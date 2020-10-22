Загадайте число от 1 до 100, и вы узнаете крутой сериал, который вам суждено начать смотреть сегодня

Хороший сериал — признак хорошего вечера. Но порой, чтобы найти нужную киноисторию, приходится перерыть кучу подборок и пересмотреть десяток трейлеров. Было бы гораздо легче положиться в этом вопросе на судьбу.

Ровно для этого AdMe.ru придумал генератор случайных сериалов. Мы собрали 100 картин, достойных просмотра. Загадайте любое число от 1 до 100 и найдите свой номер в списке — это и есть предназначенная вам на ближайшее время киноистория. Если вы уже смотрели выпавший сериал, загадайте другое число.

31. Ваш сериал — «Блеск». Будет смешно, тонко, красиво и... 80-е годы. 32. Вам достается комедия про помощников Смерти, которые помогают людям умирать. Сериал «Мертвые, как я». 33. Вы будете смотреть 3-серийный sci-fi-эталон «Воспитанные волками». 34. Ух, вы попали на сериал «11.22.63», снятый по книге Стивена Кинга и с Джеймсом Франко в главной роли. 35. «Ферзевый гамбит» — сериал про шахматы с шикарной Аней-Тейлор Джой. Ну той очень необычной девушкой из «Сплита». 36. Вы загадали магическое число — нарвались на комедию про охотников за привидениями «Искатели правды». 37. Вам достается детектив «Домой засветло». Прямо с пылу с жару. 38. «Отыграть назад» — просто сообщим, что это сериал с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. 39. Внимание: вы будете смотреть южнокорейский зомби-хоррор «Королевство», действие которого происходит в XVI веке. Это необычно. Это захватывает. И это Netflix. 40. Вас ждут выходные с французским привкусом: вы посмотрите свежую, спорную и очень красивую историю про «Эмили в Париже». 41. Вас ждут приключения крайне нетривиального тандема в лице ученого и экзорциста в сериале «Зло». 42. Вы выбрали комедию о том, как все шифры Пентагона, ЦРУ и Агентства национальной безопасности нечаянно «загрузились» в голову продавца из магазина электроники. Сериал «Чак». 43. Вы загадали число с крайне мотивирующим сериалом — «Хороший доктор». История о юном враче, который обладает гениальными способностями в медицине, но страдает аутизмом. 44. Вам достается сериал, в котором узнают себя абсолютно все родители, — «Родители года». 45. «Дрянь». Если вы до сих пор не посмотрели эту ленту, судьба сделала вам подарок, подкинув цифру 45 в голову. 46. Вам стоит посмотреть скандинавский неонуар «Мост» — об истории убийства на пограничном мосту. Причем тело покойной обращено головой к Швеции, а ногами — к Дании. Кому расследовать странное преступление — непонятно.

47. Вам достается «Необыкновенный плейлист Зои» — мюзикл про айтишницу, которая однажды легла в аппарат МРТ и получила дар слышать мысли людей в виде исполнения песен, начиная от Бейонсе и заканчивая The Beatles. 48. Ваш сериал — «Охотник за разумом». Его режиссер — тот самый Дэвид Финчер. 49. Вы будете смотреть один из красивейших сериалов нашего времени — «Новый Папа». 50. Судьба указала вам на сериал, напоминающий по своей атмосфере диснеевскую сказку, — «Невероятная миссис Мэйзел». Правда, история здесь происходит не до, а после титров мультфильма о принцессе: красавицу бросает муж, и она начинает карьеру стендап-комика. 51. Вам стоит посмотреть отечественный сериал «Оптимисты» про юных работников МИДа 60-х годов. Если вы поклонник «Стиляг» и «Оттепели», то можете особенно порадоваться. 52. Ваш сериал — «Человек в высоком замке». Он рассказывает про реальность, в которой Вторую мировую выиграла другая сторона. 53. Вы будете смотреть «Юную» — комедию про то, как 42-летняя героиня притворяется 26-летней, чтобы получить работу. 54. Отличный выбор — сериал «Шучу» с Джимом Керри. Это комедия про детского телеведущего, который потерял сына и, кажется, чуть-чуть сошел с ума.

55. Вы посмотрите «Видоизмененный углерод» — историю про Землю XXVII века, где люди научились переносить сознание человека из одного тела в другое. 56. Вам стоит заглянуть за кулисы телевизионного комедийного шоу «Студия 60 на Сансет Стрип». 57. Ох, необычный выбор. Вы посмотрите «Катастрофу» — один из самых неполиткорректных комедийных сериалов. 58. Вам выпала «ОА» — загадочная история о слепой девушке, которая пропала 7 лет назад. И вдруг она возвращается и не понимает, почему все вокруг так удивлены. 59. «Эйфория». Если вы еще не посмотрели «неоновую» драму про поколение Z, пора глубоко вдохнуть и сделать это. Недаром Зендая получила за главную роль премию «Эмми». 60. Вы выбрали сериал, снятый по роману короля ужасов Стивена Кинга. «Чужак». 61. Посмотрите анимационный сериал-антиутопию «Любовь, смерть и роботы». Можно начать с любой серии. 62. Вот это выбор! Вы будете смотреть безумную комедию про экс-полицейского c пагубными зависимостями и его воображаемого друга — мультяшного голубого крылатого единорога. Сериал «Хэппи». 63. Если вы до сих пор не посмотрели «Половое воспитание», то вот вам знак. Скоро премьера 4-го сезона, поторопитесь. 64. Вы попали на одну из лучших работ по комиксам — «Хранители». 65. «Однажды ночью». Думаем, вы уже по названию поняли, что вас ждет криминальный экстаз.

66. Кажется, вы хотите пощекотать нервы. Тогда представляем вам крайне небанальный конструктор разных жанров — «В тихом омуте». 67. «Благие знамения». Если в 2 словах, то это сериал про то, как ангел и демон вместе пытаются предотвратить конец света. 68. Вы будете смотреть испанский хит от Netflix — «Бумажный дом». Этакие «Одиннадцать друзей Оушена», только по-испански своеобразные. 69. Старенький, но, возможно, один из самых смешных сериалов в истории — «Массовка». 70. Вам стоить оценить триллер «Ночной администратор». В главных ролях Хью Лори и Том Хиддлстон — ни слова больше. 71. Судьба указала вам на мистический триллер о серии загадочных убийств на полярном острове. «Фортитьюд». 72. Вы загадали «Грешницу» — сериал про законопослушную женщину, которая совершила кровавое преступление. Никто, включая ее саму, не понимает, для чего она это сделала. Теперь вам предстоит это выяснить. 73. Это любимое число Шелдона Купера из «Теории Большого взрыва». Раз уж вы его выбрали, вам суждено начать смотреть приквел к истории о судьбе занудного гения — сериал «Детство Шелдона». 74. Пора посмотреть «Жизнь после смерти» — драмеди о том, как мужчина, всю жизнь ведший праведную жизнь, вдруг решил существовать под девизом «делай все, что хочется, не думая о последствиях».

75. Вы будете смотреть 2-й сезон сериала «Чудотворцы» («Чудотворцы. Темные времена») — уморительную комедию про Средневековьe с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми в главных ролях. 76. У-у, вам выпал сериал «Двойка». В главной роли Джеймс Франко, все происходит в 70-х, а главная тема — индустрия, так скажем, эротической кинопродукции. 77. Вы выбрали цифру с сериалом «Миссис Флетчер». Это история матери-одиночки, чей единственный ребёнок уезжает в колледж, и героиня остается совершенно одна. Она не теряется и находит себе интересное увлечение. 78. Вы выбрали «Тьму». Это Германия, мрак, тайны, путешествия во времени и прочая крутота от Netflix. 79. Вам выпал «Двойник» — шпионский триллер про холодную войну между двумя вселенными. 80. Если вы интересуетесь политикой и международными отношениями и при этом загадали число «80», то вы — ясновидящий. Вы выбрали сериал «Годы» — качественную политическую антиутопию. 81. Предлагаем посмотреть триллер «В поле зрения». Это история о том, как один миллиардер разработал компьютерную программу, которая предсказывает будущих жертв преступлений. Для поклонников сериала «Остаться в живых» там будет особый сюрприз. 82. Вы посмотрите супергеройский сериал с одним из самых высоких рейтингов в нашем списке. «Сорвиголова». 83. Вы узнаете ответ на вопрос, что будет, если в милую девушку с первого взгляда и совершенно искренне влюбится опасный маньяк. Сериал «Ты». 84. Вам предстоит оценить очень свежую криминальную драму «Охотники» с Аль Пачино в главной роли. 85. Выпал сериал «Красавцы» — старенькая, но очень правдивая и по сей день актуальная комедия про то, как устроен Голливуд.

86. «Сквозь снег» — кажется, вам суждено посмотреть сериальный ремейк одной из лучших антиутопий в истории. 87. Вы выбрали самое необычное сочетание, которое могли выбрать, — историю тусовок, вечеринок и никогда не спящего Нью-Йорка. Но с одной деталью: все это происходит под классическую музыку, потому что это история о гобоистке. «Моцарт в джунглях». 88. У вас будут веселые выходные с комедией об индийском парне, который живет в Нью-Йорке и пытается интересно проводить время, в то время как все его ровесники заводят семьи. «Мастер не на все руки». 89. Вам выпала одна из самых обсуждаемых работ 2020 года — мини-сериал «Нормальные люди» об истории любви 2 школьников. Звучит банально, но на деле это одна из самых жизненных и эмоциональных историй, рассказанная в форме сериала. 90. Оу, вы попали на «Жеребца» — крайне смелую комедию про очень скромного учителя, который вдруг решил податься в очень необычное русло сферы услуг. 91. Запоминайте: «Юристы из Бостона» — это старенькая, но весьма недурная криминальная комедия про компанию дорогостоящих и не всегда честных юристов. 92. Вы выбрали комедию «Тед Лассо». Она про тренера по американскому футболу, которого нанимают тренировать британский футбольный клуб. Про английский футбол он ничего не знает, но с энтузиазмом берется за дело. 93. На этих выходных вам суждено узнать историю Милдред Рэтчед — той самой медсестры из психбольницы в ленте «Пролетая над гнездом кукушки». Сериал «Рэтчед». 94. Вам выпали «Братья по оружию» — культовый сериал Стивена Спилберга. 95. Вам предстоит узнать секреты семьи Оливии Киттеридж, которую играет Фрэнсис Макдорманд — звезда фильмов братьев Коэн и обладательница «Оскара» за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Эта актриса плохих ролей не выбирает, так что записывайте — сериал «Что знает Оливия?». 96. На этой цифре — сериал «Авеню 5». Он рассказывает про группу космических туристов, которые отправляются в путешествие на роскошнейшем корабле, но из-за технических неполадок выходит так, что их полет вместо 2 месяцев займет аж 3 года. 97. Вы выбираете ленту «Пацаны» — сериал про альтернативную вселенную, где главными звездами нашей планеты являются не певцы, актеры и спортсмены, а супергерои. 98. Хороший выбор — сериал «Пространство». Это качественный sci-fi о далеком будущем человечества. 99. Это максимально экзотический выбор — «Сакральные игры». Первый индийский сериал от Netflix. И нет, он не про танцы и любовь. Это политический триллер. 100. На круглое число получайте соответствующий сериал — «10 процентов». Поистине французский сериал про агентство по работе со знаменитостями.