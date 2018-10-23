20 фото знаменитостей, какими вы не увидите их в кино и на фестивалях

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Все привыкли видеть актеров в образе крутых персонажей фильмов и в красивых нарядах на кинофестивалях. И порой создается впечатление, что вся их жизнь проходит на съемочной площадке или на ковровой дорожке. Но при просмотре личных фото селебрити понимаешь, что это впечатление ошибочное, ведь они такие же люди, как мы, со множеством интересов и хобби, которыми они занимаются в свободное от работы время.

К примеру, Шэрон Стоун любит печь пироги, Том Хэнкс путешествует на уазике, а Лина Хиди занимается пчеловодством.