композитор, актер. Он снялся более чем в 60 фильмах. И несмотря на то что титул барона является самым низким рангом в британской системе, звездной голливудской чете титулы барона и баронессы придают особый шарм, выгодно выделяя их в киносообществе.

Жа Жа Габор

Карьера актрисы: в кино Габор дебютировала в 1952 году в комедии «Мы не женаты!», затем на экраны вышла картина «Мулен Руж», где Габор сыграла танцовщицу Жанну Авриль. В дальнейшем актриса наиболее активно работала на телевидении, а в большом кино появлялась либо в роли самой себя, либо в эпизодах. Среди таких фильмов, например, «Кошмар на улице Вязов — 3: Воины сна», «Деревенщина из Беверли-Хиллз», «Семейка Брэди — 2».

в кино Габор дебютировала в 1952 году в комедии «Мы не женаты!», затем на экраны вышла картина «Мулен Руж», где Габор сыграла танцовщицу Жанну Авриль. В дальнейшем актриса наиболее активно работала на телевидении, а в большом кино появлялась либо в роли самой себя, либо в эпизодах. Среди таких фильмов, например, «Кошмар на улице Вязов — 3: Воины сна», «Деревенщина из Беверли-Хиллз», «Семейка Брэди — 2». Муж: Фредерик Принц фон Анхальт, приемный сын немецкой принцессы Марии Августы фон Анхальт. При рождении — Ганс Георг Роберт Лихтенберг.

Фредерик Принц фон Анхальт, приемный сын немецкой принцессы Марии Августы фон Анхальт. При рождении — Ганс Георг Роберт Лихтенберг. Имя после замужества: Сари Принц фон Анхальт. Жа Жа была 9 раз замужем, последним мужем актрисы как раз и стал Фредерик Принц фон Анхальт. Пара поженилась в 1986 году и была вместе до последних дней актрисы, которая ушла из жизни в 2016 году в возрасте 99 лет (Габор была старше своего мужа на 26 лет). Впрочем, принцем супруг актрисы был только на словах: родственники принцессы Марии Августы его не признали. Да и титульная система в Германии к тому времени уже стала рудиментом. Тем не менее Лихтенберг нашел достаточно элегантный выход из ситуации и сменил имя на Фредерик, а фамилию — на Принц фон Анхальт. Однако сам себя он именует так: Принц Фредерик фон Анхальт, герцог Саксонский и Вестфальский.

Каспер Ван Дин

Актерская карьера: Каспер Ван Дин наиболее известен по роли Джонни Рико в фильмах «Звездный десант» и «Звездный десант — 3: Мародер».

Каспер Ван Дин наиболее известен по роли Джонни Рико в фильмах «Звездный десант» и «Звездный десант — 3: Мародер». Жена: Кэтрин Оксенберг, дочь принцессы Елизаветы Югославской, является потомком сербской династии Карагеоргиевичей. По материнской линии Кэтрин имеет общие корни с британской королевской семьей и занимает 1 375-е место в очереди на трон Соединенного Королевства. Также является отдаленным потомком российской императорской семьи. Каспер и Кэтрин поженились в 1999 году. Кэтрин Оксенберг тоже актриса (она наиболее известна по роли Аманды Кэррингтон в сериале «Династия»), и познакомилась пара на съемочной площадке. У актеров было собственное реалити-шоу «Я женился на принцессе», которое транслировалось в США, Великобритании и Австралии. В 2015 году Каспер Ван Дин и Кэтрин Оксенберг подали на развод.

Меган Маркл

Карьера актрисы: Меган Маркл наиболее известна по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры». На большом экране актриса появилась в фильмах «Помни меня» и «Несносные боссы».

Меган Маркл наиболее известна по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры». На большом экране актриса появилась в фильмах «Помни меня» и «Несносные боссы». Муж: принц Генри (Гарри), герцог Сассекский. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. В настоящее время — 6-й в очереди наследников на престол Соединенного Королевства.

принц Генри (Гарри), герцог Сассекский. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. В настоящее время — 6-й в очереди наследников на престол Соединенного Королевства. Титул после замужества: герцогиня Сассекская. Знакомство пары состоялось в начале июля 2016 года, и о нем Гарри и Меган позднее рассказали в своем первом совместном интервью после помолвки. Актриса приехала в Великобританию с рабочим визитом. Общая подруга устроила для Меган и Гарри «свидание вслепую». Свидание оказалось судьбоносным, и спустя меньше чем 2 года после знакомства состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл, за которой затаив дыхание наблюдал весь мир.

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