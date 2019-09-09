Жизнь великой Надежды Румянцевой, которая бросила кино на пике славы ради карьеры мужа

45 7 34 61

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В наш век суровых и сильных киногероев немногие артисты играют исключительно добрых и жизнерадостных персонажей. Но именно такими ролями запомнилась зрителям Надежда Васильевна Румянцева, которой 9 сентября могло бы исполниться 89 лет.

В память о великой актрисе коллектив AdMe.ru решил рассказать читателям о ее насыщенном прошлом.

Будущая «королева бензоколонки» родилась в деревне Потапово в 1930 году. Она была вторым ребенком в семье домохозяйки Ольги и проводника Василия. Когда девочке исполнился год, Румянцевы переехали в Подмосковье, где главе семейства выделили дом. Именно в этих краях прошло детство Нади. Несмотря на то, что она была младшей, Надя всегда считалась самой ответственной в семье. С ней все советовались при решении домашних проблем; на нее всегда можно было положиться, потому что если девочка бралась за дело, то непременно доводила его до конца. В учебе Надежда также проявляла себя отлично. Она окончила школу с золотой медалью, занималась художественной гимнастикой и пела в хоре. Одноклассники окрестили ее артисткой за безграничную тягу к любой самодеятельности.

Когда началась война и отец Нади ушел на фронт, девочка помогала семье как могла. Но даже это тяжелое время не лишило ее оптимизма и человеколюбия: юная активистка часто собирала вокруг себя талантливых ребят и устраивала в военных госпиталях маленькие концерты, чтобы поддержать боевой дух солдат. Война закончилась, и отец вернулся домой с медалью. А Надежда на всю жизнь закрепила привычку не жить на широкую ногу и быть самостоятельной.

Окончив школу, Надежда решила, что с точными науками ей явно не по пути. Она задумала попробовать себя в искусстве и попала в актерскую студию при Центральном детском театре (ЦДТ). Читая монолог Фамусова из пьесы «Горе от ума» на вступительном экзамене, девушка была уверена в провале, поэтому выкладывалась по полной.

«В 17 лет я выглядела на 14. Я знала о приеме в школу-студию МХАТ, но там работали мастера: Тарасова, Грибов, Массальский... А в Вахтанговском все стройные, длинные девушки играют принцессу Турандот. И вдруг детский театр: Мышка-норушка, терем-теремок. Это мое». Надежда Румянцева

Опытные экзаменаторы сразу приметили юное пылкое дарование. Особенно Надежда впечатлила преподавателя ЦДТ Ольгу Пыжову, которая забрала ее во ВГИК после закрытия студии и опекала многие годы.

Еще до ВГИКа за актрисой закрепилось амплуа исполнительницы детских ролей: она часто играла девочек и мальчиков, поскольку выглядела миниатюрной. Это позволило выработать Румянцевой неповторимый стиль, который и привел ее к первой работе в кино — фильму «Навстречу жизни». К роли артистка готовилась со свойственным ей прилежанием: месяц изучала токарное дело, чтобы выглядеть увереннее в кадре. Не обошлось и без хитрости: Надежда убедила режиссера, что умеет управлять моторной лодкой. Раскрылся обман довольно жутким образом: лодка с актрисой перевернулась. К счастью, девушка отделалась легким испугом. Дальше были фильмы «Алеша Птицын вырабатывает характер» и «Морской охотник». К слову, в последнем 27-летняя актриса исполняла роль 10-летней девочки.

После ВГИКа Румянцева вместе с другими студентами попала на «Мосфильм», где и настал ее звездный час. Проводником в мир всенародной любви стал режиссер Юрий Чулюкин, который прописал для девушки роль Нади Берестовой в фильме «Неподдающиеся». Трогательная, слегка инфантильная, но сильная героиня мгновенно завоевала сердца советских зрителей. А дальше была Тоня Кислицына в уже культовых «Девчатах». По слухам, на роль Тони пробовалась даже жена режиссера Чулюкина, но он оставался объективным до конца и выбрал Надежду. На площадке Румянцева много импровизировала. Так, знаменитая сцена с батоном — одна из ее идей. Триумф был таким, что многие люди и по сей день называют картину самым любимым фильмом эпохи, а сама Румянцева получила массу международных наград. Актрису даже назвали Чаплином в юбке за комедийный талант. Кстати сказать, на момент исполнения роли 18-летней Тони Румянцевой был уже 31 год.

Румянцева продолжала подниматься на актерский Олимп: она часто создавала удачные образы, и карьера шла вверх. Еще одним попаданием в точку стала работа в ленте «Королева бензоколонки», где Надежда исполнила роль обаятельной Людмилы Добрыйвечер. Картину посмотрело 53 млн зрителей, она была продана для проката за границу, а сотни советских девочек обрели веру в собственный успех на сцене.

В конце 60-х Надежда Васильевна внезапно перестала появляться на экранах: она сделала свой выбор в пользу семьи и сопровождала мужа-дипломата Вилли Хштояна в международных поездках. Долгое время супруги прожили в Египте и Малайзии. Вот как вспоминает этот период сам Вилли Вартанович:

«Когда я ей сказал: „Надо ехать“ и назвал страну, Надя не раздумывая сказала: „Поедем!“ Второй такой женщины нет! Была в ней эта энергия по молодости. Если за что-то зацепится, то обязательно доведет до конца! За границей она сразу же освоилась, мои коллеги ее очень любили. Она очень компанейски вела себя с женами других дипломатов». Вилли Вартанович Хштоян

После возвращения в середине 80-х она снялась в нескольких картинах, однако они были уже не так популярны, как прежние работы. Да и сниматься ей особо не хотелось. На дворе уже наступила эпоха других фильмов и иных актрис. Гораздо лучше шли дела с озвучкой и дубляжом. В числе ее работ — Нина из «Кавказской пленницы» и Гюльчатай из «Белого солнца пустыни». Более того, она озвучивала огромное количество иностранных картин, среди которых «Зита и Гита», «Как украсть миллион», «Звуки музыки», а также ее голосом говорят почти все женские персонажи сериала «Твин Пикс». Ее тоненький голосок можно услышать и в мультфильмах, таких как «38 попугаев» (Мартышка), «Утиные истории» и др. А вот зайца из «Ну, погоди!» она никогда не озвучивала. Просто многие путают Румянцеву с актрисой Кларой Румяновой.

В начале 2000-х Румянцева начала больше времени проводить с семьей и полностью оставила кино. Уделяя внимание цветам и близким людям, она была счастлива. Но проблемы со здоровьем уже давали о себе знать. 8 апреля 2008 года артистки не стало. Продолжительная болезнь забрала любимую миллионами актрису, но она навсегда останется на экранах и в наших сердцах.