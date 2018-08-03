Злодеи из фильмов, которые перевернут ваш взгляд на всех героев

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Замечали ли вы, что большинство злодеев пытается что-то изменить, а герои — оставить все как есть? Включите любой фильм про супергероев и убедитесь в этом. У типичного злодея могут быть вполне благие цели, а герой может поступать крайне неправильно. Но давайте отбросим все ярлыки и будем судить по действиям главных персонажей и их мотивации.

AdMe.ru разобрал, чего на самом деле добивались так называемые злодеи в фильмах и какие у них были цели.

Репликант Рой Батти (Бегущий по лезвию)

Поступки репликанта (андроида) Роя Батти сложно назвать человечными. Он убил несколько человек, сбежал из-под стражи, его разыскивает полиция. Однако именно эти действия делают его особенным. Он, подобно человеку, пытается найти ответ на вопрос: «Кто мы такие (репликанты): новая ветвь эволюции или просто рабочая сила?» Он пытается выяснить не только то, кто он такой, но и понять своего создателя — человека. И в конце фильма доказывает, что репликанты могут быть намного человечнее людей.

Доктор Октавиус (Человек-паук — 2)

Давайте вспомним сюжет. Доктор Октавиус пытался собрать реактор безграничной энергии. В качестве помощников он создал механические руки, которые поработили его и сделали более жестоким: он грабил банки, калечил людей и ломал город. Но все ради высокой цели. Он действительно пытался изменить мир, и если бы у него получилось создать источник бесконечной энергии, то это могло бы изменить будущее.

Агент Смит (Матрица)

Люди создали роботов, а роботы, видя, что люди постепенно исчезают, создают матрицу и инкубатор, чтобы сохранить человечество. Звучит вполне логично, согласитесь. А теперь поставьте себя на место киберполицейского, задача которого — до скончания веков следить за порядком в матрице и не допускать ее развала. Ведь развал может привести к исчезновению человечества. Не такая уж плохая цель, согласитесь.

Урсула (Русалочка)

Урсула — это дьявольски смеющаяся морская ведьма из диснеевского мультфильма «Русалочка». Однако, в отличие от всех остальных, именно она предлагает Ариель сделку, чтобы та следовала за своей мечтой. Кроме того, она дает шанс выбрать, рассказывает про последствия и высокую плату. Но Ариель слишком влюблена, чтобы ее слушать. А в том, что у Урсулы есть свои интересы, нет ничего плохого.

Магнето (Люди Икс — 2)

Магнето и профессор Ксавьер борются за права мутантов. К мутантам относятся как к людям второго сорта, избегают, унижают и не берут на работу. Профессор действует мягко, пытается понять людей и верит, что когда-нибудь светлое будущее все-таки наступит. Магнето в детстве пережил холокост, познал жестокость человека и точно знает, что лучше не будет. Он выбирает более жесткий, но действенный способ: революцию, которая, как и любая революция, никогда не проходит мягко. Однако цель у него все та же: доказать, что у мутантов есть права.

Президент Сноу (Голодные игры)

© The Hunger Games / @Color Force

Давайте вспомним, почему он злодей: убивал, много убивал, заставлял детей сражаться до смерти, уничтожал целые районы и пытался всем промыть мозги. Однако он всего лишь старался поддержать порядок и сохранить систему, которая появилась еще до его рождения. А восстание, которое подняла Китнесс, убило гораздо больше людей, чем убил Сноу до этого. Кроме того, Сноу пытался предупредить Китнесс, что лучше не будет, какой бы правитель ни был. Что и произошло.

Бейн (Темный рыцарь: возрождение легенды)

Давайте вспомним, чего хотели люди в фильме. Люди хотели справедливости, хотели, чтобы чиновники ответили за свои поступки, хотели свергнуть власть, хотели, чтобы богатые и бедные были наравне, и хотели получить право самим решать судьбу города. А что сделал Бейн? Он свергнул правительство, захватил город и дал людям то, чего они хотели. А что делал Бэтмен? Он постоянно мешал ему (как мышь в мультфильме «Том и Джерри»). Ведь он сам был тем богачом и возможным коррупционером, который построил империю. Так что все бы у Бейна получилось, если бы не странное намерение взорвать весь город.

Тайлер (Бойцовский клуб)

На самом деле Тайлер (спойлер) — недобрая половина треснувшей психики Джека в фильме «Бойцовский клуб». Он появлялся, когда Джек словно засыпал. Он пытал Джека, уничтожал собственность, избивал людей и совершал много других противозаконных действий. Однако у Тайлера была цель: он хотел освободить человечество от крысиной гонки и уничтожить корпорации, которые поработили людей. А при взрыве, который он устроил, пострадали только те самые корпорации.

Эрик Киллмонгер (Черная пантера)