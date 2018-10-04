Актеры, которые связали свою судьбу с венценосными особами и аристократами (Про Джейми Ли Кертис неожиданно)
Одним из самых ярких и обсуждаемых событий 2018 года стала свадьба британского принца Гарри и голливудской актрисы Меган Маркл. Мы решили изучить историю вопроса, и оказалось, что это далеко не единичный случай, когда венценосные особы и представители аристократических династий связывают свою судьбу с актерами. В нашей подборке есть несколько неожиданных имен, в том числе мужчина-актер, который женился на дочери принцессы.
AdMe.ru рассказывает о союзах актеров и аристократов, сделавших выбор в пользу любви, а не вековых традиций.
Рита Хейворт
- Карьера актрисы: Рита Хейворт — одна из самых знаменитых звезд Голливуда 1940-х годов. Легенда своей эпохи. Самые яркие фильмы с ее участием: «Кровь и песок», «Девушка с обложки», «Ты никогда не будешь богаче», «Гильда», «Леди из Шанхая».
- Муж: пакистанский принц Али Хан, сын султана Ага Хана III.
- Титул после замужества: принцесса.
Хейворт была замужем 5 раз. Ее третьим мужем стал принц Али Хан. Актриса и принц, который на тот момент был женат, познакомились на Каннском кинофестивале, и у них завязался роман. Когда Хейворт забеременела, Хан развелся с женой, и в мае 1949 года состоялась их свадьба. Рита Хейворт стала принцессой Ритой, и это был первый случай, когда голливудская актриса стала обладательницей такого высокого титула. У пары родилась дочь — принцесса Ясмин Ага Хан. С принцем Хейворт развелась в 1953 году, не выдержав его измен.
Грейс Келли
- Карьера актрисы: на счету актрисы 11 фильмов, в числе которых «В случае убийства набирайте „М“», «Окно во двор», «Поймать вора», а также «Деревенская девушка», за роль в котором Грейс была удостоена премии «Оскар». Грейс Келли была музой режиссера Альфреда Хичкока и самой кассовой актрисой своего времени.
- Муж: князь Монако Ренье III.
- Титул после замужества: княгиня Монако.
Знакомство актрисы и князя Монако произошло на съемках фильма «Поймать вора». После свадьбы с венценосным мужем Грейс Келли оставила кинокарьеру. У пары родилось 3 детей. Ушла из жизни Грейс в возрасте 52 лет: погибла в автокатастрофе. У нее случился инсульт, в результате чего она потеряла управление автомобилем, и тот сорвался с крутого поворота и упал на склон горы.
Оливия Уайлд
- Карьера актрисы: Оливия начинала как сериальная актриса. Наибольшую известность ей принесла роль в сериале «Доктор Хаус».
- Муж: в 2003–2011 годах Оливия была замужем за режиссером Тао Располи. Тао Располи — сын итальянского аристократа, князя Алессандро Располи.
Оливии Уайлд было всего 18 лет, когда она вышла замуж за представителя одной из известнейших римских аристократических фамилий — принца Тао Располи. Бракосочетание состоялось в старинном итальянском замке. Спустя 8 лет брака пара распалась.
Элия Захария
- Карьера актрисы: Элия — албанская актриса и певица. Играла преимущественно на сцене Национального театра Албании.
- Муж: Лека, наследный принц Албании. Албанские монархисты его называют Лека II Зогу, он король Албании с 2011 года.
- Титул после замужества: кронпринцесса Албании.
10 мая 2010 года было объявлено о помолвке наследного принца Албании Леки с актрисой Элией Захарией. Элия родилась в 1983 году, ее семья имеет аристократические корни. Свадьба состоялась 8 октября 2016 года в Тиране, спустя 6 лет после помолвки. На свадьбе присутствовало около 100 представителей монарших династий из разных стран, а также дипломаты из Европы и Ближнего Востока.
Клотильда Куро
- Карьера актрисы: на счету актрисы 41 фильм — начиная с 1988 года. Одна из ярких работ последнего времени — роль Анетты в фильме «Жизнь в розовом цвете».
- Муж: Эммануэль Филиберто Савойский, принц Венеции, член Королевского дома Савой, сын главы Савойской династии Виктора Эммануила Савойского, внук последнего короля Италии Умберто II.
- Титул после замужества: принцесса Венецианская и Пьемонтская.
Принц Венецианский и Пьемонтский Эммануэль Филиберто де Савой и французская актриса Клотильда Куро поженились в сентябре 2003 года. Родственников жениха сначала смущало отсутствие знатного происхождения и публичная профессия его избранницы. Но Клотильда стала верной спутницей супругу и поддержкой во всех его начинаниях. У пары есть 2 дочери.
Джейми Ли Кертис
- Карьера актрисы: на ранних этапах своей карьеры стала известна благодаря ролям в ряде фильмов ужасов, таких как «Хеллоуин», «Поезд страха», «Школьный бал», «Хеллоуин-2». Другие известные фильмы с ее участием: «Рыбка по имени Ванда», «Правдивая ложь», «Чумовая пятница».
- Муж: Кристофер Гест, английский лорд и 5-й барон Хейден-Гест (он унаследовал этот титул в 1996 году, после смерти своего отца).
- Титул: с 1996 года имеет титул баронессы.
Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест поженились в 1984 году, и вместе они уже более 30 лет. У пары двое приемных детей. Кристофер Гест сценарист, композитор, актер. Он снялся более чем в 60 фильмах. И несмотря на то что титул барона является самым низким рангом в британской системе, звездной голливудской чете титулы барона и баронессы придают особый шарм, выгодно выделяя их в киносообществе.
Жа Жа Габор
- Карьера актрисы: в кино Габор дебютировала в 1952 году в комедии «Мы не женаты!», затем на экраны вышла картина «Мулен Руж», где Габор сыграла танцовщицу Жанну Авриль. В дальнейшем актриса наиболее активно работала на телевидении, а в большом кино появлялась либо в роли самой себя, либо в эпизодах. Среди таких фильмов, например, «Кошмар на улице Вязов — 3: Воины сна», «Деревенщина из Беверли-Хиллз», «Семейка Брэди — 2».
- Муж: Фредерик Принц фон Анхальт, приемный сын немецкой принцессы Марии Августы фон Анхальт. При рождении — Ганс Георг Роберт Лихтенберг.
- Имя после замужества: Сари Принц фон Анхальт.
Жа Жа была 9 раз замужем, последним мужем актрисы как раз и стал Фредерик Принц фон Анхальт. Пара поженилась в 1986 году и была вместе до последних дней актрисы, которая ушла из жизни в 2016 году в возрасте 99 лет (Габор была старше своего мужа на 26 лет). Впрочем, принцем супруг актрисы был только на словах: родственники принцессы Марии Августы его не признали. Да и титульная система в Германии к тому времени уже стала рудиментом. Тем не менее Лихтенберг нашел достаточно элегантный выход из ситуации и сменил имя на Фредерик, а фамилию — на Принц фон Анхальт. Однако сам себя он именует так: Принц Фредерик фон Анхальт, герцог Саксонский и Вестфальский.
Каспер Ван Дин
- Актерская карьера: Каспер Ван Дин наиболее известен по роли Джонни Рико в фильмах «Звездный десант» и «Звездный десант — 3: Мародер».
- Жена: Кэтрин Оксенберг, дочь принцессы Елизаветы Югославской, является потомком сербской династии Карагеоргиевичей. По материнской линии Кэтрин имеет общие корни с британской королевской семьей и занимает 1 375-е место в очереди на трон Соединенного Королевства. Также является отдаленным потомком российской императорской семьи.
Каспер и Кэтрин поженились в 1999 году. Кэтрин Оксенберг тоже актриса (она наиболее известна по роли Аманды Кэррингтон в сериале «Династия»), и познакомилась пара на съемочной площадке. У актеров было собственное реалити-шоу «Я женился на принцессе», которое транслировалось в США, Великобритании и Австралии. В 2015 году Каспер Ван Дин и Кэтрин Оксенберг подали на развод.
Меган Маркл
- Карьера актрисы: Меган Маркл наиболее известна по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры». На большом экране актриса появилась в фильмах «Помни меня» и «Несносные боссы».
- Муж: принц Генри (Гарри), герцог Сассекский. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. В настоящее время — 6-й в очереди наследников на престол Соединенного Королевства.
- Титул после замужества: герцогиня Сассекская.
Знакомство пары состоялось в начале июля 2016 года, и о нем Гарри и Меган позднее рассказали в своем первом совместном интервью после помолвки. Актриса приехала в Великобританию с рабочим визитом. Общая подруга устроила для Меган и Гарри «свидание вслепую». Свидание оказалось судьбоносным, и спустя меньше чем 2 года после знакомства состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл, за которой затаив дыхание наблюдал весь мир.
Бонус: Уоллис Симпсон и Эдуард VIII
Именно с дважды разведенной американкой Уоллис Симпсон часто проводят параллель, говоря о Меган Маркл. И если бы не эта история любви, то Елизавета II никогда бы не стала королевой, а принц Чарльз и принц Уильям были бы где-то в хвосте очереди на трон Великобритании.
Миссис Симпсон, будущая герцогиня Виндзорская, в отличие от других героинь нашей статьи, не была актрисой. Она, как сейчас бы сказали, была светской львицей. Ее родители происходили из двух знатных семей юга США. С Эдуардом, принцем Уэльским и на тот момент будущим королем Великобритании, Уоллис познакомилась в Лондоне, куда переехала со своим вторым мужем. Между принцем и Уоллис Симпсон завязался роман.
После смерти отца (20 января 1936 года) принц Уэльский был провозглашен королем Эдуардом VIII, однако правительство Великобритании не давало согласия на брак с разведенной женщиной сомнительной репутации, принадлежащей к Римско-католической церкви. Поэтому позднее он вынужден был отречься от престола, обратившись к народу с речью: «Я нашел невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю». В результате отречения королем Великобритании стал Георг VI — отец Елизаветы II.