Звездные пары, чьи совместные фотографии до сих пор вызывают ностальгию

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У этих красивых пар были страстные и казавшиеся крепкими отношения, за которыми наблюдал весь мир. Многие из них дошли до алтаря и стали родителями. Увы, однажды что-то в их отношениях пошло не так: сказке пришел конец. В реальной жизни так бывает, волшебные истории не всегда заканчиваются хеппи-эндом. Но каждый раз, когда кто-то из героев нашей статьи расставался, мы теряли частичку веры в настоящую любовь.

AdMe.ru вспоминает легендарные пары, чьи разрывы тронули поклонников до глубины души, а совместные фотографии до сих пор вызывают ностальгию.

Ким Бейсингер и Алек Болдуин

Актеры познакомились на съемках фильма «Привычка жениться» в 1991 году. На тот момент Алеку Болдуину было 32 года, а Ким — 37 лет. За развитием их романа со ссорами и примирениями, горячими объятиями, совместными побегами в перерывах между съемками наблюдала вся съемочная группа. Пара поженилась в 1993 году, через 2 года у них родилась дочь Айрленд. В 2002 году, после многомесячного бракоразводного процесса, супруги развелись.

Деми Мур и Брюс Уиллис

Деми Мур и Брюс Уиллис познакомились в 1987 году и через несколько месяцев после знакомства расписались в Лас-Вегасе. После свадьбы карьера обоих актеров пошла в гору. Брюс Уиллис сыграл в «Крепком орешке», Деми в 1990 году сыграла в «Привидении», за этими последовал ряд других успешных ролей. Молодые, красивые, успешные и знаменитые — их пара вызывала восхищение и считалась эталонной в Голливуде. В браке у актеров родились три дочери. Спустя 11 лет совместной жизни Мур и Уиллис объявили о расставании. Актеры сохраняют дружеские отношения.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Брэд и Дженнифер поженились в 2000 году после двух лет романа. Ну а финал этой истории всем хорошо известен: Питт всерьез увлекся своей партнершей по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли. Итогом стал развод Энистон и Питта в 2005 году.

Николь Кидман и Том Круз

Актеры познакомились на съемках фильма «Дни грома» в 1989 году, между ними завязался роман. В канун Рождества 1990 года Кидман и Круз поженились. За годы брака они усыновили двоих детей: дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. Во время съемок фильма «С широко закрытыми глазами» отношения актеров дали трещину: сыграв на экране кризис семейных отношений, одна из самых красивых пар Голливуда не справилась с ним и в реальной жизни.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Венсан и Моника познакомились в 1996 году на съемках фильма «Квартира». После трех лет страстного романа пара поженилась. Актеры прожили в браке 14 лет, у них растут две дочери. Помимо этого, Кассель и Беллуччи сыграли в девяти совместных фильмах. 24 августа 2018 года бывший супруг Беллуччи, 51-летний Венсан Кассель женился на 21-летней модели Тине Кунаки.

Синди Кроуфорд и Ричард Гир

Их отношения называли союзом небожителей. Она — самая красивая женщина в мире, он, после успеха фильма «Красотка», — голливудская звезда № 1. Влюбленные сыграли скромную свадьбу в Лас-Вегасе в присутствии четырех свидетелей, сделав обручальные кольца из фольги от жевательной резинки. К сожалению, их брак распался всего через четыре года. Среди причин — пристальное внимание прессы, папарацци, не дававшие паре ступить и шагу, и нежелание Гира заводить детей.

Ванесса Паради и Джонни Депп

Депп и Паради не были официально женаты, но никто не думал, что они могут расстаться, настолько крепким и гармоничным выглядел их союз. Однако после 14 лет отношений звездная пара распалась. Причиной стал служебный роман Джонни Деппа с актрисой Эмбер Херд, его партнершей по фильму «Ромовый дневник». У Джонни Деппа и Ванессы Паради есть двое детей: дочь Лили-Роуз Мелоди Депп и сын Джон Кристофер «Джек» Депп.

Мадонна и Шон Пенн

Мадонна и Шон Пенн встретились в 1985 году на студии Warner Brothers во время съемок клипа Material Girl. Между ними сразу же завязался роман. В этом же году, в Малибу, они сыграли свадьбу. В день свадьбы над домом молодоженов кружили папарацци на вертолетах, а разъяренный Пенн, пытаясь оградить свою частную жизнь, лупил в воздух из пистолета. Брак просуществовал четыре года. Причинами разрыва стали алкоголизм Шона Пенна и его взрывной характер: он неоднократно поднимал руку на Мадонну.

Жизель Бюндхен и Леонардо Ди Каприо

За романом голливудского красавчика и прекрасной бразильянки пристально следил весь мир: влюбленные то расставались, то сходились, то снова расставались. Их отношения протянули пять лет. Сегодня Бюндхен — жена футболиста Тома Брэди, счастливая мама двоих детей и одна из самых богатых супермоделей планеты.

Ума Турман и Итан Хоук

Актеры познакомились во время работы над фильмом «Гаттака» в 1997 году. Их роман начался с первых съемочных дней, в мае 1998 года пара поженилась. Через два месяца после свадьбы у супругов родилась дочь, а еще через четыре года — сын. В 2005 году Итан и Ума развелись.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Поклонники и журналисты называли эту пару «Беннифер». Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма «Джильи», а в ноябре 2002 года пара объявила о помолвке. Однако свадьба Аффлека и Лопес, запланированная на 14 сентября 2003 года, была отменена всего за день до назначенной даты.

Сиенна Миллер и Джуд Лоу

Актеры познакомились в 2004 году во время кастинга для фильма «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» и через некоторое время объявили о помолвке. Однако в 2005 году пара распалась. Причиной стали интимные отношения Джуда Лоу с няней своих детей от первого брака. Через несколько лет Сиенна и Джуд попытались возобновить отношения, но все опять закончилось разрывом.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк познакомились, будучи подростками, в детском «Клубе Микки-Мауса» (эта передача на американском телевидении стала стартовой площадкой для поп-звезд). Страстный роман друзей детства начался не сразу, а когда обоим исполнилось по 18 лет. После расставания поп-исполнителей популярность Тимберлейка пошла вверх, а вот Бритни пустилась во все тяжкие, ее карьера, наоборот, забуксовала.

Элизабет Херли и Хью Грант

На съемках картины «Грести по ветру» экранный роман между персонажами Гранта и Херли перерос в реальный роман актеров. Отношения знаменитостей длились 13 лет, их называли самой красивой парой Голливуда и королями красных дорожек. Пара мирно рассталась в 2000 году и сохраняет теплые отношения: в 2002 году Хью Грант стал крестным отцом сына Элизабет Херли.

Рене Зеллвегер и Джим Керри

Актеры познакомились на съемках фильма «Я, снова я и Ирен». Их роман длился год. Знаменитости никогда не комментировали свои отношения и тем более расставание. Поэтому ответа на вопрос, что именно пошло не так, не знает никто.

Пенелопа Крус и Том Круз