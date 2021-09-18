Как выглядят мужья 12 актрис, за чьими отношениями на экране мы следили больше, чем за своими

Создатели фильмов и сериалов подарили миру немало прекрасных пар, которые стали на экранах супругами. Зрители следили за развитием их отношений и всей душой болели за счастливый финал, как было, к примеру, с Бриджит Джонс и Марком Дарси, которых сыграли Рене Зеллвегер и Колин Ферт.

Мы в AdMe.ru решили узнать, с кем в реальной жизни себя связали известные актрисы, которые стали женами в кино и сериалах.

Лиза Кудроу

За личную жизнь Фиби из «Друзей» мы переживали не меньше, чем за отношения Росса и Рейчел. Но создатели сериала подарили героине счастливый финал: она встретила очаровательного Майка и вышла за него замуж. В реальной жизни Лиза Кудроу связала свою жизнь с французским рекламным менеджером Мишелем Стерном. Пара оформила отношения еще в 1995 году.

Кира Найтли

Уилл Тернер и Элизабет Суонн — пара из культовой франшизы «Пираты Карибского моря». Герои наконец-то поженились к концу третьей части, чем несказанно осчастливили фанатов. В реальной жизни Кира Найтли вышла за музыканта Джеймса Райтона и родила от него двоих детей.

Мишель Пфайффер

В фильме «Лицо со шрамом» Эльвира Хэнкок стала супругой Тони Монтаны, но это не сделало героиню счастливой. Чего не скажешь о Мишель Пфайффер. В 1993 году актриса познакомилась на свидании вслепую с продюсером и сценаристом Дэвидом Э. Келли. Вскоре пара узаконила отношения, а через год у них родился сын.

Лейтон Мистер

Еще в 4-м сезоне один из главных сердцеедов «Сплетницы» Чак Басс сказал: «Если два человека должны быть вместе, в конце концов так и произойдет». И он не обманул, потому что после всевозможных перипетий Блэр и Чак все-таки поженились на радость всем поклонникам. В реальной же жизни супругом Лейтон Мистер стал актер Адам Броди. Пара воспитывает двоих детей: 6-летнюю дочь и годовалого сына.

Аманда Сейфред

В первой части мюзикла «Mamma mia!» мы наблюдали не только за Донной и тремя главными мужчинами в ее жизни, но и за свадьбой Софи и Ская, которую в результате отложили до следующего фильма. И хотя во второй части у этой пары были разногласия, они сумели их преодолеть. А за пределами экрана актриса вышла замуж за актера Томаса Садоски, от которого родила дочь и сына.

Клэр Дэйнс

В фэнтези «Звездная пыль» упавшая с неба звезда по имени Ивейн стала супругой главного героя Тристана. Фильм закончился, как и полагается всем сказкам: герои стали королем и королевой и жили душа в душу. Сама Клэр Дэйнс связала себя узами брака с актером Хью Дэнси, который известен благодаря сериалу «Ганнибал».

Холли Мари Комбс

В нулевые за непростые отношения Пайпер и Лео переживали даже школьницы. Герои «Зачарованных» то сходились, то расходились, но конец у этой истории все-таки счастливый. Сама же актриса замужем уже в третий раз: в 2016 году Холли Мари Комбс начала встречаться с ресторатором Майком Райаном, а уже через год пара объявила о помолвке.

Риз Уизерспун

Во второй части «Блондинки в законе» Эль Вудс сыграла свадьбу с Эмметом. Что касается Риз Уизерспун, сейчас она замужем второй раз. После развода с актером Райаном Филиппом ее избранником стал Джим Тот, от которого Уизерспун родила одного ребенка.

Наоми Скотт

В фильме Гая Ричи «Аладдин» культовую диснеевскую пару сыграли обаятельные Наоми Скотт и Мена Массуд. В жизни же британская актриса замужем за футболистом Джорданом Спенсом. Они познакомились в церкви, когда Наоми было 16 лет, а через 4 года сыграли свадьбу.

Гвинет Пэлтроу

Во вселенной Marvel спутницей харизматичного Тони Старка стала Пеппер Поттс. Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста и продюсера Брэда Фэлчака после того, как завершила 10-летние отношения со своим первым супругом Крисом Мартином.



Кэри Маллиган

Главной героине мелодрамы «Вдали от обезумевшей толпы» было непросто выбрать себе спутника жизни. Но в конце концов она осталась с пастухом Габриэлем Оуком, который был влюблен в нее с детских лет. Кстати, сама Кэри Маллиган частично повторила судьбу своей героини. Актриса вышла замуж за своего давнишнего знакомого Маркуса Мамфорда. В детстве они были друзьями по переписке.

Джованна Антонелли

В «Клоне» Жади вынуждена выйти замуж за нелюбимого Саида. По ходу развития сюжета главная героиня успевает наломать немало дров и в итоге бросает Саида ради Лукаса. В жизни же Джованна Антонелли дважды была в серьезных отношениях, пока не стала женой режиссера Леонарду Ногейры.