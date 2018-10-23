20 фото знаменитостей, какими вы не увидите их в кино и на фестивалях
Все привыкли видеть актеров в образе крутых персонажей фильмов и в красивых нарядах на кинофестивалях. И порой создается впечатление, что вся их жизнь проходит на съемочной площадке или на ковровой дорожке. Но при просмотре личных фото селебрити понимаешь, что это впечатление ошибочное, ведь они такие же люди, как мы, со множеством интересов и хобби, которыми они занимаются в свободное от работы время.
К примеру, Шэрон Стоун любит печь пироги, Том Хэнкс путешествует на уазике, а Лина Хиди занимается пчеловодством.
AdMe.ru собрал 20 фотографий знаменитостей, какими вы их еще не видели.
20. Узнали эту гимнастку? Мы нет. Эмбер Херд в древнем городе Петра
19. Собака-подражатель Эдриена Броуди
18. Джессика Бил поделилась этим фото с подписью «Любовь с первого укуса»
17. «Когда люди говорят „Ты не выглядишь на 50“ и ты им веришь... Пока не увидишь себя спящим». Хью Джекман
16. Джозеф Гордон-Левитт и Зоуи Дешанель на фестивале независимого кино «Сандэнс»
15. Том Харди с любимым питомцем
14. Так матерь драконов укрывается от дождя
13. Ума Турман держит львенка во время путешествия в Африке
12. 17-летняя Кейт Бекинсейл
11. Лина Хиди держит ячейку с сотами на пасеке
10. Арнольд Шварценеггер с младшим сыном Кристофером
9. Джерард Батлер на кухне ресторана, в котором готовят его любимые бублики
8. Совместное селфи Марго Робби с квоккой
7. Эванджелин Лилли на презентации своей книги The Squickerwonkers
6. Брэд Питт и Джереми Миллер на съемках ситкома «Проблемы роста», 1989
5. Шэрон Стоун замешивает тесто для воскресного пирога
4. Том Хэнкс приобрел УАЗ для путешествий
3. Юный Бен Стиллер
2. Шарлиз Терон на съемках документального фильма «Город радости» в Конго, 2011
1. Маленькая Кирстен Данст и юные Кристиан Бейл и Вайнона Райдер
Бонус: Ева Грин и Лина Хиди делают утиные губки
Фото на превью jessicabiel / instagram, emilia_clarke / instagram