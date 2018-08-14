Зрители выбрали лучшие и худшие сезоны и сцены «Игры престолов» и назвали имена самых любимых и нелюбимых героев. Согласны с их мнением?

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В ожидании 8-го сезона Игры Престолов топовые сайты Ranker, IMDb, Quora, Rotten Tomatoes провели опрос среди поклонников сериала, чтобы выяснить, какой сезон, герой, пара оказались лучшими / худшими и на каких моментах трудно было сдерживать эмоции. Поклонники с удовольствием делились своим мнением, а также предлагали собственные варианты.

AdMe.ru собрал результаты проведенных опросов и объединил их в этом посте, чтобы показать, насколько мы схожи в наших симпатиях и антипатиях к событиям и героям «Игры престолов». А может, у вас тоже будут свои варианты? Внимание, впереди множество спойлеров! И если вы не смотрели сериал, то лучше поглядите пост о животных без комплексов. Поехали.

Худший сезон

Поклонники сериала признали худшим 5-й сезон. Основные претензии были к вялотекущему сюжету, обилию нелепых смертей и чересчур жестоким сценам: чего только стоят ужасное убийство Ширен Баратеон, издевательства Рамси Болтона над Сансой Старк или предательская расправа над Джоном Сноу. Вслед за опозоренной Серсеей мир Вестероса медленно и верно двигался в беспросветный мрак.

Лучший сезон

Лучшим сезоном поклонники сериала признали 6-й. В отличие от печального 5-го сезона, 6-й радует долгожданными переменами и неожиданными открытиями. Раскрывается тайна происхождения Джона Сноу, Серсея мстит Его Воробейшеству, Ходор держит дверь, а Рамси Болтон получает по заслугам. Серию «Битва бастардов», где Джон Сноу и Санса Старк сумели отбить Винтерфелл у кровожадного Болтона, зрители признали лучшей за все 7 сезонов.

Самый шокирующий момент

Казалось бы, более эмоциональный момент, чем казнь Неда Старка, сложно даже вообразить — но нет. 9-я серия 3-го сезона «Красная свадьба» оказалась настолько шокирующей, что все мы в ужасе хватались за голову. Сам Джордж Мартин признался, что, когда эта сцена выйдет в эфир, он постарается быть в стране, где нет телевидения.

Самый отвратительный персонаж

Деспотичный король Джоффри Баратеон признан самым ужасным персонажем. Даже Джордж Мартин не удержался и прислал актеру письмо со словами: «Поздравляю с превосходной игрой. Тебя все ненавидят!» Зрители втайне ждали справедливого суда над неуравновешенным королем, и Мартин сделал им такой подарок прямо на свадьбе душегуба Джоффри.

Самая добрая сцена

Дружба Давоса Сиворта и несчастной Ширен Баратеон оказалась лучиком света в мире интриг Вестероса. Давос дарит девочке самодельного деревянного оленя в благодарность за ее заботу и уроки чтения. Примечательно, что в качестве прощального подарка актер также преподнес девочке фигурку оленя, а она ему — подушку с изображением этого благородного животного, являющегося символом дома Баратеонов.

Лучшие напарники

Сандор «Пес» Клиган и Арья Старк названы лучшими напарниками. Сам актер Рори Макканн, сыгравший Пса, признается, что их саркастические перепалки были его любимыми сценами. Персонажи прекрасно дополняли друг друга, потому что у них есть много общего: они превосходные бойцы, обоих судьба не баловала, оба обладают обостренным чувством справедливости. После долгого путешествия Арья вычеркнула имя Сандора Клигана из своего списка. Волк и Пес — чем не напарники?

Самый грустный момент

Гибель Ходора, одного из любимых персонажей сериала, по-настоящему шокировала поклонников. В этот момент сложно сдержать слезы, особенно после того, как узнаешь происхождение Ходора. Мартин придумал сюжетную линию этого персонажа еще в 1991 году, но не успел написать книгу, в которой бы раскрыл тайну своего героя. Когда продюсеры сериала узнали его историю, единственное, что они смогли сказать: «Это душераздирающе».

Лучшая пара

Игритт и Джон Сноу были названы самой привлекательной парой. Рыжеволосая одичалая сразу же очаровала Сноу своей искренностью. Ради этой девушки Джон нарушил клятву Ночного дозора и стал ее мужчиной. «Игритт — единственная женщина для Джона. Никого больше не будет», — сказал Сноу и был верен своему слову даже в реальной жизни: актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, сыгравшие пару, поженились в июне 2018 года.

Худшая пара

В сериале полно ужасных браков, но союз Рамси Болтона и Сансы Старк, по мнению фанатов, оказался самым неудачным. Рамси буквально заключает Сансу в тюрьму и всячески издевается над ней. Изначально актер Иван Реон прослушивался на роль Джона Сноу, но не получил ее. Сложись все иначе, его экранные отношения с Софи Тернер, исполнительницей роли Сансы, были бы гораздо более теплыми. Серия «Непокорные, несгибаемые, несломленные», в которой была показана свадьба Рамси и Сансы, признана самой худшей по версии IMDb.

Самые веселые моменты

Искусные заигрывания рыжебородого Тормунда с Бриенной Тарт уже расползлись мемами и комиксами по всему интернету и были признаны самыми веселыми моментами в сериале. Он пьет скисшее козье молоко, виртуозно флиртует и хочет «детей-зверюг» от Бриенны. Поддастся ли неприступная дева-рыцарь очарованию одичалого, неизвестно, но актриса Гвендолин Кристи признается, что даже после съемок Кристофер Хивью не выходит из роли. «Он может с диким видом начать жевать сэндвич и при этом глазеть на меня. Как будто лазеры из глаз пускает», — смеется актриса.

Самый привлекательный персонаж

С первых серий Тирион Ланнистер очаровывает своим сарказмом и остроумием. Он не боится говорить правду в лицо и поступать по совести, а еще обладает редким даром выкручиваться из любой опасной ситуации. Джордж Мартин признался, что Тирион его любимый герой. С автором солидарно большинство поклонников. Персонаж появляется в сериале рекордное количество раз по сравнению с другими героями.

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