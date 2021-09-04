Я решила показать мужу-иностранцу легендарный фильм «Кавказская пленница» и узнать его мнение

Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» вышел в 1967 году, и сегодня он по праву считается классикой отечественного кинематографа. Многие из нас могут пересматривать его миллион раз, и он никогда не надоедает.

Однако нам в AdMe.ru всегда было любопытно, что думают по поводу этой ленты заграничные зрители. Недавно мы обнаружили в сети блог «Мексиканские будни», в котором было озвучено мнение иностранца о фильме «Кавказская пленница». Мы решили опубликовать этот текст с разрешения автора. А в конце вас ждет бонус — комментарии других зарубежных киноманов.

Меня зовут Алла, я уехала из Москвы в Мексику. Рассказываю о своей жизни, а также о жизни мексиканцев с другой стороны. Когда я показала «Кавказскую пленницу» своему мужу, то фильм ему очень понравился. Он даже не почувствовал того, что картина была снята более 50 лет назад. Что же его больше всего удивило и обрадовало в этой комедии? Смешное кино Муж сразу отметил, что юмор в комедии очень добрый. Там пятку почешет, тут фразу веселую вставят. Одна сцена с уколами снотворного чего стоит, ведь все держится на простой игре актеров. Весело и поднимает настроение. А самое важное, мимика главных героев на высшем уровне, что порой смешно и без перевода. — Бамбарбия! Киргуду!

— Что он сказал? *** — Затем на развалинах часовни...

— Простите, часовню тоже я... развалил? *** — Иначе — «мементо мори»!

— Моментально.

— В море!

Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица Самое интересное, что муж не понял, как описывает девушку Нину в самом начале ее дядя. Но его комментарий почти совпал с этим определением. Он отметил, что главная героиня сообразительная, смелая, спортивная... и просто красавица. Я думаю, это сложно не заметить. Легендарное трио Отдельно муж отметил главную троицу: Трус, Балбес и Бывалый. А понравился ему персонаж, которого играл Георгий Вицин. По характеру он совсем не похож на остальных бандитов. А ситуации, в которые этот герой попадает, выглядят особенно комичными.

Что мужа больше всего удивило?

Природа Дело в том, что не все иностранцы знают, как разнообразна наша природа. Муж не ожидал, что там есть такие красивые места. Он отметил, что горы чем-то напомнили ему Азию. Оказывается, и в России есть много интересных пейзажей. Национальность народов Кавказа Я не раз рассказывала мексиканцам, что у нас существует множество национальностей. В Мексике, а также во многих других странах национальность не имеет первостепенного значения, так как больше важна территориально-культурная принадлежность. Если человек родился в Мексике и воспитывался в этой культуре, то он будет считаться мексиканцем. Несмотря на это, мужа удивило, что многие герои кинофильма имеют иную национальность. А товарищ Саахов, по словам мужа, похож на жителя Индии. Возможно, этот фильм будет наглядным доказательством того, что национальностей в России больше, чем можно себе представить.

Сама история с похищением невесты за выкуп показалась мужу интересной. Он рассказал, что и в Мексике были похожие обычаи много лет назад, когда родители отдавали дочь замуж в обмен на подарки со стороны жениха. Правда, невесту никто не похищал. — Что грузите?

— Невесту украли, товарищ старшина.

— Бэ-э-э! Муж сказал, что фильм его впечатлил. Оказывается, что не только американские, но и советские кинофильмы просты и понятны для людей других культур.

Бонус: что думают другие иностранцы об этой комедии

10 баллов без всяких сомнений. Отличный образец русского юмора, фильм для всех возрастов! Я смотрел его раз 10, но мне ни разу не было скучно. Наталья Варлей великолепна в этом фильме. Любая картина обречена быть смешной, если в нем снимается троица Никулин, Вицин, Моргунов. Еще мне нравится в этом фильме «Песня про медведей». Вы знаете, что неофициальный символ русского народа — медведь. Послушайте внимательно эту песню. Я думаю, что она про русских. Лучшее решение для тех, кто не знает языка, — посмотреть фильм с субтитрами. Однако попробуйте выключить звук, и, держу пари, вы легко поймете фильм и без слов. © bakadeika / IMDb

Нашла этот фильм, пытаясь узнать, что же означает фраза «Птичку жалко». Кажется, это самая популярная поговорка в России с тех пор, как она была произнесена в этом фильме! © blue meg / YouTube

Возможно, вы смотрели фильм «Развод по-итальянски» с Марчелло Мастроянни? Это классический пример восхитительного фарса. Так вот «Кавказская пленница» оказалась в чем-то даже удачнее. Действие картины происходит в горах: красивые пейзажи — приятный бонус для зрителей. По сюжету очень красивая девушка попадает в дурацкую ситуацию: ее похищают. Бесподобна троица — Трус, Балбес и Бывалый. Один из них — известный русский актер и цирковой клоун (жаль, что забыл его имя). © Cinemafou / IMDb

Замечательный фильм, огромное спасибо «Мосфильму»! Привет из Германии. Все актеры классные, а девушка очень веселая и красивая. © Pantoffelheld / YouTube

Это комедия, которая заставит вас постоянно улыбаться. Актеры отлично справляются со своей работой. В фильме соединилось несколько вещей: это и семейная картина, и музыкальная комедия, которая помогает лучше понять то время — от истории до причесок. Я рекомендую посмотреть ленту в оригинале, на русском языке с субтитрами, поскольку при дубляже вы не уловите интонации актеров. Это очень хороший фильм, по крайней мере 8 из 10. © RBGatHome / IMDb

/ IMDb Мне больше нравится другой фильм Гайдая — «Бриллиантовая рука», но все же «Кавказскую пленницу» тоже нужно посмотреть. Некоторые рецензенты критиковали эти фильмы за обилие непонятных для иностранцев шуток, и я не могу с этим поспорить. Однако в этих картинах есть что-то гораздо более универсальное: с помощью диалогов, темпа, музыки Гайдай сумел уловить причудливую человеческую сущность. Мы все непостоянны, эгоистичны и порой не замечаем того, как абсурдно мы себя ведем.

А еще в «Кавказской пленнице» невозможно не влюбиться в Наталью Варлей. Она такая искренняя. © rserrano / IMDb