Внимательные зрители нашли продолжения фильмов, которые, казалось бы, никак не связаны с 1-й частью

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Иногда привязываешься к героям фильма настолько сильно, что очень хочется узнать их дальнейшую судьбу. Обычно, если на экраны выходит сиквел, это не скрывается от зрителей. Но что значат совпадения в фильмах, у которых не может быть ничего общего — проверка зрителя на внимательность или просто фантазии фанатов? AdMe.ru решил познакомить читателей с самыми интересными теориями о совершенно непохожих, на первый взгляд, кинолентах, которые вполне могут быть неожиданными продолжениями друг друга. В конце вас ждет бонус, который откроет секрет фильмов Тима Бертона. Осторожно, спойлеры!

1. Роза — бабушка Сары Коннор

Одна из самых популярных теорий — Джек был посланником из будущего , должным спасти Розу от самоубийства. Но никто не мог объяснить, почему именно эта девушка является таким важным персонажем. Неожиданная теория заставила задуматься многих: Роза — бабушка Сары Коннор, и она должна была выжить, чтобы в будущем ее внучка стала лидером сопротивления. Указывает на это и то, что у Джека Доусона и Кайла Риза были одинаковые миссии; возможно, именно Джон отправил их в разные эпохи, чтобы изменить историю и скорректировать генетический код. Получается, что «Титаник» (1997) — первый из фильмов о Терминаторе.

2. Пила — это Кевин из «Один дома» (1990)

Одна из безумных теорий , которая имеет место быть: милый Кевин и Джон Крамер (Пила) — один человек. Как же получилось, что из этого мальчика вырос серийный убийца? Поспособствовать этому могло то, что Кевин являлся предметом насмешек в семье и дважды о нем забывали даже собственные родители. Возможно, именно тогда мальчик пришел к убеждению, что никому нельзя доверять, даже близким. Также у Кевина наблюдается нездоровый интерес к насилию — он слишком увлекся защитой своего дома и вместо того, чтобы убежать и прятаться, предпочитает вести опасную игру и наблюдать за мучениями двух человек. Кевин не стал серийным маньяком сразу же, жестокость в нем пробудила в дальнейшем сильная травма (вспомните трагедию Джона Крамера, связанную с потерей ребенка).

3. «Монстро» (2008) пришел из фильма «Мгла» (2007)

Еще два фильма зрители связали вместе — в фильме «Мгла» маленький городок окутывает густой туман, местные жители замечают необычную активность полиции и военных. В дальнейшем один из солдат расскажет, что ученые случайно открыли окно в параллельный мир, откуда появились и чудовища, и туман. Армия смогла избавить жителей от этих ужасных последствий, но один из самых больших монстров нашел убежище в океане и ждал своего часа в течение нескольких лет, прежде чем напасть на Нью-Йорк (так и начинается фильм «Монстро»).

4. «Джон Уик — 2» (2017) — продолжение «Матрицы» (1999)

Согласно предположениям некоторых внимательных зрителей, действия фильма «Джон Уик — 2» происходят после «Матрицы», а мир фильма является более сложной версией моделируемой реальности. Сцена в парке красноречиво перекликается со сценой в «Матрице» (женщина в красном), также везде присутствует наставник (в двух фильмах его играет один актер, и, наверное, не просто так), который предпочитает находиться в тени — Король «Боулер» в «Джон Уик — 2» как отсылка к Морфеусу. Также нельзя не заметить совпадения боевых навыков Джона и Нео.

5. «Убить Билла» (2003) — фильм из «Криминального чтива» (1994)

Миа («Криминальное чтиво») пыталась стать актрисой и сыграла одну из ролей в пилоте сериала про «отряд секретных женщин-агентов из команды „Лиса-5“». Миа описывает героинь так: «блондинка-лисица» — главарь, «японка-лисица владеет кунг-фу», «темнокожая лисица — спец по взрывчаткам», еще «особенно сексуальная француженка», а сама она играла «самую смертоносную женщину в мире, искусно владеющую ножами». Это описание всех героинь «Убить Билла». Получается, что «Убить Билла» — это полнометражная версия того самого сериала.

6. «Капитан Филлипс» (2013) не спас Роберта Редфорда

Оба героя фильмов «Капитан Филлипс» (2013) и «Не угаснет надежда» (2013) находятся в море, и благодаря одной из сцен мы можем предположить, что эти две истории взаимосвязаны. Ближе к концу фильма «Не угаснет надежда» мы видим отчаяние главного героя, когда грузовой корабль проплывает мимо него. Корабль (Maersk), показанный в этом фильме, и корабль в «Капитан Филлипс» невероятно похожи, так что вполне вероятно, что именно капитан Филлипс не заметил героя Редфорда.

7. Вестерос находится в том же мире, что и персонажи Толкиена

Железный трон сделан из расплавленных мечей врагов короля Эйгона Таргариена. Среди этих мечей зрители увидели и Гламдринг (от англ. Glamdring) — меч Гэндальфа. Получается, что и белый маг встал на пути Эйгона и проиграл? Это может казаться неправдоподобным и указывающим лишь на повторное использование реквизита, но все же логика прослеживается. В фильме «Властелин колец: Возвращение короля» Фродо решает уйти вместе с эльфами и другими мистическими существами (кроме драконов) на Запад. С этого момента начинается эпоха Владычества Людей. А мы уже знаем, насколько важны драконы в «Игре престолов», и помним о том, что магия играет большую роль в истории Вестероса.

8. «Поездка в Америку» (1988) — продолжение «Поменяться местами» (1983)

В фильме «Поменяться местами» (1983) герой Эдди Мерфи разоряет своих боссов (Мортимера и Рэндольфа Дюков). Спустя 5 лет можно посмотреть на их дальнейшую судьбу в фильме «Поездка в Америку» (1988), главную роль в котором также исполняет Эдди Мерфи. В одной из сцен появляются два бездомных брата, один из которых восклицает: «Мортимер! Мы вернулись!» Таким образом, мы можем увидеть, что произошло с миллионерами, которые получили по заслугам.

9. Спок — потомок Шерлока

Если это на самом деле так, то здесь нет ничего удивительного: Спок — идеальное «продолжение» Шерлока Холмса, и между ними, если приглядеться, действительно можно найти что-то общее. В 6-м эпизоде «Звездного пути» Спок проговорился: «Мой предок говорил, что если убрать невозможное, то остается вероятность, даже если маловероятно, что это может быть правдой. Если бы мы не выстрелили, другой корабль сделал бы это». Речь Спока очень напоминает слова Шерлока Холмса в фильме «Знак четырех». Интересный факт: Леонард Нимой (легендарный Спок) играл в крупной британской театральной компании Royal Shakespeare Company’s Шерлока Холмса в 1975 году.

Бонус: вселенная Тима Бертона

Ранее мы уже писали о большом секрете мультфильмов Pixar. Пришла очередь раскрыть тайну фильмов Тима Бертона. У талантливого режиссера в его жутких, но таких завораживающих мирах не может быть простых совпадений. Фанаты считают, что история берет свое начало с фильма «Мрачные тени», когда семья Коллинз приезжает в Америку в 1760 году. Тим Бертон питает особую симпатию к Джонни Деппу и очень любит его «реинкарнировать» из фильма в фильм — спустя 200 лет после исчезновения главы семьи Коллинз один из потомков Суини Тодда женится на девушке из семьи Вонка. После Вилли Вонка оставляет фабрику и находит свое пристанище в большом готическом особняке на холме. Вместо того, чтобы делать конфеты, он решил сделать человека, а именно — Эдварда Руки-ножницы. Вонка умер до завершения проекта, поэтому Эдварда нашли одного. Полную версию теории можно посмотреть здесь .